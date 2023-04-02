تسريبات.. الأسد سيحضر قمة الجامعة العربية في السعودية بدعوة رسمية

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وطن- في تطور جديد ولافت بالعلاقات بين نظام الأسد والمملكة العربية السعودية، أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن 3 مصادر مطلعة أن السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية، التي تستضيفها الرياض الشهر المقبل في خطوة من شأنها أن تنهي رسمياً عزل الأسد عن المنطقة الإقليمية.

نظام بشار يعود لجامعة الدول العربية ولا عزاء للثورة

وقال مصدران للوكالة إن وزير الخارجية السعودي الأمير “فيصل بن فرحان” سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة، لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها في 19 مايو.

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع المستوى بعد قطع العلاقات بين نظام الأسد والمملكة وإغلاق السفارة السعودية هناك عقب الثورة على نظام بشار.

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي السعودي، ووزارتي الخارجية في البلدين على طلبات التعليق.

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، إن المنظمة ليست مطلعة على كل خطوة على المستوى الثنائي بين الدول العربية. وأضاف “ألا يفترض ان نبلغ مسبقا بالزيارة المفترضة”.

يأتي ذلك أيضًا بعد شهر من تقرير آخر لرويترز، نقل عن مصادر زعمها أن الرياض ودمشق اتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما بعد شهر رمضان المبارك، لكن لم يؤكد المسؤولون السعوديون هذه التقارير.

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وكان حضور الأسد لقمة جامعة الدول العربية يمثل أهم تطور في إعادة تأهيله داخل العالم العربي منذ عام 2011، عندما تم تعليق عضوية سوريا في المنظمة.

تغير في النهج الإقليمي تجاه الصراع السوري

وقوطع الأسد من قبل العديد من الدول الغربية والعربية بسبب حملته الوحشية على الاحتجاجات – والعنف الذي أدى إلى حرب دموية طويلة الأمد.

وستكون عودة سوريا إلى الهيئة المكونة من 22 عضوًا رمزية في الغالب لكنها تعكس تغييرًا في النهج الإقليمي تجاه الصراع السوري. ولقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم في الحرب التي اجتذبت العديد من القوى الأجنبية وقسمت البلاد.

وكانت مصادر قالت لـ”رويترز” الشهر الماضي، إن الرياض ودمشق توصلتا إلى اتفاق لإعادة فتح سفارتيهما بعد شهر رمضان المبارك. ولم تؤكد وزارة الخارجية السعودية التوصل إلى اتفاق لكنها قالت إنها تجري محادثات مع وزارة الخارجية السورية لاستئناف الخدمات القنصلية.

وقال أحد المصادر أيضا إن المباحثات الأولية بشأن زيارة الأمير فيصل إلى دمشق، أو زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الرياض أُرجئت بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في شباط / فبراير.

كما استأنفت مصر ذات الوزن الثقيل في جامعة الدول العربية الاتصالات مع الأسد. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون يوم، أمس السبت، خلال أول زيارة رسمية لوزير خارجية سوري للقاهرة منذ أكثر من عقد.

وقال مصدر أمني مصري لـ”رويترز” إن الزيارة تهدف إلى اتخاذ خطوات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بوساطة مصرية وسعودية.

وعارضت بعض الدول ، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر ، تطبيع العلاقات مع الأسد ، مشيرة إلى وحشية حكومته خلال الصراع والحاجة إلى رؤية تقدم نحو حل سياسي في سوريا.

واكتسبت الاتصالات بين المسؤولين السعوديين والسوريين، زخماً بعد اتفاق تاريخي في مارس بين المملكة العربية السعودية وإيران ، الداعم الرئيسي للأسد ، لإعادة العلاقات.

ووفق تقرير “رويترز” يعد التقارب بين الرياض وطهران جزءًا من إعادة ترتيب إقليمية كبيرة ، وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.

وكانت وزارة الدفاع السورية قالت أمس، إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربات جوية على مواقع في محافظة حمص السورية” مطار الضبعة العسكري” في غارة في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

بينما قالت مصادر استخبارات غربية إن سلسلة من القواعد الجوية في وسط سوريا حيث يتمركز أفراد إيرانيون تعرضت في القصف.