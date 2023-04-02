ملكة جمال كرواتيا تمارس الملاكمة بطريقة شبه إباحية! (فيديو)

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وطن– إيفانا نول، المرأة التي اشتهرت العام الماضي بـ”أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية”، جعلت نبضات متابعيها على انستجرام، تتسارع بمقاطع فيديو لها وهي تمارس الملاكمة ورفع الأثقال بملابس مثيرة.

“شبه عارية”

ملكة جمال كرواتيا السابقة، التي أصبحت أحد أشهر نجوم وسائل التواصل الاجتماعي في كرة القدم في الأشهر القليلة الماضية، انحنت على وجهها وحوّلته إلى الكاميرا وهي ترفع زوجًا من الأثقال الضخمة.

كما قامت إيفانا نول بممارسة الملاكمة مع مدربها وهي ترتدي ملابس رياضية بلون الجلد، تعطي انطباعاً بأنها عارية.

ولم تنسَ ملكة جمال كرواتيا أن تُضفيَ لمستَها الإباحية على المقاطع بممارسة بعض الحركات البذيئة كهزّ المؤخرة.

لقد علقت إيفانا على المنشور: “الجزء العلوي من الجسم”، جنبًا إلى جنب مع رمز تعبيري للذراع.

شهرة إيفانا

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صعدت إيفانا إلى الصدارة في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن شوهدت وهي تتجول في أنحاء قطر في ملابس ضيقة. وكلها تقريبًا على الطراز الكرواتي، حيث اتبعت لوكا مودريتش وشركاه.

لفتت تصرفات ملكة جمال كرواتيا السابقة الأنظارَ، لأنها كانت تنتهك صراحةً قواعد اللباس الصارمة والمحافظة في البلاد. والتي تحظر على النساء إظهار أكتافهن أو أرجلهن أو بطونهن.

على الرغم من المخاطرة بالسجن، أخبرت إيفانا بيرس مورغان أنه لم يكن لديها سوى تفاعلات إيجابية مع السكان المحليين خلال كأس العالم، الذين أراد كثير منهم التقاط صورة معها.

ورأت إيفانا نول منتخب بلادها يخسر في الدور نصف النهائي، لكنها أشادت بهم، وأثنت على جهودهم.

كرواتية إلى الأبد

وعلّقت على خسارة منتخب بلادها بالقول: “في بعض الأحيان في نصف النهائي نحصل على حكم سيئ، مثل أمس، الذي منح ركلة جزاء مقابل لا شيء وفقدنا فرصة الفوز باللقب. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا بلد صغير بقلب كبير وأنا فخورة بكوني كرواتية إلى الأبد وإلى الأبد”.

منذ البطولة، كانت تستفيد إلى أقصى حد من شهرتها الجديدة، وهي تتنقل حول العالم وتختلط مع نجوم هوليوود في الحفلات الفخمة. لكنها لم تنسَ ما جعلها في النهاية تشارك في الأضواء؛ كرة القدم.

في وقت سابق من هذا الشهر، شوهدت في بارك دي برينس وهي تحضر مباراة باريس سان جيرمان.

وقبل أسابيع قليلة من وصولها إلى ملعب الإمارات لمشاهدة أرسنال وهو يلعب ضد مانشستر سيتي.