الإثنين, أبريل 3, 2023
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حياتنا

ابنة عمرو دياب تمارس حركة بذيئة بشكل صريح دون اعتبارات! (شاهد)

البذاءة تظهر أيضاً في كلمات الأغاني التي تكتبها ابنة عمرو دياب وطريقة رقصها مع صديقاتها

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تمارس حركة بذيئة بشكل صريح دون اعتبارات! (شاهد) watanserb.com
جنا عمرو دياب
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وطن- لا تمانع جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، أن تكتب الكلمات البذيئة وتنشر صوراً خارجة، وأخيراً أن تفعل حركة بذيئة خارجة بيدها.

رفعت أصبعها الأوسط للكاميرا!

ظهرت ابنة عمرو دياب في خاصية القصص المصورة عبر حسابها على “انستجرام“، وهي تقف مع صديقاتها، بينما رفعت إصبعها في حركة بذيئة.

وبذلك تضم جنا دياب، تلك الحركة إلى سلسلة تصرفاتها التي تثير غضب متابعيها. وتجعلهم يتساءلون عن موقف والدها ووالدتها من ذلك.

قبل أسابيع، تجاوزت جنا جميع الخطوط الحمراء، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية صريحة.

عضو ذكري

ذلك حين شاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

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وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

وحين أتاحت جنا فرصة لمتابعيها لأن يطرحوا عليها الأسئلة عبر “إنستجرام”. فوجئت  بالسؤال كالتالي: “لماذا وضعتي قضيباً على كعكة عيد ميلادك”.

عايدت جنا صديقتها بإيموجي رضيع

وقالت ابنة عمرو دياب في إجابتها: “تصحيح، لم يكن عيد ميلادي، كان احتفال ولادة جديدة”.

انستجرام يحذف

لكن تطبيق “انستجرام” قام بحذف المنشور كاملاً، لاحتوائه على رسمة العضو الذكري.

وجاء في رسالة “انستجرام” لابنة عمرو دياب: “يخالف المنشور معايير المجتمع، ويتضمن تعرياً ونشاطاً جنسياً”.

لكن هذا الإجراء أغضب جنا التي أعادت نشر التحذير والقرار عبر خاصية الستوري.

وكتبت: “هذا مضحك”.

كلمات خارجة

البذاءة تظهر أيضاً في كلمات الأغاني التي تكتبها ابنة عمرو دياب.

حيث ظهرت جنا سابقاً ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة، تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا محقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

ويكي هاو

في الرقص أيضاً، حين ظهرت جنا دياب بفيديو مع أربع فتيات أخريات، وهن يرقصن على أغنية أجنبية، قبل أن تعمد ابنة “الهضبة” إلى الاقتراب من الكاميرا، وعمل رقصة المؤخرة “ويكي هاو”.

ليست جنا فقط من يعيش حياة صاخبة، فقد ظهرت شقيقتها كنزي، بفيديو عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، وهي في وضع حميميّ مع حبيبها لوك بيرسون.

حيث كان يجلس حبيب كنزي في أحضانها، على ما يبدو في حديقة منزل أحدهما، وكانا يشعران بالبرد، كما يتضح من البطانية التي وضعاها عليهما.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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