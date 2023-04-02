الأحد, أبريل 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناالصداع النصفي في شهر رمضان..كيف تتعامل معه؟
حياتنا

الصداع النصفي في شهر رمضان..كيف تتعامل معه؟

يمكن أن تسبّب نوبات الصداع ألمًا شديدًا لساعات

كتب ايمان الباجي
الصداع النصفي في شهر رمضان..كيف تتعامل معه؟ watanserb.com
الصداع النصفي
- Advertisement -

وطن- يحدث الصداع النصفي بشكل متزايد في شهر رمضان، ويمكن أن يسبّب ألماً مستمراََ في جانب واحد من الرأس، وقد يستمر من 4 إلى 72 ساعة.

الصداع النصفي في شهر رمضان

خلال شهر رمضان، قد تزيد فرصة تعرّض الشخص لهجوم الصداع النصفي.

ويمكن أن تسبب نوبات الصداع ألمًا شديدًا لساعات، وهنا قد نتساءل: “كيف يمكن تجنّبه خلال هذا الشهر؟ وهل هناك حلول؟!”

الصداع النصفي

يقول الدكتور أمير علي، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، لصحيفة “thedailystar“، إنّ الصداع النصفي يحدث بسبب محفزات محددة للدماغ، والتي قد تبدو خفيفة لمعظم الناس، مثل: ضوء الشمس، أو الروائح القوية.

مضيفاً: “يتراوح الألم الذي يسبّبه الصداع بين الخفيف والمتوسط. ولا يرتبط الصيام ارتباطًا مباشرًا بالصداع النصفي، لأنّ الجوع ليس سببًا شائعًا. ولكن إذا كان الصيام يشتمل على محفزات تؤدي عادةً إلى إصابة الشخص بالصداع النصفي، مثل الإرهاق، على سبيل المثال، فقد تكون بالتالي الإصابة بالصداع النصفي وشيكةً”.

يعاني كلّ شخص من الصداع النصفي بشكل مختلِف. فقد يصاب بعض الأشخاص بالصداع النصفي من البرد، بينما يصاب بعضهم الآخر به من الغبار أو ضوء الشمس.

- Advertisement -

يحتاج الصائم إلى الاستيقاظ في منتصف الليل لتناول وجبة السَّحور، ويمكن أن يؤدي هذا إلى اضطراب النوم في الأيام القليلة الأولى، ويسبّب اضطرابًا عامّاً في الروتين اليومي.

يمكن أن يؤدي الاضطراب المفاجئ في نمط النوم إلى حدوث الصداع النصفي لدى بعض المرضى.

فعلى سبيل المثال، الشخص الذي اعتاد على استهلاك مستوًى معين من الكافيين خلال اليوم سيصاب بصداع نصفي قوي في أثناء الصيام. وأي شخص اعتاد على شرب كثير من الماء خلال اليوم سيشعر بعطش شديد، على الأقل حتى يعتاد على الصيام، وهذا يمكن أن يصبح محفزًا للألم أيضًا.

الحل!

يمكن أن تساعد القيلولة الدماغ على الاسترخاء

في هذا الإطار، كشف الدكتور علي بعض الخطوات التي يمكن للشخص القيام بها للتخفيف من آلام الصداع في شهر رمضان:

  • خُذ قيلولة: يمكن أن تساعد القيلولة الدماغ على الاسترخاء.
  • غيّر نمط حياتك: قبل أسابيع قليلة من رمضان، قم بتغيير روتين نومك لتجنب الإصابة بالصداع النصفي.
  • قلّل من تناول الكافيين.
  • اشرب كثيراً من الماء بعد وجبة الإفطار.
  • احرص على تناول أطعمة صحية مثل: الزبادي والشوفان والقمح الكامل.
المصدرصحيفة "thedailystar"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
الهدهد

تسريبات.. الأسد سيحضر قمة الجامعة العربية في السعودية بدعوة رسمية

حياتنا

إفطار سفيان أمرابط على “موز وماء” داخل الملعب واستغل هذا الأمر (فيديو)

الهدهد

مبادرة لإفطار الصائمين على “تمر وسيجارة” تفجر الجدل في مصر (فيديو)

حياتنا

غادة عبد الرازق تصوم عالرايق.. صدمت الجميع بتصريحاتها عن طقوسها في رمضان!

رياضة

قرار صادم في الدوري الفرنسي بشأن إفطار اللاعبين المسلمين في رمضان

الهدهد

عصفور لا يغادر رأس معتمر أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة (فيديو مؤثر)

الهدهد

سبب غريب وراء قرار فرنسا بمنع إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار في رمضان

الهدهد

الهنتاتي مع مذيعة شبه عارية وفتاوى مثيرة.. ظهور استفز التونسيين (فيديو)

حياتنا

إطلالة مثيرة لرهف القحطاني في “طاش العودة” فجرت غضب الرجال

الهدهد

“ادعولي اتزوجها”.. دعوة شاب أردني على أبواب المساجد تثير الجدل (شاهد)

الهدهد

في قصره.. شاهد ما فعله الوليد بن طلال مع فيصل العيسى وفريق “شباب البومب”

حياتنا

لمرضى السكري.. 6 أطعمة صحية يُنصح بتناولها في رمضان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أوامر ملكية مفاجئة وسبب إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله محافظ الدرعية من منصبه

تسريبات.. الأسد سيحضر قمة الجامعة العربية في السعودية بدعوة رسمية

العالم الهولندي متخوف جدا من أنشطة زلزالية “أكثر حرجا” خلال أيام وحدد الموعد بدقة

مصنوعة من عيون وشعر إنسان حقيقي.. الدمية جورج تثير رعب مستخدمي مواقع التواصل

حيلة ذكية من لاعب فيورنتينا لمساعدة زميله سفيان أمرابط على كسر صيامه (فيديو)

هذه هي البكتيريا التي لا تستجيب للمضادات الحيوية

قائد في الجيش الروسي يظهر عارياً في السرير مع نساء عاريات! (شاهد)

موائد الرحمن في مصر.. بين مطرقة انهيار الاقتصاد وسندان تضييقات النظام

كيف ستبدو سيلينا جوميز وجاستين بيبر في حفل زفافهما.. الذكاء الاصطناعي فعلها! (شاهد)

يعيشون كالسجناء والفئران تحاصرهم.. صور مفزعة من مقر إقامة حراس ملك بريطانيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC