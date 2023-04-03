باريس يتعثر بالخسارة أمام ليون.. ترتيب الدوري الفرنسي 2023

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وطن- ما زال فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب، يُحافظ على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي 2023، رغم الخسارة أمام أولمبيك ليون بهدف نظيف في منافسات الجولة ال29.

وتلقى باريس سان جيرمان الخسارة الخامسة له في منافسات الدوري الفرنسي، بعد التعثر في الجولة الماضية أمام أولمبيك ليون على ميدانه وأمام جماهيره الحاضرة داخل مدرجات ملعب ” بارك دي برينس) في العاصمة الفرنسية باريس.

مباراة باريس ضد أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي

وسجل نجم فريق أولمبيك ليون برادلي باركولا هدف الفوز في المباراة داخل شباك صاحب الأرض باريس سان جيرمان، عند الدقيقة ال56.

كما وسيلتقي باريس سان جيرمان في المباراة القادمة أمام منافسه نيس، السبت، في منافسات الجولة ال30 من الدوري الفرنسي الممتاز.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

باريس سان جيرمان 66 نقطة.

لنس 60 نقطة.

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أولمبيك مارسيليا 60 نقطة.

موناكو 57 نقطة.

ليل 52 نقطة.

رين 50 نقطة.

نيس 45 نقطة.

أولمبيك ليون 44 نقطة.

لوريان 44 نقطة.

مونبلييه 37 نقطة.

كلير مونت 37 نقطة.

تولوز 35 نقطة.

نانت 30 نقطة.

بعد نهاية الجولة 29 إليكم ترتيب الفرق حتى الآن 📊#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/ClRjclcH1q — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) April 3, 2023

بريست 27 نقطة.

ستراسبورغ 26 نقطة.

أوكسير 26 نقطة.

تروا 21 نقطة.

أجاكسيو 21 نقطة.

أنجيه 11 نقطة.

ترتيب هدافين الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء أبرز جدول هدافين الدوري الفرنسي 2022-2023، مع نهاية الجولة ال29، على النحو الآتي:

جوناثان ديفيد (ليل) 19 هدفاً.

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 19 هدفاً.

الكسندر لاكازيتي (أولمبيك ليون) 17 هدفاً.

وسام بن يدر (موناكو) 17 هدفاً.

تيريم موفي (نيس) 16 هدفاً.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، الجمعة، بمواجهة لنس وستراسبورغ، كما وتختتم منافسات الجولة ال30، الأحد، بمواجهة لوريان وأولمبيك مارسيليا.