الأحد, أبريل 2, 2023
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حياتنا

نصفه بشري.. فيديو لمخلوق غريب يثير الحيرة ومفاجأة بشأن حقيقته

تبين أن الصورة لدمية صممها فنان أمريكي ونشرها على صفحته التي تضمّنت صوراً ومقاطع لدمى مشابهة ولأعمال فنيّة

كتب خالد الأحمد
مخلوق غريب يجمع بين الإنسان والسمكة watanserb.com
فيديو لمخلوق غريب
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وطن- اجتاحت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، صورة لمخلوق غريب يجمع بين الإنسان والسمكة وحصدت الصورة آلاف الإعجابات والتفاعلات ليتبين أن الصورة المثيرة للجدل ليست سوى دمية لفنان أميركي.

ملامح البشر مع جسم سمكة

ويظهر في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ما يبدو أنه مخلوق بملامح تشبه ملامح البشر، وجسم سمكة مع الادّعاء أو التلميح بأنّه حقيقي.

وحصد الفيديو آلاف المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات ونُشر الفيديو على صفحة لفنّان مقيم في الولايات المتّحدة، بحسب ما جاء في تعريفها.

ليتبين أنه ليس سوى دمية صممها الفنان الأمريكي ذاته، وتتضمّن الصفحة صوراً ومقاطع لدمى مشابهة ولأعمال فنيّة.

 

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وقالت وكالة “فرانس برس” من خلال خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة، إن التفتيش أرشد عن الفيديو على محرّكات البحث إلى نسخة أطول وأوضح، تبدو فيها طبيعة الدمية واضحة.

ملامح البشر مع جسم سمكة
ملامح البشر مع جسم سمكة

دمية حورية البحر

ونشر الفنان المقطع عن دمية “حوريّة البحر” في أول ديسمبر، موضحاً أنه يبيع هذا النوع من الدمى.

وحصد الفيديو تسعة آلاف مشاركة من هذه الصفحة وحدها، وعشرات آلاف التفاعلات والتعليقات بين التصديق وبين السخرية.

لكن ما يظهر في هذا الفيديو ليس مخلوقاً غريباً، بل مجرّد دمية.

المصدرانستجرام، تويتر، وكالة فرانس برس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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