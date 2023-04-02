زوج فوز العتيبي يعلم أجنبية الصلاة في أوضاع مخلة.. عري وسخرية وألفاظ بذيئة! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – بعد ساعات قليلة فقط من تداول مقطع فيديو لشابات سعوديات يوثقن فيه مجاهرتهن بالإفطار في نهار رمضان بحجة العذر الشرعي، أثار مقطع فيديو جديد نشرته مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي لزوجها أحمد الموسى وهو يعلم اجانب الصلاة موجة غضب عارمة في السعودية.

ووفق للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر أحمد الموسى متوسطا شابا وفتاة وهو يتلو آيات من سورة “الفلق” مرتديا حذاؤه في قدميه، في حين شهدت عملية أداء الصلاة هرجا ومرجا وضحك وسخرية متواصلة من المؤدين والحضور.

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت الفتاة وهي تحاول الصلاة في لبس مخل وفاضح جدا، حيث ظهرت عارية حتى فخذيها، دون مراعاة لحرمة الصلاة واحترام آدابها على أقل تقدير.

#فوز_العتيبي تثير الجدل بعد نشرها مقطع لزوجها وهو يقوم بتعليم أجانب الصلاة في وضع غير ملائم. pic.twitter.com/rN3GyICVAE — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) April 3, 2023

ردود أفعال غاضبة ومستنكرة

الفيديو المنشور أثار موجة غضب عارمة في الاوساط السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر المغردون ما فعله أحمد الموسى من استهزاء بالصلاة بهذه الطريق هو وزوجته فوز العتيبي التي لا تتوانى أيضا من إثارة الجدل فيديوهاتها المتجاوزة دوما.

وفي هذا السياق، قال مطيب سلطان، معبرا عن استيائه مما شاهده:” الله يعوض اهلهم فيهم ، ان لم تستح فاصنع ماشئت ، اللهم لاتزغ قلوبنا بعد ان هديتنا ، اللهم ثبتنا على دينك الى حين نلقاك وانت راض عنا .”

الله يعوض اهلهم فيهم ، ان لم تستح فاصنع ماشئت ، اللهم لاتزغ قلوبنا بعد ان هديتنا ، اللهم ثبتنا على دينك الى حين نلقاك وانت راض عنا . — M o t e b S u l t a n (@motebsultan0007) April 3, 2023

- Advertisement -

وقال المغرد “علي” ردا على الفيديو:”الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم،يارب رحمتك اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم،يارب رحمتك

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وحسبنا الله ونعم الوكيل — ali (@1409Alfoud) April 3, 2023

وعبرت مغردة عن غضبها من الفيديو بالقول:” اسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن ترينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين اللهم أذونا في ديننا فأنت حسبنا يالله .”

اسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن ترينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين

اللهم أذونا في ديننا فأنت حسبنا يالله . — سبحان الله والحمد لله ولااله الا الله و الله اكبر (@asiray0aa) April 3, 2023

وقال المغرد حسين القحطاني:” اللهم انهم يستهزئون بشريعة من شرائع الاسلام العظيمة في هذا الشهر العظيم اللهم فاجعلهم عبرة لمن يعتبر”.

اللهم انهم يستهزئون بشريعة من شرائع الاسلام العظيمة في هذا الشهر العظيم اللهم فاجعلهم عبرة لمن يعتبر — حسين القحطاني (@husseinmuteb15) April 3, 2023

أما المغرد “سعد” فقال:” اسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن ترينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين اللهم أذونا في ديننا فأنت حسبنا يالله .”

اسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن ترينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين

اللهم أذونا في ديننا فأنت حسبنا يالله . — 𝕊𝔸𝔸𝔻 (@X_r_511) April 3, 2023

سعوديات يجاهرن بالإفطار في رمضان بحجة العذر الشرعي

وجاء هذه الفيديو بعد ساعات قليلة من تداول فيديو لشابتان سعوديتان وهن يجاهرن بالافطار في نهار رمضان دون خجل أو حياء من العامة في الطريق بحجة العذر الشرعي.

ووفقا للفيديو المتداول فقد ظهرت الشابتان وهن يتمشيان في الشارع العام ويتناولت القهوة المثلجة، مستنكرتين نظرة أحد افراد الشرطة لهن باستغراب.

كما وثقت الفتاتان رحلتهما وهما متوجهتان نحو مطعم “ماكدونالدز” لتناول الطعام في نهار رمضان.

بنات متشبهات بالرجال ومبرجات ومجاهرات بالافطار في نهار رمضان في شوارع بلادنا.. لم يكن هذا ليحدث لولا الدعم للرذيلة وحماية الفاسدين. pic.twitter.com/OBrBDaXEDC — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) April 2, 2023

يأتي ذلك بعد أن تناول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية شهر رمضان، ما قالوا عنها بأنها وثيقة مسربة من وزارة الداخلية تطالب فيها أفرادها بعدم اعتراض المجاهرين بالافطار في نهار رمضان.