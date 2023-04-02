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مصنوعة من عيون وشعر انسان حقيقي..الدمية جورج تثير رعب مستخدمي مواقع التواصل

تُعرض هذه الدمية المرعبة في متحف "Nottingham's Haunted Museum"

كتب ايمان الباجي
مصنوعة من عيون وشعر انسان حقيقي..الدمية جورج تثير رعب مستخدمي مواقع التواصل watanserb.com
الدمية جورج
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وطن– نشر موقع “أوديتي سنترال” تقريرا تحدث فيه عن الدمية “جورج” التي تم صنعها باستخدام شعر وعيني شخص حقيقي ميت والتي أثارت ذعرًا وتفاعلًا بين رواد الإنترنت.

الدمية جورج

تُعرض هذه الدمية المرعبة في متحف “Nottingham’s Haunted Museum” الذي يعد موطنًا للعديد من عوامل الجذب المرعبة والمثيرة للخوف بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن الرعب والإثارة.

في برنامج بي بي سي التلفزيوني الشهير Bargain Hunt، التقت ماري ويسون، التي أسست متحف نوتنجهام المسكون مع زوجها في عام 2018، بخبير التحف تشارلي روس، وأحضرت معها اثنين من أكثر المعروضات إثارة للقلق، أحدها كان “جورج”، دمية ذات مظهر غريب يعود تاريخها إلى تكساس في الثلاثينيات من القرن الماضي.

تُعرض هذه الدمية المرعبة في متحف “Nottingham’s Haunted Museum”

يُذكر أن هذه الدمية ترجع إلى فترة اعتاد فيها الناس صنع دمى تمثل أحباءهم الراحلين تخليدًا لذكراهم.

وأضافت ماري أن أفراد الأسرة صاحبة الدمية، كانوا يعانون من صداع مستمر وآلام في أعينهم، كما قالت: “حتى أنهم عرضوا الدمية على وسطاء روحانيين قالوا إن جورج يريد استعادة عينيه وشعره ولا يمكنه الرقود في سلام بدونهما.”

وبحسب مذيع البرنامج، فإن من المستحيل إثبات حقيقة كل هذه الأشياء الظواهر الخارقة للطبيعة المرتبطة بالدمية.

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وأثارت الحلقة ذعرًا وتفاعلًا بين رواد الإنترنت، حيث غرد أحد متابعي السوشيال ميديا على هذه القصة، قائلا: “كان يجب أن تبقى تلك الدمية في تكساس.”

المصدرأوديتي سنترال، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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