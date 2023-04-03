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الأمير خالد نجل الوليد بن طلال يكشف أسرارا عن حياته وحياة عائلته (فيديو)

الأمير خالد بن الوليد بن طلال تحدث عن أسلوب حياته الذي يتسم بالانضباط ومدى شغفه بالعمل وأشار للدور الذي قدمه له والده في بداياته

كتب فهمي الورغمي
الأمير خالد بن الوليد watanserb.com
الأمير خالد بن الوليد
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وطن- تحدث الأمير خالد بن الوليد، رجل أعمال سعودي، والرئيس التنفيذي لمجموعة كي بي دبليو للاستثمار (KBW Ventures)، عن أكثر شيء تعلمه من والده، الملياردير الوليد بن طلال وسبب عمله في وظيفتين حتى العاشرة ليلا كل يوم، وذلك في لقاء على إذاعة “ثمانية” مع “بودكاست فنجان” من تقديم الإعلامي عبد الرحمان أبو مالح.

الأمير خالد بن الوليد ضيف بودكاست فنجان

وقال الأمير خالد بن الوليد خلال المقابلة: “تعلمت الانضباط من الوالد، ثم عشته خلال السنوات الماضية، وشفت نتيجته في حياة الإنسان.”

وأضاف نجل رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، أن “الشغف مهم لكن ما راح يكون موجود دائما، لكن الانضباط إذا كان موجود دائما تستطيع أن تبني منه الشغف، والانضباط مهم لأنك تقوم وتسوي العمل حتى لو ما تبغى تسويه.”

كما تطرقت الحلقة 291 من بودكاست فنجان مع الأمير خالد بن الوليد للحديث عن الانضباط والشغف في حياته وعن ذلك قال خالد: “إن الشغف مهمّ، لكن قد تفقده في مرحلة أو فترة ما. فلا تركن إلى الشغف لصناعة مجدِك.”

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تحدث الأمير خالد عن رحلته الشخصية والمهنية، وعن رؤيته للمستقبل في ظل التحديات والفرص التي تواجه العالم.

كما شارك بعض النصائح والتجارب التي استفاد منها في مسيرته، وعن أهمية الابتكار والتغيير والتعلم المستمر. وأخيراً، تطرق إلى مشاريعه الحالية والمستقبلية، وكيف يسعى إلى تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات التي يعمل فيها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها الأمير خالد بن الوليد ضيفا على إذاعة ثمانية، وبودكاست فنجان تحديدا، حيث حضر ضيفا في حلقة بتاريخ 07 مايو/آيار 2019، تحدث فيها حينذاك عن نشأته ودخوله عالم الأعمال ودعم والده له.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، خلال تلك الحلقة إنه لم يبدأ حياته العملية من الصفر، وعبر عن امتنانه لجلباب أبيه الوليد بن طلال، وكشف عن كيف كانت بدايته في عالم الأعمال صعبة، عكس ما يتوقع الكثيرون، على حد تعبيره.

خالد بن الوليد بن طلال
خالد بن الوليد بن طلال

من هو الأمير خالد بن الوليد؟

الأمير خالد بن الوليد بن طلال هو أحد أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية. وهو رجل أعمال ومستثمر بارز ورائد أعمال، ولد في الرياض عام 1978 وتلقى تعليمه في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

شغل الأمير خالد بن الوليد عددًا من المناصب القيادية في الشركات التي يملكها أو يستثمر فيها، ويعتبر أحد أبرز رواد ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى نشاطه في مجال ريادة الأعمال، فإن الأمير خالد بن الوليد مهتم بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، ويعتبر أحد المتحدثين الرئيسيين حول هذه الموضوعات في المملكة العربية السعودية.

وقد أسس عدة مبادرات بيئية واجتماعية في المملكة، بما في ذلك مبادرة “تعهد” التي تهدف إلى تشجيع الشركات على تبني مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

كما أسس مؤسسة “الملك خالد الخيرية” لتقديم الدعم الاجتماعي والإنساني في المملكة وخارجها. ويعتبر الأمير خالد بن الوليد أيضاً ناشطاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه آلاف المتابعين على تويتر وغيرها من المنصات الرقمية.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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