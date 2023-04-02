الأحد, أبريل 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالعالم الهولندي متخوف جدا من أنشطة زلزالية "أكثر حرجا" خلال أيام وحدد...
الهدهد

العالم الهولندي متخوف جدا من أنشطة زلزالية “أكثر حرجا” خلال أيام وحدد الموعد بدقة

في نفس اليوم الذي حدث فيه الزلزال المدمر في تركيا وسوريا في فبراير الماضي، فرانك هوغربيتس يُحذر من أنشطة زلزالية خطيرة في السادس من الشهر الجاري

كتب فهمي الورغمي
فرانك هوغربيتس يُحذر من زلزال قوي watanserb.com
فرانك هوغربيتس يُحذر من زلزال قوي
- Advertisement -

وطن- يُواصل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، متاعبة آخر تطورات الحركات الزلزالية حول العالم، ونشر مؤخرا مقطع فيديو حذر فيه من زلزال قوي سيضرب مناطقا حول العالم، في السادس من إبريل نيسان الجاري، حسب قوله.

فرانك هوغربيتس يُحذر من زلزال قوي

وقال “هوغربيتس” خلال مقطع فيديو شاركه معهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي، SSGEOS -وهو المعهد الذي يرعى أبحاثه العلمية منذ فترة- عبر يوتيوب، إن الأسبوع الأول من إبريل/نيسان والذي ينتهي باكتمال القمر في 6 من الشهر، سيكون حرجا فيما يتعلق بالأنشطة الزلزالية.

وتابع “هوغربيتس” خلال حديثه أمام عدد من الرسوم البيانية التوضيحية، أنه خلال الأيام القادمة، وتحديداً يوم غد، الاثنين 3 أبريل، سيكون كوكب الزهرة مقترناً مع كوكبي المريخ وزحل.

وأشار إلى أن ذلك الاقتران، سوف يتلاقى بعدها بأيام مع هندسة كوكبية حرجة مع اكتمال القمر في 6 أبريل، وهي اقتران القمر مع كوكب المشترى.

- Advertisement -

وتابع الباحث الهولندي أنه يجب مراقبة ومتابعة اقتران كوكبي عطارد والزهرة مع الشمس، بحذر كبير.

كما حدد الفترة ما بين 4 إلى 6 أبريل، حيث يكتمل القمر بالتزامن مع تلك الاقترانات بأنها الفترة الأكثر حرجا، على حد تعبيره.

وختم فرانك هوغربيتس حديثه في مقطع الفيديو الذي يعود لتاريخ 31 مارس/آذار المنقضي: “مع تلك الاقترانات ومع اكتمال القمر، نعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك. هذا يعني أنشطة زلزالية قوية.”

إلى ذلك وفي تأكيد على ما تحدث عنه في أواخر مارس، أعاد هوغربيتس، تغريدة لـSSGEOS، بتاريخ أمس، السبت، تقول أن “هناك احتمال حدوث هزة أقوى خلال الـ24 ساعة القادمة، (أي اليوم، الأحد) على الأرجح منخفضة إلى متوسطة في مستوى 6 درجات على مقياس ريختر. والمناطق المرشحة تشمل منطقة البحر الكاريبي / أميركا الوسطى”.

سيكون حرجاً".. العالم الهولندي المثير للجدل يحذر من زلزال قوي ويحدد موعد حدوثه والمناطق المتأثرة به
سيكون حرجاً”.. العالم الهولندي المثير للجدل يحذر من زلزال قوي ويحدد موعد حدوثه والمناطق المتأثرة به

زلزال سوريا وتركيا في 6 فبراير

تُعيد توقعات عالم الزلازل الهولندي، حول الزلزال الكبير الذي من الممكن أن يضرب مناطق في جزر الكاريبي وأمريكا الوسطى في السادس من الشهر الجاري، ذكريات أليمة حول الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي غرب سوريا وجنوبي تركيا في نفس التاريخ قبل شهرين فقط في السادس من فيفري شباط.

