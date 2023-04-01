السبت, أبريل 1, 2023
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هل يساعد المشي 8000 خطوة مرة أو مرتين في الأسبوع على العيش لفترة أطول؟

"فوائد المشي لأكثر من 8000 خطوة بانتظام أكثر وضوحًا في الفئة العمرية بين 65 وما فوق"

كتب معالي بن عمر
المشي يطيل العمر watanserb.com
المشي يطيل العمر
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وطن-لا جرم في أن جلّ الأبحاث العالمية أكّدت مرارًا وتكرارًا أن السير على الأقدام أو صعود  السلالم أفضل من اختصار الطريق واستعمال وسائل النقل والمصاعد.

وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فقد تبيّن أن المشي على الأقل 8000 خطوة مرة أو مرتين في الأسبوع يقلل من مخاطر الوفاة المبكرة، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة العلمية JAMA Network Open، في 28  مارس 2023.

الموت المبكر: المشي 8000 خطوة يقلل بانتظام من المخاطر

لتقييم تأثير النشاط البدني على نتائج الوفيات، قام باحثون من جامعات كيوتو في اليابان وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بتحليل بيانات 3.101 أمريكي، تم الحصول عليها بين عامي 2005 و 2006، بالإضافة إل تقييم وفيات المجموعة بعد عشر سنوات.

وبحسب التنائج، فإن حوالي 632 شخصًا لم يتمكنوا من عبور عتبة 8000 خطوة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. ولكن، في المقابل، تمكّن 532 متطوعًا من تحقيق هذا الهدف مرة أو مرتين في الأسبوع. بينما تجاوز البقية عتبة 8000 خطوة من 3 إلى 7 مرات في الأسبوع.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الأفراد الذين يمشون 8000 خطوة أو أكثر مرة أو مرتين في الأسبوع، أقلّ عُرضة للموت بنسبة 14.9 ٪ على مدى 10 سنوات، مقارنة بأولئك الذين لا يتجاوزون هذه العتبة.

كما انخفض خطر الوفيات أكثر لدى الأشخاص الذين مشوا ما لا يقل عن 8000 خطوة ثلاث إلى سبع مرات في الأسبوع.

المشي مفيد لكبار السن
المشي مفيد لكبار السن

المشي وطول العمر: رابط أقوى بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

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كشفت التحليلات المختلفة لفريق Nippo-American أن فوائد المشي لأكثر من 8000 خطوة بانتظام، دقيقة واضحة أكثر في الفئة العمرية بين 65 وما فوق.

وفي هذا السياق كتب المؤلفون في بحثهم، أن “عدد أيام الأسبوع التي يسير فيها الشخص 8000 خطوة أو أكثر، ارتبطت بانخفاض خطر وفيات القلب والأوعية الدموية وجميع الأسباب الأخرى”. وخلصوا إلى أن “هذا النشاط البدني يشير إلى أن الأفراد يمكنهم الحصول على فوائد مهمة لصحتهم من خلال المشي بضعة أيام فقط في الأسبوع”.

وختم الموقع بالقول، إن هدف المشي عند الأمريكيين لا يتجاوز 3000 إلى 4000 خطوة يومية، أما بالنسبة للفرنسيين، فقد ظهر أنهم يتحركون أكثر؛ فوفقًا للبيانات المقدمة من تطبيق Weeward Podometer في عام 2022، فإن الأمريكيين يقومون بمتوسط ​​6،870 خطوة في اليوم، بينما يمشي الفرنسيين ما معدّله 7735 يوميًا.

المشي 8000 ارتبط بانخفاض خطر وفيات القلب والأوعية الدموية
المشي 8000 ارتبط بانخفاض خطر وفيات القلب والأوعية الدموية
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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