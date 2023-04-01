وقف المبيعات العسكرية.. هل توجه واشنطن ضربة للسعودية بسبب إيران؟ (تحليل)

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وطن– كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، عن أن الكونجرس لديه السلطة لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت المجلة، في تقرير، إنه بعد أيام من موافقة المملكة العربية السعودية وإيران على تطبيع العلاقات، اقترب مجلس الشيوخ خطوة واحدة من إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الرياض من خلال تشريع يمكن أن يعيد تحديد العلاقة الأمريكية السعودية بأكملها.

في 15 مارس المنصرم، قدم السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، والسيناتور الجمهوري مايك لي، قرارًا يتطلب من وزارة الخارجية إصدار تقرير عن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وكذلك سلوكها في اليمن.

وبمجرد استلام الكونجرس للتقرير، وبالنظر إلى تاريخ المملكة الطويل من الانتهاكات، فمن المرجح أن يظهر نمطًا ثابتًا من انتهاكات حقوق الإنسان، ويمكن للكونغرس التصويت لإنهاء المساعدة الأمنية الأمريكية.

وذكرت المجلة، أن إعداد التقرير سيكون الجزء الثاني من العملية القادرة على تغيير العلاقة الأمنية الأمريكية السعودية، وبمجرد استلام التقرير ، لدى الكونجرس خيار إجراء تصويت على إنهاء بيع الأسلحة الأمريكية للرياض.

ولم يتم استخدام القسم 502B من قانون المساعدة الخارجية أبدًا لمنع بيع الأسلحة، وتم استخدامه مرة واحدة فقط ، في عام 1976 ، وعند إصدار تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في الأرجنتين وإيران وأربع دول أخرى تتلقى أسلحة أمريكية في سياق الحرب الباردة ، عندما تجاهلت حكومة الولايات المتحدة أو دعمت باستمرار الإساءة التي تقودها الدولة لليسار باسم مكافحة الشيوعية.

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من خلال الاستناد إلى 502B ، وهو حكم قوي ولكن لم يتم اختباره في قانون المساعدة الخارجية ، يمكن لمورفي ولي أن يشرعوا في تحول ليس فقط في العلاقة الأمنية الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، لكن في علاقاتها مع منتهكي حقوق الإنسان الآخرين الذين يتلقون حاليًا مساعدة أمنية أمريكية.

واشنطن تحاول احتوا النفوذ الصيني

ودفع محللون مثل مارك دوبويتز من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الولايات المتحدة لاحتواء النفوذ الإقليمي المتزايد للصين من خلال مضاعفة الشراكات الأمنية مع الدول العربية، وسوف ينظرون إلى قرار أعضاء مجلس الشيوخ الجديد باعتباره أسوأ رد ممكن على الصفقة السعودية الإيرانية.

برر الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه ، في دفاعه عن زيارته المثيرة للجدل إلى السعودية الصيف الماضي، قراره في إطار التنافس مع الصين.

في ظل هذا المنظور، يجب على الولايات المتحدة الرد على التطبيع السعودي الإيراني من خلال الاستسلام للشروط التي تتوقع المملكة العربية السعودية أن تلتقي بها الولايات المتحدة قبل أن توافق الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كوسيلة لمواجهة الصين وتهميش إيران.

وتشمل المطالب السعودية، ضمانة أمنية للولايات المتحدة، مثل وضع حليف رئيسي من خارج الناتو، والمزيد من مبيعات الأسلحة ؛ ودعم الولايات المتحدة لبرنامج طاقة نووية مدني.

يتضمن هذا الشرط الأخير شرط أن يقوم السعوديون بتخصيب المواد الانشطارية الخاصة بهم ، مما يتيح لهم الوصول إلى اللبنات الأساسية لسلاح نوو، وأشار محللون إلى حماقة إعطاء الأولوية لمصالح إسرائيل على مصالح الولايات المتحدة في منح التنازلات للسعوديين.

