قائد في الجيش الروسي يظهر عارياً في السرير مع نساء عاريات! (شاهد)

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وطن– يواجه نائب قائد روسي احتمالية القتال في جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أوكرانيا، كعقاب له.

امرأتين عاريتين

يُزعم أن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه ، بقيادة دينيس فاليريفيتش – أحد الرجلين اللذين يقفان وراء موقع الأخبار الكاذبة الروسية إنفو روس – صور نفسه في السرير مع امرأتين عاريتين.

تسبب هذا في غضب داخل المدرسة العسكرية التي كان يدرس فيها لأنه طلب إجازة على ما يبدو . لكن لا أحد يعرف السبب.

وفقًا لتقرير صادر عن Baza Media . تم التعرف عليه من قبل السلطات الغاضبة بعد أن انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية وهو الآن مهدد بإرساله للقتال.

“دعني أنام”

لم يتم الإعلان عن اسمه ، لكن الفيديو يظهره شبه عارٍ وهو يقدم طلبًا بالفيديو إلى القائد فاليريفيتش للسماح له بالحضور إلى الخدمة في وقت متأخر من اليوم التالي.

يقولمع النساء العاريات على السرير خلفه: “أرجو أن تسمحوا لي أن أتأخر عن العمل غدًا بحلول وقت الغداء . حتى أتمكن من النوم قليلاً”.

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ويتابع: “أخي ، دعني أنام قليلاً ، أنا سأكون في الخدمة غدًا ، وسيكون كل شيء على ما يرام غدًا.”

ويستمر القائد الروسي: “أخي ، أعلم أنك ستمنحني إجازة.”

ثم تقول إحدى النساء معه: “أرجوك يا دينيس!”

الحرب عقابه!

وأفادت بازا ، التي لها صلات وثيقة بإنفاذ القانون ، وأجهزة المخابرات والجيش ، أنه “نتيجة للفيديو ، تم تهديده بإرساله إلى الحرب”.

وقالت: “إنه يعمل كنائب لقائد فصيلة في إحدى مدارس الأسلحة المشتركة.”

وأكدت أنه قد تلقى بالفعل “توبيخ” بسبب مقطع الفيديو لإفساد سمعة آلة بوتين العسكرية ويواجه لجنة تأديبية رسمية يتوقع أن يواجه فيها مزيدًا من العقوبات.

استنفار روسي

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من توقيع الرئيس بوتين مرسوماً يقضي باستدعاء 147 ألف جندي إضافي إلى جيشه ، وهو الأمر الذي بدأ اليوم (1 أبريل).

وبحسب وكالة الأنباء الروسية “ميدوزا ” المناهضة لبوتين ، تنتهي المسودة في 15 يوليو.

تخطط روسيا أيضًا لرفع سن التجنيد من 27 إلى 30 عامًا في عام 2024 ، مع نقل الفئة العمرية الأصغر من 18 إلى 21 عامًا.