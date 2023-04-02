فيديو لفتاة سعودية في “نص الليل” فجر قنبلة غضب.. ما قصته؟

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وطن– أثيرت ضجة في السعودية، بعد انتشار مقطع فيديو، يوثّق لحظة مطاردة رجل “غريب” لفتاة في ساعة متأخرة من الليل، وقد وثّقت شقيقتُها تلك الواقعة.

وأظهر مقطع الفيديو، فتاةً سعودية تقف على النافذة وتتواصل هاتفياً مع شقيقتها، التي وصلت للتوّ أسفل المنزل، لكنّ رجلاً في هيئة غريبة شُبِّه بـ”الزومبي” كان يطارد الفتاة أمام المنزل.

وسُمع في مقطع الفيديو، صوت شقيقة الفتاة وهي تطالبها بالركض فوراً، وقد فعلت ذلك بالفعل، وشوهد الرجل الذي يُطاردها وهو يركض خلفها.

فتاة توثق مطاردة رجل غريب لاختها بعد تأخرها خارج البيت ! 😨pic.twitter.com/mNc5pZ2Qqa — Screen Mix (@ScreenMix) March 31, 2023

غضب سعودي

أثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً بين النشطاء السعوديين، الذين شكّكوا في حقيقة الفيديو، وفي الوقت نفسه انتقد هذه النوعية من المقاطع التي اعتبروها تشكّل إساءةً للأمن في المملكة.

فكتبت شمس: “حلو الاخراج لكن المره الجايه خلوا الزومبي يلبس ثوب افضل علشان ممكن نصدق.. دولة أمن وأمان ولله الحمد والمنة”.

حلو الاخراج لكن المره الجايه خلوا الزومبي يلبس ثوب افضل علشان ممكن نصدق دولة أمن وأمان ولله الحمد والمنه 🙏🏻🤍 — SHAMS (@alhamdanshams) March 31, 2023

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وغرد عبدالله: “دراما بايخة”.

دراما بايخه — عبدالله سالم أبوجماح (@arrr2244) March 31, 2023

وتفاعل ناشط: “الحمد لله دولتنا أمن وأمان بعد الله سبحانه وهذه المقاطع تصور للدول الثانيه نظره سلبية بدولتنا لابد النظر إلى هذه المقاطع ومحاسبة الأشخاص اللي يصورون المقاطع المستفزة”.

الحمدلله دولتنا أمن وآمان بعد الله سبحانه وهاذي المقاطع تصور للدول الثانيه نظره سلبيه بدولتنا لابد النظر الى هاذي المقاطع ومحاسبة الاشخاص اللي يصورون المقاطع المستفزة . #دولتنا_عز_وفخر🇸🇦 — Pirlo ♪ 21 (@b_alsagri) March 31, 2023

وقال نايف: “واضح إنه تمثيل لكن الأهم من كونه تمثيل متى الناس هذه تستوعب إن بلدها مستهدف وفي محاولات خارجية لتصويره بشكل سيء.. متى ينتهي مسلسل الإساءة للبلد على حساب كسب مشاهدات وشهره رخيصة”.

وأضاف: “أتنمى رخصت الإعلانات تسحب وتمنع ممن كان سبب شهرتهم أو خلال مسيرتهم الشخصية أي إساءة للبلد أو على أقل تقدير يتم تغريمهم بغرامة مالية كبيره جدًا بحيث تكون رادع لمن تسول له نفسه فعل ذلك”.

واضح انه تمثيل… ولكن الاهم من كونه تمثيل متى الناس هذي تستوعب ان بلدها مستهدف وفي محاولات خارجية لتصويره بشكل سيء! متى ينتهي مسلسل الاساءة للبلد على حساب كسب مشاهدات وشهره رخيصة! اتنمى رخصت الاعلانات تسحب وتمنع ممن كان سبب شهرتهم او خلال مسيرتهم الشخصية اي اساءة للبلد او على… — MBS 🇸🇦 N A I F (@naifalali1991) March 31, 2023

فتيات المملكة و”الانحلال”

يُشار إلى أنّ بُعداً آخر لهذه الواقعة، يتمثّل في أنّ مقطع الفيديو التُقط للفتاة وهي عائدة في وقتٍ متأخر من الليل، وهو ما يُعيد للأذهان تصريحات كانت قد أدلت بها الإعلامية السعودية لبنى عبد العزيز، ووثّقت من خلالها حالة من الانحلال التي ضربت المملكة على صعيد واسع.

وظهرت لبنى، في مقطع فيديو، روت فيه تفاصيل مشهد مزعج في أحد كافيهات العاصمة السعودية الرياض، حيث يعجّ بالشباب والفتيات حتى ساعات الفجر.

وقالت: “أكبر شاب في الكافيه عنده 18 سنة، وأكبر بنت 14 سنة.. موجودين وجالسين بطريقة لا تمت للانفتاح ولا الحرية ولا التحضر.. ما رأيته ينم عن عدم الأخلاق وعدم وجود الرقابة والأمهات نايمين في بيوتهم والبنات صايعين في الشارع في نص الليل”.

وأضافت، مخاطِبةً الأمهات: “بنتك أم 14 سنة في الشارع ليه.. إنتي فين؟.. ابنك أبو 18 سنة قاعد للفجر في الشارع مع بنات ليه.. فينكم.. هذه هي المدنية والانفتاح التي نريدها.. لا.. لا بد أن تكون هناك حدود”.

لبنى عبدالعزيز: ابنك وابنتك بالشارع أنتو وينكم؟pic.twitter.com/dlSKYnCEYh — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 12, 2023

الانحلال يضرب السعودية في حقبة ابن سلمان

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونَها موطن الحرمين الشريفين.