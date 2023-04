العالم الهولندي متخوف جدا من أنشطة زلزالية “أكثر حرجا” خلال أيام وحدد الموعد بدقة

- Advertisement -

وطن- يُواصل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، متاعبة آخر تطورات الحركات الزلزالية حول العالم، ونشر مؤخرا مقطع فيديو حذر فيه من زلزال قوي سيضرب مناطقا حول العالم، في السادس من إبريل نيسان الجاري، حسب قوله.

وقال “هوغربيتس” خلال مقطع فيديو شاركه معهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي، SSGEOS -وهو المعهد الذي يرعى أبحاثه العلمية منذ فترة- عبر يوتيوب، إن الأسبوع الأول من إبريل/نيسان والذي ينتهي باكتمال القمر في 6 من الشهر، سيكون حرجا فيما يتعلق بالأنشطة الزلزالية.

وتابع “هوغربيتس” خلال حديثه أمام عدد من الرسوم البيانية التوضيحية، أنه خلال الأيام القادمة، وتحديداً يوم غد، الاثنين 3 أبريل، سيكون كوكب الزهرة مقترناً مع كوكبي المريخ وزحل.

وأشار إلى أن ذلك الاقتران، سوف يتلاقى بعدها بأيام مع هندسة كوكبية حرجة مع اكتمال القمر في 6 أبريل، وهي اقتران القمر مع كوكب المشترى.

وتابع الباحث الهولندي أنه يجب مراقبة ومتابعة اقتران كوكبي عطارد والزهرة مع الشمس، بحذر كبير.

كما حدد الفترة ما بين 4 إلى 6 أبريل، حيث يكتمل القمر بالتزامن مع تلك الاقترانات بأنها الفترة الأكثر حرجا، على حد تعبيره.

وختم فرانك هوغربيتس حديثه في مقطع الفيديو الذي يعود لتاريخ 31 مارس/آذار المنقضي: “مع تلك الاقترانات ومع اكتمال القمر، نعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك. هذا يعني أنشطة زلزالية قوية.”

إلى ذلك وفي تأكيد على ما تحدث عنه في أواخر مارس، أعاد هوغربيتس، تغريدة لـSSGEOS، بتاريخ أمس، السبت، تقول أن “هناك احتمال حدوث هزة أقوى خلال الـ24 ساعة القادمة، (أي اليوم، الأحد) على الأرجح منخفضة إلى متوسطة في مستوى 6 درجات على مقياس ريختر. والمناطق المرشحة تشمل منطقة البحر الكاريبي / أميركا الوسطى”.

