بيكيه ينفجر غاضباً من شاكيرا ويهاجمها ويطلق على جمهورها وصفاً مهيناً!

- Advertisement -

وطن– ستتجه شاكيرا (46 عامًا) أخيرًا إلى ميامي مع أطفالها من جيرارد بيكيه (36 عامًا)، يوم الثلاثاء المقبل.

بيكيه غاضب

هذا القرار الذي لم يكن لاعب برشلونة السابق بيكيه يريده على الإطلاق. والذي، وفقًا لما كشفته لورينا فاسكيز ولورا فا في برنامجهما “مامارازيس”، جعله “غاضب جدًا”.

وقالت فاسكيز إن بيكيه لا يعرف بالضبط اليوم الذي سينتقل فيه أبناءه مع والدتهم إلى ميامي.

لا يتفق لاعب كرة القدم مع حقيقة أن الصغار لن ينهوا السنة الدراسية في برشلونة.

تأخر شاكيرا

يجب أن نتذكر أن شاكيرا كانت تنوي الانتقال في البداية بعد توقيع اتفاقية الانفصال مع بيكيه، خلال عيد الميلاد الماضي.

ومع ذلك ، فإن تدهور الحالة الصحية الدقيقة لوالدها ، ويليام مبارك (91 عامًا) ، الذي تم إدخاله إلى عيادة في برشلونة ، منعها من القيام بذلك.

- Advertisement -

إن اختيار شاكيرا أخيرًا لهذا التاريخ ليس من قبيل الصدفة.

وفقًا لما نقلت “okdiario” عن المصدر المذكور أعلاه ، سيكون 11 أبريل عندما يستأنف الطلاب الأمريكيون الفصول الدراسية بعد ما يعرف باسم عطلة الربيع.

رمي اللحم

ليس من الغريب أنه بمجرد ظهور هذا الخبر ، تحدث جيرارد بيكيه بشكل لم يسبق له مثيل عن التلميحات التي ألقتها شاكيرا عليه وعلى شريكته الحالية ، كلارا شيا (23 عامًا) ، في أحدث أغانيها.

خاصة في الأغنية التي أطلقتها مطربة “واكا واكا” في يناير مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب (24).

لقد فعل ذلك خلال حديث يوم السبت مع الصحفي جيرارد روميرو كرئيس لرابطة الملوك.

وقال بيكيه: “الآن نكرس أنفسنا لرمي هذا اللحم ثم الآخر … ولا أريد أن أخوض فيه لأنه موضوع شخصي ، لكن مسألة رمي اللحم البقري ، وهو أمر جيد جدًا”.

هل يجب أن ينتحر شخص ما؟

وتابع بيكيه: “نحن لا نفكر في الشخص الآخر. ما الذي يجب أن يحدث؟ أن ينتحر شخص ما للتفكير بعد أن ذهبنا بعيدًا؟؟.. أشعر بخيبة أمل كبيرة في المجتمع. في العام الماضي ، إذا كان الأمر قد أثر علي ، فقد كان الأمر يتعلق بالقفز من وادٍ “.

وبالمثل ، ألقى بيكيه أيضًا العديد من السهام ضد مشجعي شاكيرا ، الذين وصفهم بـ “الروبوتات”.

وقال: “شريكتي السابقة من أمريكا اللاتينية.. أنت لا تعرف ما الذي تلقيته عبر الشبكات الاجتماعية من الأشخاص المعجبين بها … الهمجية”.

وتابع: “أنا لا أهتم بأي شيء ، حقًا.. لأنني لا أعرفهم على الإطلاق ، لكنهم هناك ، وليس لديهم حياة … ما هي الأهمية التي يجب أن تعطيها لهم؟ صفر. لن تقابلهم في الحياة. إنهم مثل الروبوتات “.