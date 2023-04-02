فيديو مروع لاحتراق منطاد في السماء والركاب يقفزون منه وسقوط قتلى

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وطن- قتل شخصان وأصيب قاصر بعد اشتعال النيران في منطاد الهواء الساخن، الذي كانوا يحلقون فيه بالقرب من المنطقة الأثرية في “تيوتيهواكان”، أحد المعالم السياحية الرئيسية في المكسيك، حسبما ذكر بيان حكومي، يوم السبت.

احتراق منطاد في السماء

وأشار موقع “lanacion” المكسيكي إلى أن الحريق “تسبب في قفز أفراد الطاقم من البالون”، الذي سقط في منطقة معروفة باسم “Oxtoyahualco” في حي “سان لورينزو تلالميميلولبان” ببلدية تيوتيهواكان.

والقتيلان امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل يبلغ من العمر 50 عاما.

وأضاف المصدر أن القاصر أصيب بحروق من الدرجة الأولى والثانية في وجهه وأطرافه، وكسر في عظم العضد الأيمن، دون تحديد ما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص على متن المنطاد أم لا.

Mexico 🇲🇽 ! Breaking news!🚨🚨 Saturday, April 01, 2023, in the morning hours. a hot air balloon catches fire and collapses in Teotihuacan, 2 people are reportedly dead. The events occurred this morning in the vicinity of the Pyramid of the Sun and the area was cordoned off. pic.twitter.com/DlzJdv2oHH — Lenar (@Lerpc75) April 1, 2023

وتلقت القاصر وهي ابنة المتوفى رعاية طبية في مستشفى في بلدية أكسابوسكو ، وبعد أن استقرت حالتها ، كان من الضروري نقلها بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى ديل نينو الواقع في تولوكا بولاية المكسيك.

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ووقع الحادث حوالي الساعة 8،30 صباح أمس السبت، عندما كان المنطاد يقوم برحلة مع السياح في المنطقة الأثرية في تيوتيهواكان ، شمال غرب مكسيكو سيتي وفي منتصف الرحلة اشتعل المنطاد لأسباب مجهولة

وفقًا للتقارير الأولية ، فقد المشغل السيطرة على الرحلة عندما بدأ البالون في الارتفاع بسرعة بسبب الحريق ، والذي يُفترض أنه بدأ بسبب سوء التعامل مع الخزانات.

وذكر شهود عيان أن عامل التشغيل كان سيرمي حبل الطوارئ للنزول من وسيلة النقل الجوي. وتبين فيما بعد أن الرجل قد هرب لتفادي إلقاء القبض عليه ، ولهذا السبب تم بالفعل تنفيذ عملية لتحديد مكانه.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام عدة المنطاد المشتعل في سماء صافية تماما.

Dos personas murieron al incendiarse y caer un globo aerostático en Teotihuacán.pic.twitter.com/cNWhLC6ULl — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 1, 2023

أهرامات الشمس والقمر

وتقدم العديد من الشركات رحلات بمنطاد الهواء الساخن فوق المنطقة الأثرية في تيوتيهواكان ، أحد أكثر المواقع السياحية زيارة في المكسيك.

وتشتهر بلدية تيوتيهواكان بموقعها الأثري الذي يحمل نفس الاسم ، وهو أحد مواقع التراث العالمي وأحد مناطق الجذب السياحي في المنطقة هي أن تطير فوق أهرامات الشمس والقمر الرائعة في منطاد.

وعلى الرغم من أنها واحدة من مناطق الجذب السياحي الرئيسية في المنطقة وهناك أيضًا مهرجان سنوي ، فقد وقعت حتى الآن خمسة حوادث من هذا النوع على الأقل في عام 2023 .