الأمير خالد نجل الوليد بن طلال يكشف أسرارا عن حياته وحياة عائلته (فيديو)

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وطن- تحدث الأمير خالد بن الوليد، رجل أعمال سعودي، والرئيس التنفيذي لمجموعة كي بي دبليو للاستثمار (KBW Ventures)، عن أكثر شيء تعلمه من والده، الملياردير الوليد بن طلال وسبب عمله في وظيفتين حتى العاشرة ليلا كل يوم، وذلك في لقاء على إذاعة “ثمانية” مع “بودكاست فنجان” من تقديم الإعلامي عبد الرحمان أبو مالح.

الأمير خالد بن الوليد ضيف بودكاست فنجان

وقال الأمير خالد بن الوليد خلال المقابلة: “تعلمت الانضباط من الوالد، ثم عشته خلال السنوات الماضية، وشفت نتيجته في حياة الإنسان.”

ما الذي يدفع شخصًا وُلد أميرًا على العمل في وظيفتين حتى العاشرة ليلًا كل يوم!؟ في أحدث حلقات #بودكاست_فنجان نستضيف @KhaledAlwaleed للحديث عن حياته وعلاقته بالاستثمار والنباتية، والأسباب وراء تغيير نمط حياته جذريًا، ليختار نمطًا أكثر انضباطًا وبساطة.https://t.co/Rns22t87NF pic.twitter.com/H4kEMYC6Vm — ثمانية (@thmanyah) April 3, 2023

وأضاف نجل رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، أن “الشغف مهم لكن ما راح يكون موجود دائما، لكن الانضباط إذا كان موجود دائما تستطيع أن تبني منه الشغف، والانضباط مهم لأنك تقوم وتسوي العمل حتى لو ما تبغى تسويه.”

نجاح الشخص أو الشركة، يبدأ وينتهي عند «الانضباط».

قال هذا الكلام كثر، وأؤمن شخصيًا به. وأحب أكون قريب من الناس العالية الانضباط.

وأمّا الشغف، فيقول @KhaledAlwaleed، لا تركن عليه لصناعة مجد. حلقة مع خالد بن الوليد، عن الاستثمار والقيم: https://t.co/pDf4aa5ZSo pic.twitter.com/ISfVmDu7Xe — عبدالرحمن أبومالح (@abumalih) April 3, 2023

كما تطرقت الحلقة 291 من بودكاست فنجان مع الأمير خالد بن الوليد للحديث عن الانضباط والشغف في حياته وعن ذلك قال خالد: “إن الشغف مهمّ، لكن قد تفقده في مرحلة أو فترة ما. فلا تركن إلى الشغف لصناعة مجدِك.”

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تحدث الأمير خالد عن رحلته الشخصية والمهنية، وعن رؤيته للمستقبل في ظل التحديات والفرص التي تواجه العالم.

كما شارك بعض النصائح والتجارب التي استفاد منها في مسيرته، وعن أهمية الابتكار والتغيير والتعلم المستمر. وأخيراً، تطرق إلى مشاريعه الحالية والمستقبلية، وكيف يسعى إلى تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات التي يعمل فيها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها الأمير خالد بن الوليد ضيفا على إذاعة ثمانية، وبودكاست فنجان تحديدا، حيث حضر ضيفا في حلقة بتاريخ 07 مايو/آيار 2019، تحدث فيها حينذاك عن نشأته ودخوله عالم الأعمال ودعم والده له.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، خلال تلك الحلقة إنه لم يبدأ حياته العملية من الصفر، وعبر عن امتنانه لجلباب أبيه الوليد بن طلال، وكشف عن كيف كانت بدايته في عالم الأعمال صعبة، عكس ما يتوقع الكثيرون، على حد تعبيره.

من هو الأمير خالد بن الوليد؟

الأمير خالد بن الوليد بن طلال هو أحد أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية. وهو رجل أعمال ومستثمر بارز ورائد أعمال، ولد في الرياض عام 1978 وتلقى تعليمه في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

شغل الأمير خالد بن الوليد عددًا من المناصب القيادية في الشركات التي يملكها أو يستثمر فيها، ويعتبر أحد أبرز رواد ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى نشاطه في مجال ريادة الأعمال، فإن الأمير خالد بن الوليد مهتم بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، ويعتبر أحد المتحدثين الرئيسيين حول هذه الموضوعات في المملكة العربية السعودية.

وقد أسس عدة مبادرات بيئية واجتماعية في المملكة، بما في ذلك مبادرة “تعهد” التي تهدف إلى تشجيع الشركات على تبني مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

كما أسس مؤسسة “الملك خالد الخيرية” لتقديم الدعم الاجتماعي والإنساني في المملكة وخارجها. ويعتبر الأمير خالد بن الوليد أيضاً ناشطاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه آلاف المتابعين على تويتر وغيرها من المنصات الرقمية.