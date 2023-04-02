الأحد, أبريل 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناكيف ستبدو سيلينا جوميز وجاستين بيبر في حفل زفافهما.. الذكاء الاصطناعي فعلها!...
حياتنا

كيف ستبدو سيلينا جوميز وجاستين بيبر في حفل زفافهما.. الذكاء الاصطناعي فعلها! (شاهد)

بعد سلسلة من الانفصال والمصالحات الصاخبة افترق العشيقان عن طريق المضي قدمًا في حياتهم

كتب رفيف عبدالله
كيف ستبدو سيلينا جوميز وجاستين بيبر في حفل زفافهما.. الذكاء الاصطناعي فعلها! (شاهد) watanserb.com
سيلينا جوميز وجاستين بيبر
- Advertisement -

وطن– كانت سيلينا جوميز وجاستين بيبر في وقت ما من أشهر الثنائيات العالمية في مجال الفن. ومع ذلك ، على الرغم من الكيمياء التي لا يمكن إنكارها ، إلا أن علاقتهما لم تكن سلسة.

الذكاء الاصطناعي

بعد سلسلة من الانفصال والمصالحات الصاخبة ، افترق العشيقان في النهاية عن طريق المضي قدمًا في حياتهم.

بينما وجد المغني السعادة مع زوجته الحالية هيلي بيبر ، لم تستقر سيلينا غوميز بعد في علاقة جدية.

الآن بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) شائعًا بشكل كبير ، يمكن للمعجبين الحصول على فكرة عما سيكون عليه حفل زفاف بين جوميز وجاستين ، وإظهار صورتهم كزوج وزوجة.

كيف ستبدو سيلينا جوميز وجاستين بيبر في حفل زفافهما الافتراضي

تصور اللقطات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أربعة سيناريوهات مختلفة ، يقدم كل منها منظورًا فريدًا لحفل زفافهما الافتراضي بحسب صحيفة “الماركا” الإسبانية.

الذكاء الاصطناعي جعل الأمر ممكناً

على الرغم من أن سيلينا محجبة في جميع الصور ، إلا أن كل فستان مختلف قليلاً ، ويعرض أنماطًا مختلفة ربما تناسب ذوق العروس.

- Advertisement -

يظهر جاستن بقصات وألوان مختلفة من الشعر ، بما في ذلك شاربه المميز.

زفاف سيلينا جوميز وجاستين بيبر
افترق العشيقان أخيرًا عن طرق المضي قدمًا في حياتهم

على الرغم من الانفصال بين النجمين ، إلا أن المعجبين بهما لا يزالان يأملان في أن يعود الاثنان معًا مرة أخرى.

قطعت تقنية الذكاء الاصطناعي شوطا طويلا في السنوات الأخيرة. غالبًا ما يستخدم المحتوى لإنشاء عمل فني أو ميمات. هذه واحدة من الحالات الأولى التي تم فيها تطبيق التكنولوجيا لإحياء تخيلات المعجبين.

زفاف سيلينا جوميز وجاستين بيبر
بينما وجد المغني السعادة مع زوجته الحالية هيلي بيبر ، لم تستقر سيلينا بعد في علاقة جدية.

أصبحت علاقة جوميز وبيبر شيئًا من الماضي ، لكن صور الذكاء الاصطناعي هذه توفر للمشجعين فرصة فريدة لمعرفة ما كان يمكن أن يكون.

زفاف سيلينا جوميز وجاستين بيبر
أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) شائعًا بشكل كبير

قصة حب جديدة

هذا ويبدو أنّ سيلينا غوميز تعيش قصة حب جديدة، مع النجم زين مالك، الحبيب السابق لعارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد.

وذكر برنامج Entertainment Tonight في وقت لاحق، أنّ زين مالك وسيلينا كانا “يمسكان أيديهما” ويتبادلان القبلات في أثناء تجوّلهما في مدينة نيويورك الأمريكية.

سيحدد الوقت فقط ما إذا كانت سيلينا وجاستين سيصبحان زوجين مرة أخرى أم أنهما سيواصلان عيش حياتهما مع شركائهما.

المصدرالماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

سيلينا غوميز شقراء ببكيني خيط مثير.. إطلالة لم تظهر بها من قبل هدية لمتابعيها الـ404 مليون!

حياتنا

سيلينا غوميز تصنع التاريخ على انستغرام وتهدي جمهورها صورتين مكشوفتي الصدر! (شاهد)

حياتنا

كم تبلغ ثروة سيلينا غوميز؟! .. في عام واحد حصلت على 30 مليون دولار من شركة PUMA

حياتنا

بعد صورهما المثيرة.. من هو “أندرو تاغارت” عشيق سيلينا غوميز الجديد؟

حياتنا

سيلينا غوميز تكشف مفاجأة حول انفصالها عن جاستن بيبر وعدم قدرتها على الإنجاب!

حياتنا

جاستن بيبر: شفاؤه أبطأ مما كان متوقعاً .. وأخبار حزينة عن النجم

حياتنا

شاهد كيف تحول محمد إمام إلى جاستين بيبر بخطوة واحدة وصدم الجمهور!

حياتنا

سيلينا غوميز تكشف سر الوشم العربي على جسدها لأول مرة!

حياتنا

قبل زفاف “جاستن بيبر” .. تسريب صور فاضحة لـِ”سيلينا غوميز” بوضع مخل للاداب معه!!

حياتنا

صور مسربة تفضح “جاستين بيبر”.. هل إرتبط بهذه الشابة بعد إنفصاله بأيام قليلة عن “سيلينا غوميز”؟

حياتنا

هذا ما فعلته “سيلينا غوميز” بعد انفصالها عن “جاستن بيبر”!

حياتنا

لهذه الأسباب ترفض “سيلينا غوميز” الزواج من “جاستين بيبر”!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يعيشون كالسجناء والفئران تحاصرهم.. صور مفزعة من مقر إقامة حراس ملك بريطانيا

خبير مصري يفجر صدمة بعد طرح بنكي مصر والأهلي شهادات إدخار جديدة

يجب ألا ترتدي هذه الملابس مرة أخرى إذا كنت ستركب على متن طائرة..

ميزة جديدة في واتساب ستنقذ دردشاتك

سد النهضة يشعل أزمة دبلوماسية مكتومة بين مصر واليمن.. و”الضعفاء” يدفعون ثمنها

العربية كانت اللغة الرسمية.. ألقاب الإسبان تؤكّد تجذّر الحضارة العربية الإسلامية في البلاد

للحفاظ على لياقة الجسم..4 تمارين يجب أن يمارسها الرجال كل يوم

ياسمين صبري خليفة الله في الأرض.. تصريحات صادمة للفنانة حول الدين والحجاب! (شاهد)

خليل البلوشي في رسالة نارية وسبب دفاعه عن القضايا الوطنية أثناء المباريات (فيديو)

دعم الاستخبارات الفرنسية لتنظيم داعش.. تقرير خطير يفضح المستور

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC