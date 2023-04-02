ياسمين صبري خليفة الله في الأرض.. تصريحات صادمة للفنانة حول الدين والحجاب! (شاهد)

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وطن– فاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري، متابعيها بتصريحاتها حول الحجاب، وأفكارها الدينية وحياتها الخاصة.

سأرتدي الحجاب

وقالت ياسمين صبري في لقاء مع مجلة “فوغ” العالمية: “سأرتدي الحجاب يوماً ما، لأنني مسلمة”.

وعبرت ياسمين عن انزعاجها من النساء اللاتي يظهرن مفاتنهن.

وعقبت: “أول عمل فني ليا كنت بمسك قميصي عشان أخفي مفاتني.. لأني عايزة أظهر كامرأة مش مجرد ملابس أو مفاتن ملفتة”.

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وشددت ياسمين على أن أناقة المرأة في احتشامها، مردفة: “زي العائلات الملكية وطبعًا عندنا دا في العالم العربي”.

بيتوتية هادئة

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وتابعت: ” أنا شخصية طبيعية وهادية وبيتوتية وبسيطة وانطوائية ولا أهتم بالأضواء.. وبكتفي بأصدقائي من قبل الشهرة خاصة لأني مش بثق بسهولة في الآخرين.. وبخاف أدخل ناس جديدة حياتي عشان ميكونش تقربهم مني بدافع المصلحة”.

وأضافت: “لم أصرح بأني أخاف على نفسي لكني اليوم أقولها، لأني عزيزة جدًا على نفسي وحريصة على حياتي”.

وأثارت ياسمين صبري الجدل بقولها: “أنا خليفة الله وبصنع قدري والكون كله مسخر لخدمتي، وأقدر أتحكم به حتى الجماد فيه.. وأنا امرأة مؤمنة وأربط أي شيء أعمله بالدين الإسلامي”.

استحقاق وجذب

واستمرت ياسمين: “أنا أؤمن بكرم الله، ومن صغري كنت أتمتع باستحقاق عالي وبجذب الأشياء اللي بحلم بها.. وأؤمن بأن الشخص لازم يعرف عيوبه ونواقصه عشان يصححها.. وبقيت دلوقتي حريصة على نفسي وبخاف على حياتي جدًا”.

وأضافت: “بحرص إني أسمع نفسي كلمات الرحمة عشان أكون متصالحة مع نفسي والآخرين.. ودايما في المواقف الصعبة بلجأ إلى الله وبرجع له ومش بقاوم دموعي.. لأن الدموع مهمة لأي إنسان سواء كان رجل أو امرأة والبكاء مفيد إنما الكبت بيضر صاحبه”.

النجاح له ضريبة

وتحدثت ياسمين صبري عن طفولتها قائلة: “جدتي ربتني بأفضل طريقة وأسلوبها خلاني امرأة منضبطة لا ترتكب الأخطاء.. بعد ما كنت مراهقة”.

وزادت: “حتى في التمرين مدربي كان بيقول لي: الشخص الذي يسعى إلى النجاح والاختلاف لا بد أن يدفع الضريبة.. وأنا شايفة إن الجيل الجديد ينقصه الانضباط وأعتقد إن السوشيال ميديا أثرت بشكل سلبي على الجيل دا”.

وردت طليقة أحمد أبو هشيمة على الهجوم الذي تتعرض له قائلة: “لا أهتم بالتعليقات السلبية.. وكل شخص معرض للنقد ولو شخص بيفرض الانتقاد يبقى هيفضل في البيت.. والنجاح له ضريبة”.