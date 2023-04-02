الأحد, أبريل 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناملكة جمال كرواتيا تمارس الملاكمة بطريقة شبه إباحية! (فيديو)
حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تمارس الملاكمة بطريقة شبه إباحية! (فيديو)

لفتت تصرفات ملكة جمال كرواتيا السابقة الأنظار لأنها كانت تنتهك صراحة قواعد اللباس الصارمة والمحافظة في قطر

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا تمارس الملاكمة بطريقة شبه إباحية! (فيديو) watanserb.com
إيفانا نول
- Advertisement -

وطن– إيفانا نول، المرأة التي اشتهرت العام الماضي بـ”أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية”، جعلت نبضات متابعيها على انستجرام، تتسارع بمقاطع فيديو لها وهي تمارس الملاكمة ورفع الأثقال بملابس مثيرة.

“شبه عارية”

ملكة جمال كرواتيا السابقة، التي أصبحت أحد أشهر نجوم وسائل التواصل الاجتماعي في كرة القدم في الأشهر القليلة الماضية، انحنت على وجهها وحوّلته إلى الكاميرا وهي ترفع زوجًا من الأثقال الضخمة.

كما قامت إيفانا نول بممارسة الملاكمة مع مدربها وهي ترتدي ملابس رياضية بلون الجلد، تعطي انطباعاً بأنها عارية.

ولم تنسَ ملكة جمال كرواتيا أن تُضفيَ لمستَها الإباحية على المقاطع بممارسة بعض الحركات البذيئة كهزّ المؤخرة.

لقد علقت إيفانا على المنشور: “الجزء العلوي من الجسم”، جنبًا إلى جنب مع رمز تعبيري للذراع.

شهرة إيفانا

- Advertisement -

صعدت إيفانا إلى الصدارة في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن شوهدت وهي تتجول في أنحاء قطر في ملابس ضيقة. وكلها تقريبًا على الطراز الكرواتي، حيث اتبعت لوكا مودريتش وشركاه.

لفتت تصرفات ملكة جمال كرواتيا السابقة الأنظارَ، لأنها كانت تنتهك صراحةً قواعد اللباس الصارمة والمحافظة في البلاد. والتي تحظر على النساء إظهار أكتافهن أو أرجلهن أو بطونهن.

على الرغم من المخاطرة بالسجن، أخبرت إيفانا بيرس مورغان أنه لم يكن لديها سوى تفاعلات إيجابية مع السكان المحليين خلال كأس العالم، الذين أراد كثير منهم التقاط صورة معها.

ورأت إيفانا نول منتخب بلادها يخسر في الدور نصف النهائي، لكنها أشادت بهم، وأثنت على جهودهم.

كرواتية إلى الأبد

وعلّقت على خسارة منتخب بلادها بالقول: “في بعض الأحيان في نصف النهائي نحصل على حكم سيئ، مثل أمس، الذي منح ركلة جزاء مقابل لا شيء وفقدنا فرصة الفوز باللقب. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا بلد صغير بقلب كبير وأنا فخورة بكوني كرواتية إلى الأبد وإلى الأبد”.

منذ البطولة، كانت تستفيد إلى أقصى حد من شهرتها الجديدة، وهي تتنقل حول العالم وتختلط مع نجوم هوليوود في الحفلات الفخمة. لكنها لم تنسَ ما جعلها في النهاية تشارك في الأضواء؛ كرة القدم.

في وقت سابق من هذا الشهر، شوهدت في بارك دي برينس وهي تحضر مباراة باريس سان جيرمان.

وقبل أسابيع قليلة من وصولها إلى ملعب الإمارات لمشاهدة أرسنال وهو يلعب ضد مانشستر سيتي.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ملكة جمال كرواتيا بحركة بذيئة أمام برج إيفل بفستان بالكاد يغطي شيئاً! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا بإطلالة فاضحة بعد سرقة ملابسها في باريس (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا شبه عارية مع قطعة بطيخ فقط! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح على أغنية “شاكيرا” (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح في حلبة الملاكمة (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تلهب شوارع لندن بالرقص شبه عارية وهكذا كانت ردة فعل المارة! (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا ترقص على أغنية عربية بـ”جمبسوت” مثير وتهديها لشخص غامض! (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا ترتدي فستان زفاف لا يغطي شيئاً من جسدها! (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا بشعر ميريام فارس ولكن دون حمالات صدر! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا السابقة عارية الصدر في أكثر اللقطات إثارة! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تتناسى خسارة “أرسنال” بالرقص في ملهى ليلي (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تشارك متابعيها لحظة استحمامها! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

العربية كانت اللغة الرسمية.. ألقاب الإسبان تؤكّد تجذّر الحضارة العربية الإسلامية في البلاد

للحفاظ على لياقة الجسم..4 تمارين يجب أن يمارسها الرجال كل يوم

ياسمين صبري خليفة الله في الأرض.. تصريحات صادمة للفنانة حول الدين والحجاب! (شاهد)

خليل البلوشي في رسالة نارية وسبب دفاعه عن القضايا الوطنية أثناء المباريات (فيديو)

دعم الاستخبارات الفرنسية لتنظيم داعش.. تقرير خطير يفضح المستور

المغنية البرازيلية التي مارست الجنس الفموي على المسرح تفعل كارثة جديدة! (فيديو)

فيديو لفتاة سعودية في “نص الليل” فجر قنبلة غضب.. ما قصته؟

رقم قياسي للجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي

السيتي يُطارد أرسنال على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

بعد عاصفة غضب.. هل تعمد التلفزيون الجزائري ذكر اسم حركة إرهابية في مسلسل الدامة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC