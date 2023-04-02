بعد عاصفة غضب.. هل تعمد التلفزيون الجزائري ذكر اسم حركة إرهابية في مسلسل الدامة؟

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وطن – ردّ التلفزيون الجزائري الرسمي، على اتهامه بأنه تعمّد إظهار اسم حركة انفصالية محظورة في البلاد، خلال بث إحدى حلقات مسلسل الدامة الذي يعرض خلال السهرة في شهر رمضان.

وأثيرت ضجة في الجزائر، بسبب مشهد ظهر في أولى حلقات مسلسل “الدامة”، يظهر فيه اسم حركة انفصالية (الماك) التي تصنفها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية، على جدار في حيّ باب الواد الشعبي، وهو المكان الذي تم تصوير المسلسل فيه.

وقال التلفزيون الرسمي، في بيان، إن سبب ظهور هذه الكتابات خلال بثّ المسلسل يعود إلى عدم التركيز، سواء أثناء التصوير أو التركيب أو عند إعادة مشاهدة الحلقات.

وأضاف البيان أنه “اتخذت إجراءات صارمة ضد المتسببين في ذلك”، دون توضيح ماهية الإجراءات التي تم اتخاذها، موضحا أن هناك التباساً في القراءة الصحيحة لهذه الأحرف، التي لا تعبّر حسب سكان الحي عن رموز الحركة الانفصالية.

مسؤولية قانونية

بدورها، أكّد سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر، أن “التلفزيون العمومي له مسؤوليته القانونية، تجاه ما يقدمه من أعمال للمشاهد وتفادي الأخطاء المهنية غير المبررة”.

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ودعت إلى ضرورة احترام جميع مراحل إنتاج العمل التلفزيوني، ووجوب حرص لجنة المراقبة القبلية على تجنب الوقوع في الغموض والملابسات التي قد تحمل تأويلات وتعطي قراءات سيميولوجية ذات أبعاد خطيرة.

يُشار إلى أن بيان التلفزيون الجزائري، جاء ردا على “السلطة” التي طلبت توضيحات من مؤسسة التلفزيون حول ظهور اسم الحركة الانفصالية مكتوباً على جدار، في إحدى الحلقات التي بُثت قبل أيام.

طالبت سلطة ضبط السمعي البصري التلفزيون العمومي في مراسلة لها بتوضيحات حول مشهد ظهر فيه جدار مكتوب عليه كلمة MAK أي الحركة من أجل تقرير مصير القبائل ضمن مسلسل #الدامة الذي يعرض حاليا! الماك حركة سياسية تنشط بشكل سلمي لكن النظام يصنفها بالإرهابية! الغالبية العظمى من الجزائريين… pic.twitter.com/Id7JfDiEuI — وليد كبير Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) March 30, 2023

كما تم توجيه استجواب نيابي، يوم الخميس الماضي، إلى وزير الاتصال محمد بوسليماني، خصوصاً بعدما أثار ظهور اسم الحركة في المسلسل جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي.

أسئلة برلمانية لوزير الاتصال

ووجه النائب عبد الله عماري، أسئلة شفوية لوزير الاتصال، محمد بوسليماني، حول ما تبثه بعض القنوات من مسلسلات معروضة “تشجع الرذيلة وتعاطي المخدرات والمهلوسات”، وأشار النائب إلى أن البرلمان ناقش مؤخرا موضوع المؤثرات العقلية.

وقال النائب إن مسلسل “الدامة” فيه مبالغة في طرح موضوع الترويج للمخدرات بما في ذلك الاطفال، معتبرا العمل تجاوزا في حق الجزائريين.

وفي رده، كشف الوزير أن سلطة الضبط السمعي البصري قامت بدعوة مهنيي القطاع إلى ضبط برامجهم احتراما لخصوصيات الشهر الفضيل وعدم الانزلاق وراء الربح المادي، مؤكدا أن الوزارة سحبت الاعتماد من قنوات خاصة، وبتكليف الجهات المختصة بتنفيذ قرار الوقف الفوري والنهائي، أو المؤقت لتلك القنوات، مع دعوة مسؤولي القنوات المعنية إلى وقف بث أجزاء أو مسلسلات بكاملها، وتوجيه تحذيرات وإنذارات لكل مؤسسة إعلامية لا تحترم أخلاق المجتمع مع اتخاذ إجراءات ردعية في حال إخلال قنوات تلفزيونية بالتزاماتها.

من جهته، ظهر مخرج العمل يحي مزاحم، مبررا المشهد بأن العبارة التي كانت محل احتجاج لا تحيل إلى الماك المصنف كحركة إرهابية، لكنها عبارة “مارك”.

وأوضحت كاتبة العمل سارة برتيمة، أن مسلسل الدامة طرق كل أبواب الجزائريين ودخل قلوبهم، وتابعت: “المسلسل ببساطة يتحدث عن واقع يسكن فينا.. ما حدث ما هو إلا دليل على أن الدامة عمل يستحق المتابعة”.

نجوم مسلسل الدامة

ومسلسل الدامة الذي يبث على التلفزيون الجزائري إخراج يحيى مزاحم، عن سيناريو سارة برتيمة، يجمع عددا من النجوم، على غرار بيونة، مصطفى لعريبي، مراد خان، ريم تاكوشت، سهلة ولهى، بوعلام بناني وعايدة عبابسة وغيرهم.

وتدور أحداث العمل في حي باب الوادي الشعبي، وتصور نمط وطبيعة حياة ناس الأحياء الشعبية، كما يعالج المسلسل الآفات الاجتماعية مثل المخدرات السرقة عصابات الأحياء والاستغلال وغيرها.