كيف ستبدو سيلينا جوميز وجاستين بيبر في حفل زفافهما.. الذكاء الاصطناعي فعلها! (شاهد)

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وطن– كانت سيلينا جوميز وجاستين بيبر في وقت ما من أشهر الثنائيات العالمية في مجال الفن. ومع ذلك ، على الرغم من الكيمياء التي لا يمكن إنكارها ، إلا أن علاقتهما لم تكن سلسة.

الذكاء الاصطناعي

بعد سلسلة من الانفصال والمصالحات الصاخبة ، افترق العشيقان في النهاية عن طريق المضي قدمًا في حياتهم.

بينما وجد المغني السعادة مع زوجته الحالية هيلي بيبر ، لم تستقر سيلينا غوميز بعد في علاقة جدية.

الآن بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) شائعًا بشكل كبير ، يمكن للمعجبين الحصول على فكرة عما سيكون عليه حفل زفاف بين جوميز وجاستين ، وإظهار صورتهم كزوج وزوجة.

كيف ستبدو سيلينا جوميز وجاستين بيبر في حفل زفافهما الافتراضي

تصور اللقطات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أربعة سيناريوهات مختلفة ، يقدم كل منها منظورًا فريدًا لحفل زفافهما الافتراضي بحسب صحيفة “الماركا” الإسبانية.

على الرغم من أن سيلينا محجبة في جميع الصور ، إلا أن كل فستان مختلف قليلاً ، ويعرض أنماطًا مختلفة ربما تناسب ذوق العروس.

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يظهر جاستن بقصات وألوان مختلفة من الشعر ، بما في ذلك شاربه المميز.

على الرغم من الانفصال بين النجمين ، إلا أن المعجبين بهما لا يزالان يأملان في أن يعود الاثنان معًا مرة أخرى.

قطعت تقنية الذكاء الاصطناعي شوطا طويلا في السنوات الأخيرة. غالبًا ما يستخدم المحتوى لإنشاء عمل فني أو ميمات. هذه واحدة من الحالات الأولى التي تم فيها تطبيق التكنولوجيا لإحياء تخيلات المعجبين.

أصبحت علاقة جوميز وبيبر شيئًا من الماضي ، لكن صور الذكاء الاصطناعي هذه توفر للمشجعين فرصة فريدة لمعرفة ما كان يمكن أن يكون.

قصة حب جديدة

هذا ويبدو أنّ سيلينا غوميز تعيش قصة حب جديدة، مع النجم زين مالك، الحبيب السابق لعارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد.

وذكر برنامج Entertainment Tonight في وقت لاحق، أنّ زين مالك وسيلينا كانا “يمسكان أيديهما” ويتبادلان القبلات في أثناء تجوّلهما في مدينة نيويورك الأمريكية.

سيحدد الوقت فقط ما إذا كانت سيلينا وجاستين سيصبحان زوجين مرة أخرى أم أنهما سيواصلان عيش حياتهما مع شركائهما.