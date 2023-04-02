الأحد, أبريل 2, 2023
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العربية كانت اللغة الرسمية.. ألقاب الإسبان تؤكّد تجذّر الحضارة العربية الإسلامية في البلاد

" في اللغة العربية هناك أكثر من خمسين طريقة مختلفة للتعبير عن "الحب".

كتب معالي بن عمر
الأسلاف العرب في شبه الجزيرة الإيبيرية watanserb.com
الأسلاف العرب في شبه الجزيرة الإيبيرية
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وطن-حدثت وقائع الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية بين عامي 711 و 1492، وقد بدأت مع القائد العسكري المسلم والذي يُشاع أنه أمازيغي طارق بن زياد في جبل طارق، حيث هزم جيش القوط الغربيين، وأصبحت بذلك اللغة العربية اللغة الرسمية في الأندلس، شبه الجزيرة الأيبيرية سابقًا.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فقد كان للغة العربية تأثير كبير على شبه الجزيرة في ذلك الوقت، خاصة فيما يتعلّق باللغة، حيث يقدر حاليًا أن هناك حوالي 4000 كلمة إسبانية تأتي من اللغة العربية.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن اللغة الإسبانية هي اللغة اللاتينية الوحيدة التي يوجد بين حروفها الخاء والثاء، على غرار: álgebra والتي تفيد الجبر، وalbornoz والتي تعني البرنس، وazahar، والتي تعني الزهر وغيرها الكثير. أما فيما يتعلق بالأسماء، فالحضارة العربية الإسلامية متجذّرة بقوة، إذ يوجد العديد من الألقاب الإسبانية التي يعود أصلها إلى الأسلاف العرب والمسلمين.

الحضارة الإسلامية في الأندلس
الحضارة الإسلامية في الأندلس

وفيما يلي استعرضت الصحيفة الألقاب التي تعود للعرب والمسلمين:

  • A: Abdo, Abedrapo, Abencerraje, Abengoa, Avengoa, Abraham, Abril, Abufhele, Abufom, Abuhadba, Abusada, Adauy, Aguad, Aguilar, Akel, Alam, Alamar, Alamo, Alaue, Albarracín, Alcalá, Alcántara, Alcazar, Alguacil, Albaja, Aliatar, Alicante, Almaden, Almansa, Almeida, Ali, Amed, Ananias, Aranda, Ascalante, Atala, Atwan, Auad.
  • B: Bandrésm Barahona, Barjuán, Barroso, Benarrocha, Benarroch, Benavides, Benegas, Benjumea, Benjumeda, Bermejo, Bichara, Bitar, Bono y Buendia.
  • C: Cabrero, Cattan, Castillo, Cebrian, Chacur, Chalhub, Chauriye, Chible, Chijany, Cid, Chocair, Cobaise, Cordobes y Cortés.
  • D: Dagach, Dahdal, De Sorbas, Derderián, Dib, Dip y Duk.
  • E: Elias, El de Ubeda y Eltit.
  • F: Facuse, Fauri, Farran, Feres y Fualuan.
  • G: García, Galvez, Gazul, Gazules, Giacaman, Gidi, Granadino y Guerra.
  • H: Haddad, Hamad, Hamdan, Hana, Herrera, Hasbun, Hawila, Hazbun, Hechem, Heleyley e Hirmas.
  • I: Ides.
  • J: Jadue, Jaen, Jalifa, Jalilie, Jattar, Korrat, Jose, Juriye, Jury.
  • K: Kattan, Burbag.
  • L: Lahsen, Laibe, Lama, Lara, Latif, Leibe y Lucas.
  • M: Majluf, Manzur, Maraver, Martínez, Melej, Méndez, Mendoza, Miguel, Mohanna, Molina, Mohor, Morales, Morón, Muley, Murube, Muhy y Musalem.
  • N: Nafel, Nazal, Nazer, Nebot, Nevot, Nicolas y Nustas.
  • P: Paez, Palacios, Palomeque, Pascual, Perez, Picó, Pinto, Pomar, Ponce y Paluan.
  • R: Rabah, Rahal, Rasi, Repeina, Rizik, Roelas y Rumie.
  • S: Saade, Saadi, Sabag, Sabella, Sady, Saieh, Salama, Salas, Salem, Salomon, Salvador, Sammur, Seda, Sporia, Sfeir, Sufan y Solís.
  • T: Tala, Talgie, Talhuk, Tame, Tamuz y Torres.
الأندلس
الأندلس
  • V: Velaxco, Valenciano y Venegas.
  • Y: Yagnman, Yamal, Yamblat, Yarur, Yeber y Yoma.
  • Z: Ziade, Zerene, Zegri, Zaror, Zaid y Zalaquett.

إذا كان لديك أي من هذه الألقاب، فمن المرجح أن أسلافك من العرب والمسلمين الذين توطّنوا في منطقة الأندلس.

وتجدر الإشارة إلى أن اللغة العربية من أكثر اللغات ثراءً في المفردات، فعلى سبيل المثال: هناك أكثر من خمسين طريقة مختلفة للتعبير عن “الحب”.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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