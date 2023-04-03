لأول مرة في تاريخ السعودية .. الشرطة النسائية تنظم العمرة في الحرم برمضان (صور)

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وطن – في حدثٍ لافت، نشر حساب “الأمن العام” السعودي على تويتر، مقطع فيديو مصور، يكشف فيه عن مشاركة العنصر النسائي في دوريات الأمن للمرة الأولى في تنظيم موسم العمرة في شهر رمضان المبارك .

الشرطة النسائية تنظم العمرة في الحرم برمضان

وبحسب المقطع المنشور على تويتر، ظهرت عناصر الأمن النسائي وهنّ يستقبلن المعتمرين وينظمن صفوف الزوار والمصلين، بالتعاون مع زميلاتهن من القطاعات التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

📹 | دوريات الأمن تشارك بعنصرها النسائي للمرة الأولى في تنظيم موسم العمرة في شهر رمضان المبارك .#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/tZSG5VBfl7 — الأمن العام (@security_gov) April 2, 2023

وتحدثت مجندة تدعى، حنان محمد، عن شعورها بالفخر والاعتزاز، نظرا لمشاركتها في مساعدات وخدمات إنسانية للمعتمرين، و قالت إنها “تتابع الحالة الأمنية والظواهر السلبية”.

وحسب ما ذكره “الأمن العام السعودي”، فإن تواجد العناصر النسائية قد جاء استمرارا لمنظومة أمنية متكاملة تهدف لراحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

ظهور أول شرطية في الحرم المكي

في عام 2021، نشرت وزارة الداخلية السعودية عبر تويتر، صوراً تظهر فتاة تعمل ضمن الشرطة النسائية في الحرم المكي.

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وتُظهر الصور شرطية سعودية بالزيّ العسكري، وتضع كمامة على وجهها ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أمام الكعبة، فيما قال البعض إنّ اسمها “عهود” .

صور الشرطية السعودية، حظيت بانتشار واسع، تزامناً مع تعليقاتٍ متباينة، بين من أشاد بالخطوة، وآخرون عبّروا عن رفضهم لتواجد النساء ضمن الأمن داخل الحرم المكي، فيما عبّر فريق آخر عن رفضهم للملابس التي ترتديها الشرطية، وقالوا إنّه يفترض أن تتقيد المرأة بالزي الاسلامي وعدم لبس بناطيل وبلوزات مخصره تبرز مفاتنها في الحرم.

رأي صالح الفوزان في عمل النساء في الجيش و الشرطة

وتداول بعض المغردين مقطع فيديو يبين رأي عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ صالح الفوزان في عمل النساء في الجيش و الشرطة بعد نشر صور شرطية أمام الكعبة .

ويقول الشيخ صالح الفوزان لا يجوز تجنيد المرأة بحالٍ من الأحوال لا في قتال ولا في الأمن ولا في أيّ شيء.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء: “أما انّها تخرج مع الجنود لمداواة الجرحى وسقي الماء فلا بأس في ذلك.”

وأشار “الفوزان” إلى أن بعض الصحابيات كنّ يخرجن مع الرسول عليه الصلاة والسلام لتأمين الماء ولتضميد الجرحى ومداواتهم.

وأضاف: “اما أنها تجنّد فلا يجوز ذلك. وهو من فعل الكفار وليس من فعل المسلمين”.

وأكمل يقول: “المرأة حرة، وضعيفة، لا تقدر على ما يقدر عليه الرجل من الصبر والجلد والقوة، ولا يحصل بها المقصود لضعفها”.

وأورد صالح الفوزان الحديث النبوي: “لا يفلح قوم ولوّا أمرهم امرأة”.

واوضح عضو هيئة كبار العلماء في السعودية: “أن تشارك النساء الرجال وتختلط بهم أو ان تتولى اعمال الرجال فهذا أمر يجوز. واذا فعلت المراة هذا فهي متشبهة بالرجال”.

وقال “الفوزان” إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لعن المترجلات، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.