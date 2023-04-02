السيتي يُطارد أرسنال على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

وطن- اعتلى فريق أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد انتصاره إلى ليدز يونايتد برباعية ثمينة، وفوز وصيفه مانشستر سيتي على ليفربول بذات النتيجة، في منافسات الجولة ال29.

وحقق المتصدر فريق أرسنال الفوز الثمين على منافسه ليدز يونايتد، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإنجليزي.

كما وسجل أهداف أرسنال داخل شباك مرمى منافسه ليدز يونايتد، غابرييل خيسوس في الدقيقة ال35 من ركلة جزاء، وال55، وبن وايت في الدقيقة ال47 وجرانيت شاكا في الدقيقة ال84.

مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد

وأحرز فريق ليدز يونايتد الهدف الوحيد للفريق في المباراة داخل شباك أرسنال، عند الدقيقة ال76 ، عن طريق اللاعب راسموسن نيسين.

👊 Victorious at home Relive all the highlights from our 4-1 win over Leeds earlier this afternoon 👇 pic.twitter.com/czKi3veZKW — Arsenal (@Arsenal) April 1, 2023

كما وبنفس النتيجة، تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على نظيره ليفربول، في منافسات الدوري الممتاز، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الاتحاد).

كما وسجل رباعية أهداف مانشستر سيتي في المباراة أمام ليفربول، جوليان ألفاريز في الدقيقة ال27، وكيفين دي بروين في الدقيقة ال46، وغوندوغان في الدقيقة ال53 وجاك غريليش في الدقيقة ال74.

عرض رائع ورباعية في استاد الاتحاد 😍💪 استمتع بملخص الفوز على ليفربول 🫵#السيتي pic.twitter.com/8ifW8KPORn — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 1, 2023

بينما سجل هداف فريق ليفربول التاريخي محمد صلاح، الهدف الوحيد للفريق في المباراة عند الدقيقة ال17.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد فوز المتصدر أرسنال ووصيفه حامل اللقب مانشستر سيتي، على النحو الآتي:

أرسنال 72 نقطة.

مانشستر سيتي 64 نقطة.

مانشستر يونايتد 50 نقطة.

توتنهام 49 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 47 نقطة.

برايتون 43 نقطة.

برينتفورد 43 نقطة.

ليفربول 42 نقطة.

أستون فيلا 41 نقطة.

فولهام 39 نقطة.

تشيلسي 38 نقطة.

كريستيال بالاس 30 نقطة.

Movement in the bottom half of the #PL table ⬆️ ⬇️ pic.twitter.com/dUSYkSt1qY — Premier League (@premierleague) April 1, 2023

وولفرهامبتون 28 نقطة.

نوتينغهام فورست 27 نقطة.

بورنموث 27 نقطة.

ليدز يونايتد 26 نقطة.

إيفرتون 26 نقطة.

ليستر سيتي 25 نقطة.

وست هام يونايتد 24 نقطة.

ساوثهامبتون 23 نقطة.