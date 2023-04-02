أوامر ملكية مفاجئة وسبب إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله محافظ الدرعية من منصبه

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وطن- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، عدة أوامر ملكية مفاجئة شملت إقالة أمراء ومسؤولين بارزين من مناصبهم وأيضا تعيين آخرين بمناصب قيادية.

نص الأوامر الملكية الجديدة في السعودية

وكان أبرز هذه الأوامر الملكية التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، هو أمر الملك سلمان بإقالة الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، محافظ الدرعية من منصبه.

#أمر_ملكي : يعفى صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية من منصبه.#واس pic.twitter.com/KMepbLE2uD — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 2, 2023

وبينما تساءل العديد من النشطاء عن سبب إعفاء محافظ الدرعية من منصبه ـ البيان الرسمي لم يتطرق إلى السبب واكتفى بخبر الإعفاء ـ شملت الأوامر الملكية أيضا إعفاء فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه.

وجاء في نص الأوامر الملكية: “يعفى فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، وأن يتم تعيينه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، حسبما أفادت (واس).

كما نصت الأوامر الملكية على “تكليف المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى”.

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وشملت أوامر العاهل السعودي “إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية من منصبه، وإعفاء محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة”.

محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية

ويشار إلى أنه بات معروفا للجميع أن القرارات تصدر باسم الملك سلمان “بشكل صوري فقط”، وأن الآمر الناهي وصاحب هذه القرارات الحقيقي هو نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي بات الحاكم الفعلي للمملكة منذ إطاحته بابن عمه الأمير محمد بن نايف، من منصب ولاية العهد.

وبات صدور الأوامر الملكية بشكل دوري ومتسارع أمرا روتينيا في أروقة الحكم السعودية، حيث يسعى ابن سلمان إلى تغيير الهيكل الإداري للدولة بشكل كامل وتعيين رجاله والمقربين منه في المناصب الحساسة والقيادية، ليضمن السيطرة على زمام الأمور بشكل كامل، يقول محللون.

وأحدث الأمير الصغير ابن سلمان شرخا كبيرا وغير مسبوق داخل أسرة “آل سعود” ونظام الحكم، عقب انقلابه على هيئة البيعة وتخطي محمد بن نايف ولي العهد السابق، ليضمن هو عرش السعودية بعد وفاة والده الملك.

وفي سبيل ذلك شتت ابن سلمان شمل “آل سعود” لأول مرة، وقمع واعتقل عددا كبيرا من الأمراء حتى أبناء عمه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وشملت حملته أيضا الأمير السعودي والملياردير الوليد بن طلال.

وبات الكل الآن داخل أسرة الحكم ـ بحسب محللين ـ يترقبون الأوضاع ويكنون في داخلهم مشاعر سلبية سيئة ضد محمد بن سلمان الذي قلب نظام الحكم راسا على عقب، ويريدون تفريغ شحنة الغضب لديهم بالانتقام منه بأي شكل إذا جاءت فرصة مواتية.