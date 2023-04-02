الإثنين, أبريل 3, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدزوج فوز العتيبي يعلم أجنبية الصلاة في أوضاع مخلة.. عري وسخرية وألفاظ...
الهدهد

زوج فوز العتيبي يعلم أجنبية الصلاة في أوضاع مخلة.. عري وسخرية وألفاظ بذيئة! (شاهد)

الفيديو جاء بعد ساعات قليلة من تداول فيديو لشابتين سعوديتين يجاهرن بالافطار في نهار رمضان

كتب سالم حنفي
زوج فوز العتيبي يعلم أجانب الصلاة watanserb.com
زوج فوز العتيبي أحمد موسى يعلم أجانب الصلاة مما يثير موجة غضب في السعودية
- Advertisement -

وطن – بعد ساعات قليلة فقط من تداول مقطع فيديو لشابات سعوديات يوثقن فيه مجاهرتهن بالإفطار في نهار رمضان بحجة العذر الشرعي، أثار مقطع فيديو جديد نشرته مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي لزوجها أحمد الموسى وهو يعلم اجانب الصلاة موجة غضب عارمة في السعودية.

ووفق للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر أحمد الموسى متوسطا شابا وفتاة وهو يتلو آيات من سورة “الفلق” مرتديا حذاؤه في قدميه، في حين شهدت عملية أداء الصلاة هرجا ومرجا وضحك وسخرية متواصلة من المؤدين والحضور.

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت الفتاة وهي تحاول الصلاة في لبس مخل وفاضح جدا، حيث ظهرت عارية حتى فخذيها، دون مراعاة لحرمة الصلاة واحترام آدابها على أقل تقدير.

ردود أفعال غاضبة ومستنكرة

الفيديو المنشور أثار موجة غضب عارمة في الاوساط السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر المغردون ما فعله أحمد الموسى من استهزاء بالصلاة بهذه الطريق هو وزوجته فوز العتيبي التي لا تتوانى أيضا من إثارة الجدل فيديوهاتها المتجاوزة دوما.

وفي هذا السياق، قال مطيب سلطان، معبرا عن استيائه مما شاهده:” الله يعوض اهلهم فيهم ، ان لم تستح فاصنع ماشئت ، اللهم لاتزغ قلوبنا بعد ان هديتنا ، اللهم ثبتنا على دينك الى حين نلقاك وانت راض عنا .”

- Advertisement -

وقال المغرد “علي” ردا على الفيديو:”الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم،يارب رحمتك اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وعبرت مغردة عن غضبها من الفيديو بالقول:” اسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن ترينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين اللهم أذونا في ديننا فأنت حسبنا يالله .”

وقال المغرد حسين القحطاني:” اللهم انهم يستهزئون بشريعة من شرائع الاسلام العظيمة في هذا الشهر العظيم اللهم فاجعلهم عبرة لمن يعتبر”.

أما المغرد “سعد” فقال:” اسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن ترينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين اللهم أذونا في ديننا فأنت حسبنا يالله .”

سعوديات يجاهرن بالإفطار في رمضان بحجة العذر الشرعي

وجاء هذه الفيديو بعد ساعات قليلة من تداول فيديو لشابتان سعوديتان وهن يجاهرن بالافطار في نهار رمضان دون خجل أو حياء من العامة في الطريق بحجة العذر الشرعي.

ووفقا للفيديو المتداول فقد ظهرت الشابتان وهن يتمشيان في الشارع العام ويتناولت القهوة المثلجة، مستنكرتين نظرة أحد افراد الشرطة لهن باستغراب.

كما وثقت الفتاتان رحلتهما وهما متوجهتان نحو مطعم “ماكدونالدز” لتناول الطعام في نهار رمضان.

يأتي ذلك بعد أن تناول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية شهر رمضان، ما قالوا عنها بأنها وثيقة مسربة من وزارة الداخلية تطالب فيها أفرادها بعدم اعتراض المجاهرين بالافطار في نهار رمضان.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
تقارير

السعودية وعمالقة النفط يخفضون الإنتاج فجأةً.. صدمة لواشنطن وملءٌ لخزائن بوتين

الهدهد

سعوديات يجاهرن بالإفطار في نهار رمضان ويفجرن موجة غضب (فيديو)

الهدهد

الأمير الوليد بن طلال يُظهر رشاقة ومرونة عالية في أحدث ظهور (فيديو)

الهدهد

أوامر ملكية مفاجئة وسبب إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله محافظ الدرعية من منصبه

الهدهد

تسريبات.. الأسد سيحضر قمة الجامعة العربية في السعودية بدعوة رسمية

الهدهد

فيديو لفتاة سعودية في “نص الليل” فجر قنبلة غضب.. ما قصته؟

تقارير

ولي العهد محبط من أمريكا.. ماذا سيحدث لو امتلك محمد بن سلمان النووي؟

الهدهد

بعد أنباء توتر العلاقة.. محمد بن سلمان هاتف “عيال زايد” وبارك التغييرات القيادية

الهدهد

وقف المبيعات العسكرية.. هل توجه واشنطن ضربة للسعودية بسبب إيران؟ (تحليل)

الهدهد

عصفور لا يغادر رأس معتمر أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة (فيديو مؤثر)

الهدهد

غضب في الأسرة المالكة بالسعودية من ممارسات ابن سلمان وندم على عدم تقويضه

تقارير

مستعينة برئيس المكتب السلطاني العُماني.. السعودية توسط روسيا لحل الصراع اليمني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السعودية وعمالقة النفط يخفضون الإنتاج فجأةً.. صدمة لواشنطن وملءٌ لخزائن بوتين

بوعزيزي جديد في المغرب.. وفاة أحمد جواد بعدما أحرق نفسه.. ما علاقة أخنوش؟

سعوديات يجاهرن بالإفطار في نهار رمضان ويفجرن موجة غضب (فيديو)

نصفه بشري.. فيديو لمخلوق غريب يثير الحيرة ومفاجأة بشأن حقيقته

مصر تعلن استرداد جواز سفر السادات في عملية سرية لم تكشف تفاصيلها

تصاعد جنوني بسعر الدولار في السوق السوداء والسيسي يُمَنِّي المصريين بحل قريب

رامز جلال ينتقم للرجال من أمينة شلباية وأجبرها على فعل المستحيل (فيديو)

إيفانكا ترامب تحسم موقفها تجاه قضية والدها مع نجمة الأفلام الإباحية

خالد الفراج يلاحق رونالدو وجورجينا إلى غرفة النوم في “ستوديو 23” (فيديو)

ثورة لبائعات الجنس في هولندا ضد قرار حكومي:”لن نكون كبش فداء”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC