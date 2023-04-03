“العدالة الكونية جارية”.. عرافة هندية شهيرة تتنبأ بمصير روسيا وأمريكا

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وطن- كشفت العرافة الهندية الشهيرة “أرتشينا ناغابوشانام”، عن تنبؤات جديدة تطرقت فيها إلى مستقبل روسيا وأمريكا ومتغيرات كبرى أخرى قالت إنها ستطال العالم.

وقالت “ناغابوشانام” خلال برنامج “لايف” على قناة روسيا الأولى، إن وضع روسيا سيستقر في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

العرافة الهندية الشهيرة تتنبأ بمصير الصراع في أوكرانيا

وبالنسبة للصراع في أوكرانيا، زعمت أرتشينا أن نتيجته أمر مفروغ منه قائلة: “النتيجة فعلا مفروغ منها.. في العالم الروحي هناك نتيجة لهذا الصراع لقد تم حسمها، وروسيا ستنتصر”.

وفي عام 2021 ذكرت العرافة أرتشينا، أن روسيا ستدخل قريبا مرحلة صعبة، مشيرة في هذا السياق إلى أن المشكلة ستأتي من أوكرانيا، وصدرت عنها لاحقا تنبؤات أخرى يؤكد القريبون منها أنها كانت دقيقة للغاية.

وأشارت العرافة أرتشينا في تنبؤاتها أيضا إلى إمكانية حدوث زلازل في اليابان وإندونيسيا، وأن “موجة ضخمة” من ذلك ستصل إلى أمريكا الشمالية وستتسبب في محو العديد من المنازل.

وأكدت أرتشينا أنها واثقة من أن الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى مواجهة العديد من الصعوبات في السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك اضطرابات محلية واحتجاجات على مستوى البلاد.

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وأضافت بحسب ما نقل موقع “ria.ru” الروسي أن “المشاكل في البلاد الآن لصالح روسيا.. كل ما يحدث كان يجب أن يحدث كجزء من التحول.”

وتابعت أن روسيا ستقاتل من أجل استقلالها.

وأعربت عن اعتقادها بأن هناك عملية لاستعادة العدالة الكونية تجري، حسب وصفها.

وروسيا-حسب قولها- بلد مقدس بحسب معلومات الكوكب ولطالما اشتهرت البلاد بمواهبها وطاقتها الخاصة، وأضافت أن روسيا ستحرر “شعوبًا أخرى كثيرة” وستفوز بالعملية الخاصة، تقصد الحرب في أوكرانيا.

حضارة جديدة على الأرض

وعن تنبؤاتها بشأن التغيرات التي ستطرأ على حياة البشر في المستقبل، أفادت بأن عام 2023 هو بداية التغييرات والتحولات الأساسية، وعبرت ناغابوشانام عن اعتقادها بأنه ستظهر قريبًا حضارة جديدة على الأرض.

وستكون “أكثر تقدما”، لا سيما في مجال الطب. مضيفة أن “الأساليب التقليدية للعلاج ستختفي وستحل محلها تقنيات جديدة. ستأتي بمعرفة وحكمة جديدتين.

ولفتت إلى أن ذلك لا يعني قدوم كائنات من خارج كوكب الأرض، بل إن الحديث يدور عن أناس عاديين في مظهرهم، لكنهم يتمتعون بمواهب وذكاء خاصين.

وأوضحت أن هؤلاء ليسوا غرباء عن الأرض، بل أشخاص متطورون روحيا يوجدون في بلدان مختلفة من العالم، وهم يحملون النور، لكنهم يتجنبون الظهور في الوقت الحالي، لذلك يحتاج المرء إلى موهبة استبصار لرؤيتهم.

وتستقي “أرتشينا” استبصارها بحسب قولها عن طريق التأمل وتصل إليها الرؤى عن المستقبل من خلال أصوات تصل إليها أثناء انغماسها في تجارب روحية عميقة.