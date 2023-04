فيديو مروع لاحتراق منطاد في السماء والركاب يقفزون منه وسقوط قتلى

- Advertisement -

وطن- قتل شخصان وأصيب قاصر بعد اشتعال النيران في منطاد الهواء الساخن، الذي كانوا يحلقون فيه بالقرب من المنطقة الأثرية في “تيوتيهواكان”، أحد المعالم السياحية الرئيسية في المكسيك، حسبما ذكر بيان حكومي، يوم السبت.

وأشار موقع “lanacion” المكسيكي إلى أن الحريق “تسبب في قفز أفراد الطاقم من البالون”، الذي سقط في منطقة معروفة باسم “Oxtoyahualco” في حي “سان لورينزو تلالميميلولبان” ببلدية تيوتيهواكان.

والقتيلان امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل يبلغ من العمر 50 عاما.

وأضاف المصدر أن القاصر أصيب بحروق من الدرجة الأولى والثانية في وجهه وأطرافه، وكسر في عظم العضد الأيمن، دون تحديد ما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص على متن المنطاد أم لا.

