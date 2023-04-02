العربية كانت اللغة الرسمية.. ألقاب الإسبان تؤكّد تجذّر الحضارة العربية الإسلامية في البلاد

وطن-حدثت وقائع الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية بين عامي 711 و 1492، وقد بدأت مع القائد العسكري المسلم والذي يُشاع أنه أمازيغي طارق بن زياد في جبل طارق، حيث هزم جيش القوط الغربيين، وأصبحت بذلك اللغة العربية اللغة الرسمية في الأندلس، شبه الجزيرة الأيبيرية سابقًا.
وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فقد كان للغة العربية تأثير كبير على شبه الجزيرة في ذلك الوقت، خاصة فيما يتعلّق باللغة، حيث يقدر حاليًا أن هناك حوالي 4000 كلمة إسبانية تأتي من اللغة العربية.
ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن اللغة الإسبانية هي اللغة اللاتينية الوحيدة التي يوجد بين حروفها الخاء والثاء، على غرار: álgebra والتي تفيد الجبر، وalbornoz والتي تعني البرنس، وazahar، والتي تعني الزهر وغيرها الكثير. أما فيما يتعلق بالأسماء، فالحضارة العربية الإسلامية متجذّرة بقوة، إذ يوجد العديد من الألقاب الإسبانية التي يعود أصلها إلى الأسلاف العرب والمسلمين.
وفيما يلي استعرضت الصحيفة الألقاب التي تعود للعرب والمسلمين:
- A: Abdo, Abedrapo, Abencerraje, Abengoa, Avengoa, Abraham, Abril, Abufhele, Abufom, Abuhadba, Abusada, Adauy, Aguad, Aguilar, Akel, Alam, Alamar, Alamo, Alaue, Albarracín, Alcalá, Alcántara, Alcazar, Alguacil, Albaja, Aliatar, Alicante, Almaden, Almansa, Almeida, Ali, Amed, Ananias, Aranda, Ascalante, Atala, Atwan, Auad.
- B: Bandrésm Barahona, Barjuán, Barroso, Benarrocha, Benarroch, Benavides, Benegas, Benjumea, Benjumeda, Bermejo, Bichara, Bitar, Bono y Buendia.
- C: Cabrero, Cattan, Castillo, Cebrian, Chacur, Chalhub, Chauriye, Chible, Chijany, Cid, Chocair, Cobaise, Cordobes y Cortés.
- D: Dagach, Dahdal, De Sorbas, Derderián, Dib, Dip y Duk.
- E: Elias, El de Ubeda y Eltit.
- F: Facuse, Fauri, Farran, Feres y Fualuan.
- G: García, Galvez, Gazul, Gazules, Giacaman, Gidi, Granadino y Guerra.
- H: Haddad, Hamad, Hamdan, Hana, Herrera, Hasbun, Hawila, Hazbun, Hechem, Heleyley e Hirmas.
- I: Ides.
- J: Jadue, Jaen, Jalifa, Jalilie, Jattar, Korrat, Jose, Juriye, Jury.
- K: Kattan, Burbag.
- L: Lahsen, Laibe, Lama, Lara, Latif, Leibe y Lucas.
- M: Majluf, Manzur, Maraver, Martínez, Melej, Méndez, Mendoza, Miguel, Mohanna, Molina, Mohor, Morales, Morón, Muley, Murube, Muhy y Musalem.
- N: Nafel, Nazal, Nazer, Nebot, Nevot, Nicolas y Nustas.
- P: Paez, Palacios, Palomeque, Pascual, Perez, Picó, Pinto, Pomar, Ponce y Paluan.
- R: Rabah, Rahal, Rasi, Repeina, Rizik, Roelas y Rumie.
- S: Saade, Saadi, Sabag, Sabella, Sady, Saieh, Salama, Salas, Salem, Salomon, Salvador, Sammur, Seda, Sporia, Sfeir, Sufan y Solís.
- T: Tala, Talgie, Talhuk, Tame, Tamuz y Torres.
- V: Velaxco, Valenciano y Venegas.
- Y: Yagnman, Yamal, Yamblat, Yarur, Yeber y Yoma.
- Z: Ziade, Zerene, Zegri, Zaror, Zaid y Zalaquett.
إذا كان لديك أي من هذه الألقاب، فمن المرجح أن أسلافك من العرب والمسلمين الذين توطّنوا في منطقة الأندلس.
وتجدر الإشارة إلى أن اللغة العربية من أكثر اللغات ثراءً في المفردات، فعلى سبيل المثال: هناك أكثر من خمسين طريقة مختلفة للتعبير عن “الحب”.