وشكك مورفي في الحكمة من التعامل مع الرياض كالمعتاد ، لا سيما تحت ستار تعزيز التطبيع السعودي مع إسرائيل، وقال: “إذا كنا ندخل في علاقة مع السعوديين حيث نقوم بمبيعات أسلحة أكثر أهمية، فيجب أن يكون ذلك مقابل سلوك أفضل تجاه الولايات المتحدة ، وليس مجرد سلوك أفضل تجاه إسرائيل”.

وبالنسبة للمشككين في السعوديين، بما في ذلك الكثيرين في الكونجرس ، فإن هذه التنازلات لا تخاطر فقط بتقييد الولايات المتحدة بشكل دائم بشريك غير موثوق به في الرياض، ولكن أيضًا إثارة سباق تسلح نووي في منطقة غارقة بالفعل في الأسلحة.

وإذا سُمح للسعودية بالوصول إلى المواد اللازمة لتطوير سلاح نووي ، فستشعر إيران بضرورة أكبر لتطوير قدراتها النووية الهجومية ، بما يتجاوز الحاجة الحالية للدفاع ضد الأسلحة النووية الإسرائيلية.

وإذا كانت كل من تل أبيب وطهران والرياض تمتلك قنابل نووية ، فمن المرجح أن تصر دول الخليج الأخرى ، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر ، على الوصول إلى التقنيات النووية أيضًا ، مما يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية في جميع أنحاء المنطقة وربما خارجها.

ويمكن لقرار مورفي ولي أن ينسف بشكل فعال المطالب السعودية من خلال تقييد أو إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية بالضبط عندما يطلب السعوديون سهولة الوصول إلى الأسلحة الأمريكية.

وقد تدفع تشريعاتهم، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الاقتراب من بكين، على الرغم من أن الانتقال الكامل بعيدًا عن نظام الأسلحة الموجود في الولايات المتحدة سيستغرق عقودًا ومئات المليارات من الدولارات ، بالنظر إلى نطاق الاعتماد السعودي على الأسلحة والمقاولين الأمريكيين.

الكونغرس يحاول إعادة التوازن

ويعكس القرار، جهود الكونغرس الأخيرة لإعادة التوازن إلى العلاقات الأمريكية السعودية، وقدم كل من مورفي ولي ودعمهما لمبادرات تشريعية سابقة للحد من مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية ، لا سيما في سياق حربها المدمرة على اليمن ، والتي أطلقها محمد بن سلمان قبل ثماني سنوات في مارس 2015 .

وأرسل الكونجرس قرارًا يتعلق بسلطات الحرب للمرة الأولى إلى مكتب الرئيس في عام 2019 بسبب موجة من الغضب من الدعم السافر للرئيس آنذاك دونالد ترامب لمحمد بن سلمان في أعقاب القتل البشع للمعارض السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018.

وفي ديسمبر الماضي ، أعلن السناتور بيرني ساندرز أنه سيقدم مرة أخرى قرارًا يتعلق بسلطات الحرب لإجبار البيت الأبيض على إنهاء دعمه للأعمال العسكرية السعودية في اليمن.

ومع ذلك ، تطورت الظروف في اليمن منذ فشل الكونجرس في تجاوز فيتو ترامب في عام 2019، ومنذ أبريل 2022 ، أيدت المملكة العربية السعودية هدنة مع المتمردين الحوثيين في اليمن ولم يقم السعوديون بأي غارات جوية على الأراضي اليمنية ، وامتنع الحوثيون عن إطلاق الصواريخ. وطائرات بدون طيار عبر الحدود في المملكة العربية السعودية.

جادلت إدارة بايدن أنه في ظل هذه الظروف، لم يكن قرار سلطات الحرب ضروريًا، حيث لم تعد الولايات المتحدة متورطة في حملة قصف نشطة.

وأكد ساندرز وغيره من مؤيدي القرار، أنه كان من الضروري منع الدعم الأمريكي المستقبلي للعدوان السعودي ، نظرًا لاحتمال اشتعال الأعمال العدائية.

وتؤكد التقارير الأخيرة عن هجمات الحوثيين على منطقة مأرب الغنية بالنفط في وسط اليمن الطبيعة العابرة للسلام الهش في البلاد.

