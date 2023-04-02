الأحد, أبريل 2, 2023
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مصر تعلن استرداد جواز سفر السادات في عملية سرية لم تكشف تفاصيلها

أجهزة الدولة المصرية استردت الجواز من الخارج وبسرعة تفوق أي تصور

كتب خالد الأحمد
مصر تستعيد جواز سفر محمد أنور السادات watanserb.com
مصر تستعيد جواز سفر محمد أنور السادات
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وطن- أعلنت مكتبة الإسكندرية، الأحد، عن استعادة جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بعد أكثر من شهر من تداول صوره عبر إحدى دور المزادات الأمريكية تمهيدًا لبيعها.

مصر تستعيد جواز سفر محمد أنور السادات

ووفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية فقد أعلنت مكتبة الإسكندرية، الأحد، أنها استعادت جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وذلك بعد أكثر من شهر على تداول صوره عبر موقع دار مزادات أميركية استعدادا لبيعه.

ولم يكشف مدير المكتبة أحمد زايد في لقاء مع الصحفيين عن كيفية الحصول على جواز السفر أو إعادته لمصر، مكتفيا بالقول “استردته أجهزة الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور”.

وأضاف: “نظرا لثقة الدولة المصرية في مكتبة الإسكندرية، ودورها في الحفاظ على تراث الوطن وأبنائه، تم التوجيه بضم جواز السفر المسترد إلى مجموعة مقتنيات الرئيس الراحل بالمكتبة، وعرضه عرضا متحفيا مناسبا يليق برؤساء مصر”.

وقال موقع “globeecho“، إن مكتبة الإسكندرية خصصت مساحة 260 مترًا مربعًا بداخلها لإنشاء متحف السادات عام 2009، لتشمل مجموعة من الميداليات والميداليات والملابس والصور والمقتنيات الشخصية.

ونفت المكتبة في وقت سابق استلام جواز السفر المعروض للبيع في الولايات المتحدة، أو أي جواز سفر آخر يخص السادات، من بين المقتنيات التي سلمتها عائلة الرئيس الراحل لوضعها في المتحف.

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كما عرضت المكتبة، مجموعة مقتنيات جديدة ضمتها لأول مرة في متحف السادات ، بمناسبة الاحتفال العاشر بفوز رمضان 1973.

ومن بين هذه المقتنيات ميدالية إسرائيلية صدرت بمناسبة توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 ، وميدالية تذكارية من علماء مصريين في إيطاليا إلى السادات بمناسبة زيارته لتلك الدولة الأوروبية عام 1976، والمفتاح التذكاري مدينة العريش بمناسبة عودة العريش للسيادة المصرية عام 1979.

وكان “كريم السادات” حفيد الرئيس الراحل قدّم في، فبراير الماضي، احتجاجاً رسمياً إلى البرلمان المصري، يستنكر فيه بيع جواز السفر الدبلوماسي لجده، الرئيس المصري الراحل، من خلال شركة “Heritage Auctions” في تكساس.

مصر تستعيد جواز سفر محمد أنور السادات
مصر تستعيد جواز سفر محمد أنور السادات

عرض جواز السادات للبيع في المزاد

وتسبّب قيام دار “هيريتيج” المختصة بالمزادات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعرض جواز سفر دبلوماسي للرئيس الراحل محمد أنور السادات باللغتين العربية والفرنسية للبيع على موقعها الإلكتروني، بموجة جدل وغضب واسعين في الشارع المصري.

حيث بيع جواز سفر أنور السادات، بسعر 47500 دولار، ولاحظت دار المزاد أنه كان هناك تآكل طفيف للغاية في جواز السفر من الاستخدام.

وبدأ بيع الجواز بمزايدة ابتدائية قدرها 2500 دولار. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من بدء المزايدة، ارتفع السعر بشكل كبير إلى 47500 دولار، أي ما يقرب من 1.5 مليون جنيه مصري.

وطلب السادات الحفيد رسميًا بَدء تحقيق رسمي لتحديد كيفية وصول جواز السفر إلى مصر، وشقّ طريقه في أيدي مشترٍ خاص.

وبحسب الموقع الإلكتروني للدار، فإن جواز السفر لا يحتوي على أختام تأشيرة، ولكنه استُخدم في عدة رحلات تاريخية قام بها السادات، بما في ذلك زيارته لإسرائيل في 19 نوفمبر 1977.

وعلى الرغم من وجود ختم واحد فقط، استخدم السادات جواز السفر لدخول الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1978، عندما وقّع اتفاقية كامب ديفيد التي أكسبته جائزة نوبل للسلام.

وكان جواز السفر، الذي تم استعادته قد بيع على الموقع الرسمي لمزادات التراث، وكان ساري المفعول من عام 1979 حتى عام 1981.

وهو العام الذي قتل فيه الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في حادثة المنصة الشهيرة خلال الاحتفال السنوي بانتصار مصر وسوريا والأردن في 6 أكتوبر 1973 على إسرائيل.

عاجل.. مصر تستعيد جواز سفر الرئيس الراحل السادات
عاجل.. مصر تستعيد جواز سفر الرئيس الراحل السادات
المصدرموقع globeecho، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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