الأمير الحسين بن عبدالله ينشر لقطات خاصة من أطهر بقاع الأرض (فيديو)

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وطن- نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عبر حساباته بمواقع التواصل مقتطفات من العمرة التي أداها أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية.

الحسين بن عبدالله يؤدي العمرة

ويشار إلى أن ولي عهد الأردن الأمير الحسين أدى مناسك العمرة، أمس الأحد، كما أدى صلاة المغرب في المسجد الحرام.

ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ينشر مقتطفات من تأديته للعمرة..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/ewbAICt2M4 — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) April 3, 2023

وتناول الأمير الحسين الإفطار مع مجموعة من المعتمرين الأردنيين ضمن بعثة لأداء مناسك العمرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” .

ووصل ولي العهد إلى مدينة جدة، الأحد، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وظهر الأمير الأردني وهو يؤدي مناسك العمرة رفقة عدد من المسؤولين والحراس، وكان الجميع يجتهدون في الدعاء بحسب الفيديو المنشور.

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وعبر حسابه الرسمي بانستغرام أيضا شارك ولي العهد الأمير الحسين، صوره في الحرم المكي أمام الكعبة المشرفة.

دعاء ولي العهد الأردني من أمام الكعبة

وكتب عليها: “اللهم إنك قدرت لنا إتمام العمرة، يارب احفظ لنا الأردن وأهله، واجعلنا من عبادك الصالحين”.

View this post on Instagram A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

وتناول الأمير الحسين الإفطار مع مجموعة من المعتمرين الأردنيين ضمن بعثته لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد وصوله لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الأحد، حيث حظي باستقبال حافل.

وكان في استقبال الأمير الحسين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كل من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح التركي.

وحضر الاستقبال أيضاً مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وقنصل عام مملكة الأردن بجدة جعفر محمد جعفر، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

الملكة رانيا تؤدي العمرة

وقبل أيام كانت الملكة رانيا العبدالله، والدة ولي العهد الأمير الحسين، ظهرت هي الأخرى تؤدي مناسك العمرة في السعودية رفقة عدد من السيدات الأردنيات المعتمرات.

وظهرت في مقطع متداول وهي ترتدي ملابس الإحرام البيضاء، كما التقت بمجموعة من السيدات الأردنيات المتواجدات بالمملكة.