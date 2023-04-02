نصفه بشري.. فيديو لمخلوق غريب يثير الحيرة ومفاجأة بشأن حقيقته

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وطن- اجتاحت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، صورة لمخلوق غريب يجمع بين الإنسان والسمكة وحصدت الصورة آلاف الإعجابات والتفاعلات ليتبين أن الصورة المثيرة للجدل ليست سوى دمية لفنان أميركي.

ملامح البشر مع جسم سمكة

ويظهر في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ما يبدو أنه مخلوق بملامح تشبه ملامح البشر، وجسم سمكة مع الادّعاء أو التلميح بأنّه حقيقي.

وحصد الفيديو آلاف المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات ونُشر الفيديو على صفحة لفنّان مقيم في الولايات المتّحدة، بحسب ما جاء في تعريفها.

ليتبين أنه ليس سوى دمية صممها الفنان الأمريكي ذاته، وتتضمّن الصفحة صوراً ومقاطع لدمى مشابهة ولأعمال فنيّة.

View this post on Instagram A post shared by Mr. Ocean (@dmitry.arts)

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وقالت وكالة “فرانس برس” من خلال خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة، إن التفتيش أرشد عن الفيديو على محرّكات البحث إلى نسخة أطول وأوضح، تبدو فيها طبيعة الدمية واضحة.

دمية حورية البحر

ونشر الفنان المقطع عن دمية “حوريّة البحر” في أول ديسمبر، موضحاً أنه يبيع هذا النوع من الدمى.

وحصد الفيديو تسعة آلاف مشاركة من هذه الصفحة وحدها، وعشرات آلاف التفاعلات والتعليقات بين التصديق وبين السخرية.

لكن ما يظهر في هذا الفيديو ليس مخلوقاً غريباً، بل مجرّد دمية.