الإثنين, أبريل 3, 2023
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الأمير الحسين بن عبدالله ينشر لقطات خاصة من أطهر بقاع الأرض (فيديو)

ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله، نشر مقطتفات جديدة من تأديته للعمرة أمس داخل الحرم المكي الشريف

كتب باسل النجار
الحسين بن عبدالله يؤدي العمرة watanserb.com
الحسين بن عبدالله يؤدي العمرة
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وطن- نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عبر حساباته بمواقع التواصل مقتطفات من العمرة التي أداها أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية.

الحسين بن عبدالله يؤدي العمرة

ويشار إلى أن ولي عهد الأردن الأمير الحسين أدى مناسك العمرة، أمس الأحد، كما أدى صلاة المغرب في المسجد الحرام.

وتناول الأمير الحسين الإفطار مع مجموعة من المعتمرين الأردنيين ضمن بعثة لأداء مناسك العمرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” .

ووصل ولي العهد إلى مدينة جدة، الأحد، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وظهر الأمير الأردني وهو يؤدي مناسك العمرة رفقة عدد من المسؤولين والحراس، وكان الجميع يجتهدون في الدعاء بحسب الفيديو المنشور.

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وعبر حسابه الرسمي بانستغرام أيضا شارك ولي العهد الأمير الحسين، صوره في الحرم المكي أمام الكعبة المشرفة.

ولي العهد يؤدي مناسك العمرة
ولي العهد يؤدي مناسك العمرة

دعاء ولي العهد الأردني من أمام الكعبة

وكتب عليها: “اللهم إنك قدرت لنا إتمام العمرة، يارب احفظ لنا الأردن وأهله، واجعلنا من عبادك الصالحين”.

وتناول الأمير الحسين الإفطار مع مجموعة من المعتمرين الأردنيين ضمن بعثته لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد وصوله لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الأحد، حيث حظي باستقبال حافل.

وكان في استقبال الأمير الحسين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كل من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح التركي.

وحضر الاستقبال أيضاً مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وقنصل عام مملكة الأردن بجدة جعفر محمد جعفر، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

الملكة رانيا تؤدي العمرة

وقبل أيام كانت الملكة رانيا العبدالله، والدة ولي العهد الأمير الحسين، ظهرت هي الأخرى تؤدي مناسك العمرة في السعودية رفقة عدد من السيدات الأردنيات المعتمرات.

وظهرت في مقطع متداول وهي ترتدي ملابس الإحرام البيضاء، كما التقت بمجموعة من السيدات الأردنيات المتواجدات بالمملكة.

المصدريوتيوب، انستجرام، تويتر، وكالة الأنباء الأردنية بترا، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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