راح مايزيد عن الــ 50 ألف شخص ضحية ذلك الزلزال في الدولتين، ناهيك عن عشرات الآلاف من الجرحى ومئات المفقودين، ومليارات الدولارات من الخسائر المادية الفادحة.

اللافت أن هوغربيتس، كان قد توقع حدوث ذلك الزلزال قد حدوثه بثلاثة أيام وذلك في تغريدة شاركها عبر حسابه الرسمي على تويتر.

لكنه حينذاك لم يكن يحظى بذات الشهرة (على الأقل لدى الجماهير العريضة عبر السوشيال ميديا) التي هو عليها اليوم.

اليوم، يتابع الكثيرون حول العالم تحديثات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، حول الأنشطة الزلزالية بكل كثب ودقة، رغم أنها في بعض الأحيان تكون بعيدة عن الواقع أو تحمل بعضا من المبالغة، وهي في النهاية -حتى إن بُنيت على معطيات دقيقة وعلمية- توقعات بلمسة عقل بشري.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

تسريبات.. الأسد سيحضر قمة الجامعة العربية في السعودية بدعوة رسمية

الهدهد

تفاصيل قرصنة قناة حكومة الأسد على تلغرام ونشر رسائل خطيرة.. من وقف وراءها؟

الهدهد

بأمر ابن زايد.. السيسي يدخل على خط إعادة تدوير الأسد والمقداد في القاهرة

الهدهد

رغم اتفاق المصالحة.. هل تكون سوريا نقطة اشتباك جديدة بين الرياض وطهران؟ (تحليل)

الهدهد

الهلال الأحمر الإماراتي يقيم إفطارا في قرية سورية لا يصوم أهلها ولا يصلون (شاهد)

الهدهد

قطر تصدم المطبعين مع بشار الأسد وتتمسك بـ”الموقف الراسخ”.. ما التفاصيل؟

تقارير

تقرير لـِ “MME”: العراق ليس “منتصراً” في قضية تحكيم النفط مع تركيا .. ما الأسباب!

الهدهد

عقوبات غربية جديدة ضد أبناء عمومة بشار الأسد بسبب تجارة المخدرات

الهدهد

توقعات العالم الهولندي تصدق من جديد.. زلزال بقوة 6.1 ضرب هذه الدولة

الهدهد

جولة في قصر بشار الأسد.. ترف شديد مقابل بؤس كبير يعيشه السوريون (تقرير)

الهدهد

العالم الهولندي يعود لإثارة الرعب من جديد ويتنبأ بزلزال قوي خلال أيام

الهدهد

فزع في سوريا بعد هجوم دامٍ لعدة ذئاب فتكت بقطيع كامل من الأغنام

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أوامر ملكية مفاجئة وسبب إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله محافظ الدرعية من منصبه

تسريبات.. الأسد سيحضر قمة الجامعة العربية في السعودية بدعوة رسمية

الصداع النصفي في شهر رمضان..كيف تتعامل معه؟

مصنوعة من عيون وشعر إنسان حقيقي.. الدمية جورج تثير رعب مستخدمي مواقع التواصل

حيلة ذكية من لاعب فيورنتينا لمساعدة زميله سفيان أمرابط على كسر صيامه (فيديو)

هذه هي البكتيريا التي لا تستجيب للمضادات الحيوية

قائد في الجيش الروسي يظهر عارياً في السرير مع نساء عاريات! (شاهد)

موائد الرحمن في مصر.. بين مطرقة انهيار الاقتصاد وسندان تضييقات النظام

كيف ستبدو سيلينا جوميز وجاستين بيبر في حفل زفافهما.. الذكاء الاصطناعي فعلها! (شاهد)

يعيشون كالسجناء والفئران تحاصرهم.. صور مفزعة من مقر إقامة حراس ملك بريطانيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC