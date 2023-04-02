الأحد, أبريل 2, 2023
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الهدهد

فيديو لفتاة سعودية في “نص الليل” فجر قنبلة غضب.. ما قصته؟

مطالب واسعة بعدم السماح بتصوير أي مقاطع تحمل إساءة لصورة السعودية

كتب خالد السعدي
رجل يطارد فتاة في السعودية watanserb.com
سعودية توثق مطاردة رجل غريب لشقيقتها في الشارع في ساعة متأخرة من الليل
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وطن– أثيرت ضجة في السعودية، بعد انتشار مقطع فيديو، يوثّق لحظة مطاردة رجل “غريب” لفتاة في ساعة متأخرة من الليل، وقد وثّقت شقيقتُها تلك الواقعة.

وأظهر مقطع الفيديو، فتاةً سعودية تقف على النافذة وتتواصل هاتفياً مع شقيقتها، التي وصلت للتوّ أسفل المنزل، لكنّ رجلاً في هيئة غريبة شُبِّه بـ”الزومبي” كان يطارد الفتاة أمام المنزل.

وسُمع في مقطع الفيديو، صوت شقيقة الفتاة وهي تطالبها بالركض فوراً، وقد فعلت ذلك بالفعل، وشوهد الرجل الذي يُطاردها وهو يركض خلفها.

غضب سعودي 

أثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً بين النشطاء السعوديين، الذين شكّكوا في حقيقة الفيديو، وفي الوقت نفسه انتقد هذه النوعية من المقاطع التي اعتبروها تشكّل إساءةً للأمن في المملكة.

فكتبت شمس: “حلو الاخراج لكن المره الجايه خلوا الزومبي يلبس ثوب افضل علشان ممكن نصدق.. دولة أمن وأمان ولله الحمد والمنة”.

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وغرد عبدالله: “دراما بايخة”.

وتفاعل ناشط: “الحمد لله دولتنا أمن وأمان بعد الله سبحانه وهذه المقاطع تصور للدول الثانيه نظره سلبية بدولتنا لابد النظر إلى هذه المقاطع ومحاسبة الأشخاص اللي يصورون المقاطع المستفزة”.

وقال نايف: “واضح إنه تمثيل لكن الأهم من كونه تمثيل متى الناس هذه تستوعب إن بلدها مستهدف وفي محاولات خارجية لتصويره بشكل سيء.. متى ينتهي مسلسل الإساءة للبلد على حساب كسب مشاهدات وشهره رخيصة”.

وأضاف: “أتنمى رخصت الإعلانات تسحب وتمنع ممن كان سبب شهرتهم أو خلال مسيرتهم الشخصية أي إساءة للبلد أو على أقل تقدير يتم تغريمهم بغرامة مالية كبيره جدًا بحيث تكون رادع لمن تسول له نفسه فعل ذلك”.

فتيات المملكة و”الانحلال”

يُشار إلى أنّ بُعداً آخر لهذه الواقعة، يتمثّل في أنّ مقطع الفيديو التُقط للفتاة وهي عائدة في وقتٍ متأخر من الليل، وهو ما يُعيد للأذهان تصريحات كانت قد أدلت بها الإعلامية السعودية لبنى عبد العزيز، ووثّقت من خلالها حالة من الانحلال التي ضربت المملكة على صعيد واسع.

وظهرت لبنى، في مقطع فيديو، روت فيه تفاصيل مشهد مزعج في أحد كافيهات العاصمة السعودية الرياض، حيث يعجّ بالشباب والفتيات حتى ساعات الفجر.

وقالت: “أكبر شاب في الكافيه عنده 18 سنة، وأكبر بنت 14 سنة.. موجودين وجالسين بطريقة لا تمت للانفتاح ولا الحرية ولا التحضر.. ما رأيته ينم عن عدم الأخلاق وعدم وجود الرقابة والأمهات نايمين في بيوتهم والبنات صايعين في الشارع في نص الليل”.

وأضافت، مخاطِبةً الأمهات: “بنتك أم 14 سنة في الشارع ليه.. إنتي فين؟.. ابنك أبو 18 سنة قاعد للفجر في الشارع مع بنات ليه.. فينكم.. هذه هي المدنية والانفتاح التي نريدها.. لا.. لا بد أن تكون هناك حدود”.

الانحلال يضرب السعودية في حقبة ابن سلمان

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونَها موطن الحرمين الشريفين.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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