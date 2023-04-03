الإثنين, أبريل 3, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةباريس يتعثر بالخسارة أمام ليون.. ترتيب الدوري الفرنسي 2023
رياضة

باريس يتعثر بالخسارة أمام ليون.. ترتيب الدوري الفرنسي 2023

باريس يحافظ على صدارة الدوري الفرنسي رغم الخسارة الأخيرة أمام ليون

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الفرنسي watanserb.com
ترتيب الدوري الفرنسي
- Advertisement -

وطن-  ما زال فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب، يُحافظ على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي 2023، رغم الخسارة أمام أولمبيك ليون بهدف نظيف في منافسات الجولة ال29.

وتلقى باريس سان جيرمان الخسارة الخامسة له في منافسات الدوري الفرنسي، بعد التعثر في الجولة الماضية أمام أولمبيك ليون على ميدانه وأمام جماهيره الحاضرة داخل مدرجات ملعب ” بارك دي برينس) في العاصمة الفرنسية باريس.

مباراة باريس ضد أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي

وسجل نجم فريق أولمبيك ليون برادلي باركولا هدف الفوز في المباراة داخل شباك صاحب الأرض باريس سان جيرمان، عند الدقيقة ال56.

كما وسيلتقي باريس سان جيرمان في المباراة القادمة أمام منافسه نيس، السبت، في منافسات الجولة ال30 من الدوري الفرنسي الممتاز.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

باريس سان جيرمان 66 نقطة.

لنس 60 نقطة.

- Advertisement -

أولمبيك مارسيليا 60 نقطة.

موناكو 57 نقطة.

ليل 52 نقطة.

رين 50 نقطة.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

نيس 45 نقطة.

أولمبيك ليون  44 نقطة.

لوريان 44 نقطة.

مونبلييه 37 نقطة.

كلير مونت 37 نقطة.

تولوز 35 نقطة.

نانت 30 نقطة.

بريست 27 نقطة.

ستراسبورغ 26 نقطة.

أوكسير 26 نقطة.

تروا 21 نقطة.

أجاكسيو 21 نقطة.

أنجيه 11 نقطة.

ترتيب هدافين الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء أبرز جدول هدافين الدوري الفرنسي 2022-2023، مع نهاية الجولة ال29، على النحو الآتي:

جوناثان ديفيد (ليل) 19 هدفاً.

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 19 هدفاً.

أولمبيك ليون
أولمبيك ليون

الكسندر لاكازيتي (أولمبيك ليون) 17 هدفاً.

وسام بن يدر (موناكو)  17 هدفاً.

تيريم موفي (نيس) 16 هدفاً.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، الجمعة، بمواجهة لنس وستراسبورغ، كما وتختتم منافسات الجولة ال30، الأحد، بمواجهة لوريان وأولمبيك مارسيليا.

المصدروطن + الدوري الفرنسي تويتر + باريس سان جيرمان تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

“تمرٌ وكوب ماء”.. جماهير باريس سان جيرمان ترد بطريقتها على قرار الاتحاد الفرنسي

رياضة

ميسي باقٍ مع باريس سان جيرمان.. هل طلق فكرة العودة لبرشلونة بالثلاثة؟!

رياضة

قرار صادم في الدوري الفرنسي بشأن إفطار اللاعبين المسلمين في رمضان

حياتنا

نيمار يصدم الجميع برد فعله على خسارته مليون يورو في لعبة البوكر على الإنترنت (شاهد)

الهدهد

الدوحة تصدر تعليمات مشددة لباريس سان جيرمان: احتفظوا بـ ميسي بأي وسيلة كانت!

رياضة

هل يقترب ميسي من العودة إلى برشلونة؟ تقرير يجيب على ذلك

حياتنا

هبة عبوك تخرج عن صمتها في أول حوار لها بعد قضية الاغتصاب المتورط بها زوجها.. ماذا قالت؟!

رياضة

ميسي إلى الهلال.. مصادر سعودية تؤكد وصحيفة إسبانية تنفي.. ما القصة؟

رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة ال28

رياضة

والد ميسي يخرج عن صمته بشأن انتقال نجله إلى الهلال السعودي

حياتنا

“مخبأ هبة عبوك”.. تعيش في مكان مجهول وتخفي هويتها ومصابة باكتئاب حاد

رياضة

بعد الإخفاق الأوروبي.. ثورة جديدة في نادي باريس سان جيرمان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هارفارد.. 8 أنواع من الشخصية الصعبة والسلوك السلبي العدواني هو الأسوأ بلا شك

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان والتشكيلة في كأس إيطاليا 2023

ميس حمدان تكشف عن أقرب شخص لها تحرش بها ومحاولة إجبارها على مشاهد ساخنة (شاهد)

نيويورك تايمز: ابن سلمان أبلغ “السيسي” أنه لا شيكات على بياض بعد الآن!

فيديو صادم لسعودي يروج لمخدرات وأسلحة على الملأ وهكذا تدخلت السلطات

وعدتها بالذهب من القدم حتى الفخذ.. رهف القحطاني تغري والدتها لتقبل هذا الأمر! (فيديو)

لما ينبغي أن تبدأ بإضافة زيت الزيتون إلى قهوتك؟

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

وزيرة فرنسية على غلاف مجلة إباحية.. رئيسة الوزراء استاءت من فعلتها وهكذا ردت عليها

أسلحة ومخدرات وخمور.. كيف فرضت أسماء الأسد سطوتها على الاقتصاد السوري؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC