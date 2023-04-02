الأحد, أبريل 2, 2023
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داعية مصري يثير الجدل بهذه الفتوى عن الجماع في نهار رمضان

فتوى الداعية المصري محمد علي لاقت تفاعلا كبيرا بين المصريين على مواقع التواصل

كتب خالد الأحمد
فتوى الجماع في نهار رمضان watanserb.com
فتوى الجماع في نهار رمضان
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وطن- أثار الداعية المصري “محمد علي” جدلاً واسعاً، بعد أن زعم أن من جامع زوجته ناسيًا في نهار رمضان فلا كفارة عليه ولا قضاء.

وتأتي هذه الفتوى لتخالف ما اتفق عليه الفقهاء والعلماء، من أن الجماع خلال نهار رمضان حرام على الرجل والمرأة الواجب عليهما الصوم فيه، وفي فعله إثم وكفارة، والكفارة هي : عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

وقال الدكتور محمد علي، الداعية المصري، لموقع “القاهرة 24” إنه من جامع زوجته ناسيًا وهو صائم أي خلال نهار رمضان، فلا كفارة عليه، ولا قضاء على قول الجمهور، وقيل بل عليه قضاء يوم.

وأكمل الداعية : لما روى ابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والطبراني، والبيهقي والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وفي رواية: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان.

وبحسب زعمه فإن فتواه هذه قياسًا على الأكل والشرب ناسيًا، وعقب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، والجماع في معنى ذلك.

حكم تقبيل الزوج زوجته

ومن جانب آخر، كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، حكم تقبيل الزوج زوجته في أثناء نهار رمضان، وقال علام إن كان بغير قصد اللذة –التقبيل- فلا مانع ويجوز؛ ترحما ووداعا من الرجل لزوجته، حال ملك الإنسان نفسه.

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وأشار المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج كل يوم فتوى المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الزوج إذا لم يملك نفسه في أثناء الصيام فلا يجوز.

واستدل المفتي بحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: “كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ” أخرجه مسلم في صحيحه، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: “أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ” أخرجه أبو داود في سننه.

وكانت “دار الإفتاء المصرية” قد تلقت سؤالاً يقول ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان، فردت عليه الدار في فيديو نشرته على حساباتها أن الجماع في نهار رمضان محرم شرًعا ويبطل صيامه، ويجب على من أفطر في نهار رمضان بالجماع، أن يصوم كفارة عن هذا اليوم الذي فطر فيه، كذلك على الزوجة أن تقضيه أيضًا.

انتهاك حرمة الشهر

وأضافت دار الافتاء أنه على المفطر في هذه الحالة الكفارة بأن يصوم 60 يومًا متتابعة، بخلاف اليوم الذي سبق، فالقضاء في كفارة الجماع أن يصوم عن اليوم الذي جامع فيه زوجته في نهار رمضان أثناء الصيام، وقضاء كفارة الجماع أن يصوم شهرين متتابعين.

والحكمة من فرض الله هذين الشهرين، لأن الرجل بهذه الفعلة انتهك حرمة الشهر الكريم، على حد تعبير الفقهاء، للدلالة على عظمة الفعل وحرمة نهار رمضان.

وفقًا لما ورد عن دار الإفتاء في أمر الإفطار بسبب الجماع، ففي حين أذن المغرب، وجبت للصائم جميع المفطرات من الطعام والشراب بما فيهم الجماع «أن يأتي امرأته» فالإباحة تحدد من بعد أذان المغرب حتى أذان الفجر، كما قال تعالى «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم».

المصدريوتيوب، موقع القاهرة 24، قناة صدى البلد، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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