وفي قاعة مجلس الشيوخ في 13 ديسمبر / كانون الأول، تحدث مورفي مؤيدًا قرار سلطات حرب اليمن: “لا ينبغي للولايات المتحدة أن تشارك في هذه الحرب.. هذه الحرب ، كل يوم تستمر، تجعلنا أقل أمانًا ، وتضر بمصداقيتنا”.

في وقت لاحق من ذلك المساء، سحب ساندرز القرار في مواجهة معارضة شديدة من البيت الأبيض، مقابل التزام من بايدن بالعمل على إنهاء التدخل الأمريكي.

وكان ساندرز يخشى ألا يكون لديه الأصوات لتمرير القرار، بالنظر إلى أنه سعى إلى حشد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون للتصويت ضد رئيس ديمقراطي، في وقت جعلت استمرار الهدنة الحرب في اليمن تبدو أقل إلحاحًا.

وقد يؤدي فشل قرار قوى الحرب إلى تعريض جهود الكونغرس المستقبلية للخطر لكبح الاغتصاب غير الدستوري لسلطة سلطات الحرب من قبل السلطة التنفيذية.

ويمكن القول إنه إذا كان الكونجرس يعتزم إصلاح العلاقات الأمريكية السعودية حقًا، فسيكون كل من قرار صلاحيات الحرب و 502B ضروريين.

ومن شأن قرار صلاحيات الحرب أن يمنع الأفراد العسكريين الأمريكيين من دعم الحرب السعودية، مثل تقديم الخدمات للطائرات ، وسيستهدف القرار 502B التدريب والتمويل والأسلحة ودعم المقاولين.

ويوفر القرار المشترك للرفض الذي يمكن أن يطلقه 502B، مرونة للكونغرس في كيفية إعادة تشكيل المساعدة العسكرية الأمريكية.

على الرغم من أن المادة 502B تسمح للكونغرس بممارسة السلطة التقديرية في كيفية اختيار الرد، إلا أن البند واضح حول كيفية تعريفه للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.

وتشارك المملكة العربية السعودية باستمرار في مثل هذا السلوك ، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في القمع ، بما يتوافق مع جهود ولي العهد لتحويل اقتصاد المملكة العربية السعودية ومجتمعها تحت رعاية رؤيته الطموحة 2030 .

وفي 2018 ، وثقت هيومن رايتس ووتش تصاعدا هائلا في أعداد الأفراد المحتجزين تعسفيا دون تهم جنائية.

وتتواصل عمليات الإعدام الجماعية ، بما في ذلك الإعدام بحق الأفراد المتهمين بجرائم يُزعم أنهم ارتكبوها وهم أطفال. ويفصّل تقرير وزارة الخارجية الصادر مؤخرًا عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لعام 2022 سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة السعودية ، ليس فقط ضد مواطنيها ولكن من سكان اليمن.

وإذا قرر الكونجرس تقييد أو إنهاء المساعدة الأمنية للرياض ، فإن مصنعي الأسلحة الأمريكيين سيفقدون أكبر عملائهم. نظرًا للمخاطر الكبيرة وقوة الضغط التي تتمتع بها شركات الأسلحة ، فإن الوقف الكامل لمبيعات الأسلحة إلى الرياض يبدو غير مرجح.

ومع ذلك ، يمكن القول إن مثل هذا التحول سيعكس التزام بايدن المعلن بحقوق الإنسان وتأكيده على أن حكومة الولايات المتحدة يجب أن تفعل كل ما في وسعها لتعزيز الديمقراطية ودعمها – التبرير الذي استخدمته إدارته لإرسال أكثر من 100 مليار دولار من المساعدة إلى أوكرانيا .

إن استخدام 502B لتقييد أو إنهاء المساعدة الأمنية الأمريكية للمملكة العربية السعودية يمكن أن يشير إلى تحول في دور الولايات المتحدة في العالم ، بعيدًا عن تجار الأسلحة العالميين ونحو مزيد من الإخلاص في مجال حقوق الإنسان.

لسوء الحظ ، يخشى الكثيرون في واشنطن مثل هذه النتيجة وسيعملون بضراوة لوضع حد لقرار مورفي ولي. إذا كان بايدن جادًا بشأن حقوق الإنسان ، فعليه ألا يدعهم ينتصرون.