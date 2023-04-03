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“العدالة الكونية جارية”.. عرافة هندية شهيرة تتنبأ بمصير روسيا وأمريكا

أرتشينا ناغابوشانام كشفت عن تنبؤاتها الجديدة للمستقبل وتصريحاتها أثارت الجدل

كتب خالد الأحمد
أرتشينا ناغابوشانام watanserb.com
أرتشينا ناغابوشانام
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وطن- كشفت العرافة الهندية الشهيرة “أرتشينا ناغابوشانام”، عن تنبؤات جديدة تطرقت فيها إلى مستقبل روسيا وأمريكا ومتغيرات كبرى أخرى قالت إنها ستطال العالم.

وقالت “ناغابوشانام” خلال برنامج “لايف” على قناة روسيا الأولى، إن وضع روسيا سيستقر في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

العرافة الهندية الشهيرة تتنبأ بمصير الصراع في أوكرانيا

وبالنسبة للصراع في أوكرانيا، زعمت أرتشينا أن نتيجته أمر مفروغ منه قائلة: “النتيجة فعلا مفروغ منها.. في العالم الروحي هناك نتيجة لهذا الصراع لقد تم حسمها، وروسيا ستنتصر”.

وفي عام 2021 ذكرت العرافة أرتشينا، أن روسيا ستدخل قريبا مرحلة صعبة، مشيرة في هذا السياق إلى أن المشكلة ستأتي من أوكرانيا، وصدرت عنها لاحقا تنبؤات أخرى يؤكد القريبون منها أنها كانت دقيقة للغاية.

وأشارت العرافة أرتشينا في تنبؤاتها أيضا إلى إمكانية حدوث زلازل في اليابان وإندونيسيا، وأن “موجة ضخمة” من ذلك ستصل إلى أمريكا الشمالية وستتسبب في محو العديد من المنازل.

وأكدت أرتشينا أنها واثقة من أن الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى مواجهة العديد من الصعوبات في السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك اضطرابات محلية واحتجاجات على مستوى البلاد.

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وأضافت بحسب ما نقل موقع “ria.ru” الروسي أن “المشاكل في البلاد الآن لصالح روسيا.. كل ما يحدث كان يجب أن يحدث كجزء من التحول.”

وتابعت أن روسيا ستقاتل من أجل استقلالها.

وأعربت عن اعتقادها بأن هناك عملية لاستعادة العدالة الكونية تجري، حسب وصفها.

وروسيا-حسب قولها- بلد مقدس بحسب معلومات الكوكب ولطالما اشتهرت البلاد بمواهبها وطاقتها الخاصة، وأضافت أن روسيا ستحرر “شعوبًا أخرى كثيرة” وستفوز بالعملية الخاصة، تقصد الحرب في أوكرانيا.

عرافة هندية شهيرة تتنبأ بمصير روسيا والولايات المتحدة
عرافة هندية شهيرة تتنبأ بمصير روسيا والولايات المتحدة

حضارة جديدة على الأرض

وعن تنبؤاتها بشأن التغيرات التي ستطرأ على حياة البشر في المستقبل، أفادت بأن عام 2023 هو بداية التغييرات والتحولات الأساسية، وعبرت ناغابوشانام عن اعتقادها بأنه ستظهر قريبًا حضارة جديدة على الأرض.

وستكون “أكثر تقدما”، لا سيما في مجال الطب. مضيفة أن “الأساليب التقليدية للعلاج ستختفي وستحل محلها تقنيات جديدة. ستأتي بمعرفة وحكمة جديدتين.

ولفتت إلى أن ذلك لا يعني قدوم كائنات من خارج كوكب الأرض، بل إن الحديث يدور عن أناس عاديين في مظهرهم، لكنهم يتمتعون بمواهب وذكاء خاصين.

وأوضحت أن هؤلاء ليسوا غرباء عن الأرض، بل أشخاص متطورون روحيا يوجدون في بلدان مختلفة من العالم، وهم يحملون النور، لكنهم يتجنبون الظهور في الوقت الحالي، لذلك يحتاج المرء إلى موهبة استبصار لرؤيتهم.

وتستقي “أرتشينا” استبصارها بحسب قولها عن طريق التأمل وتصل إليها الرؤى عن المستقبل من خلال أصوات تصل إليها أثناء انغماسها في تجارب روحية عميقة.

المصدرموقع "ria.ru" الروسي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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