السيتي يُطارد أرسنال على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

وطن- اعتلى فريق أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد انتصاره إلى ليدز يونايتد برباعية ثمينة، وفوز وصيفه مانشستر سيتي على ليفربول بذات النتيجة، في منافسات الجولة ال29.

وحقق المتصدر فريق أرسنال الفوز الثمين على منافسه ليدز يونايتد، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإنجليزي.

كما وسجل أهداف أرسنال داخل شباك مرمى منافسه ليدز يونايتد، غابرييل خيسوس في الدقيقة ال35 من ركلة جزاء، وال55، وبن وايت في الدقيقة ال47 وجرانيت شاكا في الدقيقة ال84.

وأحرز فريق ليدز يونايتد الهدف الوحيد للفريق في المباراة داخل شباك أرسنال، عند الدقيقة ال76 ، عن طريق اللاعب راسموسن نيسين.

