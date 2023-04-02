الأحد, أبريل 2, 2023
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فيديو مروع لاحتراق منطاد في السماء والركاب يقفزون منه وسقوط قتلى

وقع الحادث عندما كان المنطاد يقوم برحلة مع السياح شمال غرب مكسيكو سيتي وفي منتصف الرحلة اشتعل المنطاد لأسباب مجهولة

كتب خالد الأحمد
احتراق منطاد في السماء watanserb.com
احتراق منطاد في السماء
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وطن- قتل شخصان وأصيب قاصر بعد اشتعال النيران في منطاد الهواء الساخن، الذي كانوا يحلقون فيه بالقرب من المنطقة الأثرية في “تيوتيهواكان”، أحد المعالم السياحية الرئيسية في المكسيك، حسبما ذكر بيان حكومي، يوم السبت.

احتراق منطاد في السماء

وأشار موقع “lanacion” المكسيكي إلى أن الحريق “تسبب في قفز أفراد الطاقم من البالون”، الذي سقط في منطقة معروفة باسم “Oxtoyahualco” في حي “سان لورينزو تلالميميلولبان” ببلدية تيوتيهواكان.

والقتيلان امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل يبلغ من العمر 50 عاما.

وأضاف المصدر أن القاصر أصيب بحروق من الدرجة الأولى والثانية في وجهه وأطرافه، وكسر في عظم العضد الأيمن، دون تحديد ما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص على متن المنطاد أم لا.

فيديو يوثق لحظات الرعب... احتراق منطاد سياحي في السماء بداخله ركاب
فيديو يوثق لحظات الرعب… احتراق منطاد سياحي في السماء بداخله ركاب

وتلقت القاصر وهي ابنة المتوفى رعاية طبية في مستشفى في بلدية أكسابوسكو ، وبعد أن استقرت حالتها ، كان من الضروري نقلها بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى ديل نينو الواقع في تولوكا بولاية المكسيك.

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ووقع الحادث حوالي الساعة 8،30 صباح أمس السبت، عندما كان المنطاد يقوم برحلة مع السياح في المنطقة الأثرية في تيوتيهواكان ، شمال غرب مكسيكو سيتي وفي منتصف الرحلة اشتعل المنطاد لأسباب مجهولة
وفقًا للتقارير الأولية ، فقد المشغل السيطرة على الرحلة عندما بدأ البالون في الارتفاع بسرعة بسبب الحريق ، والذي يُفترض أنه بدأ بسبب سوء التعامل مع الخزانات.

وذكر شهود عيان أن عامل التشغيل كان سيرمي حبل الطوارئ للنزول من وسيلة النقل الجوي. وتبين فيما بعد أن الرجل قد هرب لتفادي إلقاء القبض عليه ، ولهذا السبب تم بالفعل تنفيذ عملية لتحديد مكانه.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام عدة المنطاد المشتعل في سماء صافية تماما.

أهرامات الشمس والقمر

وتقدم العديد من الشركات رحلات بمنطاد الهواء الساخن فوق المنطقة الأثرية في تيوتيهواكان ، أحد أكثر المواقع السياحية زيارة في المكسيك.

وتشتهر بلدية تيوتيهواكان بموقعها الأثري الذي يحمل نفس الاسم ، وهو أحد مواقع التراث العالمي وأحد مناطق الجذب السياحي في المنطقة هي أن تطير فوق أهرامات الشمس والقمر الرائعة في منطاد.

وعلى الرغم من أنها واحدة من مناطق الجذب السياحي الرئيسية في المنطقة وهناك أيضًا مهرجان سنوي ، فقد وقعت حتى الآن خمسة حوادث من هذا النوع على الأقل في عام 2023 .

المصدرتويتر، موقع "lanacion" المكسيكي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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