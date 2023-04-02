إيفانكا ترامب تحسم موقفها تجاه قضية والدها مع نجمة الأفلام الإباحية

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وطن- كشفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق، عن موقفها من لائحة الاتهام التي صدرت ضد والدها في قضية شراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عام 2016.

إيفانكا ترامب تتحدث عن لائحة الاتهام ضد والدها

وشاركت إيفانكا ترامب في الجدل الدائر حول تورط والدها في علاقة جنسية مشبوهة مع نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عام 2016، عبر “ستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام قالت فيها: “أحب والدي وأحب بلدي. اليوم أنا أتألم لكليهما”.

ونوهت إيفانكا ترامب لتقديرها للأصوات من كافة الأطياف السياسية “التي تعبر عن الدعم والقلق”.

وكان مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، قد وجه الاتهام رسميا إلى الرئيس السابق، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وفي ذات الصدد، قال المؤرخ الرئاسي، تيم نفتالي في تعليقه على كلمات إيفانكا بأنه من الطبيعي أن يريد الأبناء دعم والدهم في مثل هذا الوقت.

وأدلى بتصريحات لشبكة “سي أن أن” قال خلالها: “أتوقع أنه بصرف النظر عن مدى أهمية العائلة التي نتحدث عنها، فالأسرة تجتمع معا في مثل هذا الوقت”.

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وتابع: “تذكروا أنه في نظامنا، أنت بريء حتى تثبت إدانتك، لذا، يتعين علينا نحن الغرباء الذين ليسوا من العائلة أن ننتظر الإجراءات القضائية حتى نهايتها”.

ترامب مُورط في قضية جنسية مع نجمة أفلام إباحية

التقت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في صيف 2006، قطب العقارات الأمريكي في منتجع فاخر في ولاية نيفادا خلال بطولة للغولف على ضفة بحيرة محاطة بأشجار الصنوبر.

وكانت الممثلة قد ظهرت للتو في فيلم كوميدي بعنوان “عذراء في سن الأربعين” (ذي فورتي ييرز اولد فيرجن) للمخرج جاد أباتو وكان دونالد ترامب قد رُزق لتوه بطفل من زوجته ميلانيا.

وحول ذلك اللقاء، قالت دانيلز أنها لفتت انتباه ترامب ودعاها لتناول العشاء في جناحه حيث استقبلها مرتديا بيجاما وجالسا على أريكته، حيث أطلعها على نسخة من مجلة جولف مع صورته على الغلاف.

وتابعت “دانيلز” في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس” في عام 2018: “قلت في قرارة نفسي “يجب أن يأخذ أحدهم تلك المجلة ويصفعك بها”.

وأضافت: “لذا استدار وسحب سرواله قليلاً – كما تعلمون كان يرتدي ملابس داخلية”.

وقالت إن ترامب سألها عن نفسها، وعما إذا كانت ترغب في الظهور في برنامجه التلفزيوني “مبتدئ المشاهير”.

وتابعت إنها اعتذرت في وقت ما خلال اللقاء في غرفته لاستخدام الحمام وعندما عادت كان ترامب “جالسًا” على حافة السرير.

قالت دانيلز في برنامج “60 دقيقة”: “لقد أدركت بالضبط ما كنت قد وضعت نفسي فيه. وكنت مثل،” آها، ها نحن ذا” “وشعرت وكأنني ربما … كنت أتخذ قرارًا سيئًا بالذهاب إلى غرفة شخص ما بمفردي”.

أكدت ستورمي دانيلز أنها وترامب مارسا الجنس في تلك الليلة، وهو ما ينفيه ترامب، منذ بدء الممثلة الإباحية في مسار طويل من التقاضي ضده.

وكان محامي ستورمي دانيلز، كلارك بروستر، قد أكد في تصريحات لموقع TMZ بتاريخ 21 مارس/آذار الجاري، أن موكلته تلقت بعض رسائل التهديد المرسلة بشكل خاص إلى حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ونتيجة لذلك عززت أمنها الخاص.