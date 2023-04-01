السبت, أبريل 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدهجوم وحشي بـ"اللبن" على امرأتين بسبب الحجاب.. فيديو صادم من إيران
الهدهد

هجوم وحشي بـ”اللبن” على امرأتين بسبب الحجاب.. فيديو صادم من إيران

أصدر مكتب المدعي العام مذكرة توقيف بحق الرجل "بتهمة ارتكاب عمل مهين وتعكير صفو النظام"

كتب خالد الأحمد
اعتداء على امرأتين لعدم ارتدائهما الحجاب watanserb.com
اعتداء على امرأتين لعدم ارتدائهما الحجاب
- Advertisement -

وطن- أثار مقطع فيديو يظهر فيه رجل وهو يصب اللبن على رأسي امرأتين لا ترتديان الحجاب، غضبا واسعاً في إيران، في ظل تزايد عدد النساء المتحديات لقواعد اللباس الإلزامية.

ويأتي الحادث الذي وقع في مدينة “مشهد” في الوقت الذي هدد رئيس القضاء الإيراني، بمحاكمة النساء اللاتي يتحدين القواعد الصارمة المتعلقة بغطاء الرأس وملاحقتهن من “دون رحمة”.

اعتداء على امرأتين لعدم ارتدائهما الحجاب

وأظهر الفيديو المتداول سيدتين لا تضعان على رأسيهما غطاء في مدينة شنديز في إيران، داخل محل لبيع الألبان كما يبدو، ثم يدخل شخص إلى المحل ويبدأ بالتلاسن مع إحدى السيدتين قبل أن يتناول سطل لبن ويسكبه على رأسها.

ثم يقوم بالاعتداء على السيدة الثانية بذات الطريقة قبل أن يقوم أشخاص آخرون بإبعاده عنهما.

وبعد ساعات من انتشار هذا الفيديو ، أصدر مكتب المدعي العام للعلاقات العامة بمحافظة ترغبه مذكرة توقيف بحق الرجل “بتهمة ارتكاب عمل مهين وتعكير صفو النظام”، حسبما أفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية.

- Advertisement -

غير أنها أصدرت أيضاً مذكرتَي توقيف بحق المرأتَين “لارتكابهما فعلاً محظوراً” بعدم وضع الحجاب.

وأضاف الموقع: “أُصدرت الإشعارات اللازمة لصاحب المتجر حيث حدث ذلك، من أجل التماشي مع ضوابط القانون والشريعة الإسلامية وفقاً للأنظمة”.

فيديو يشعل غضب الإيرانيين.. "هجوم وحشي" على امرأتين بسبب الحجاب
فيديو يشعل غضب الإيرانيين.. “هجوم وحشي” على امرأتين بسبب الحجاب

وأشار الصحفي داود حشماتي إلى أن هذه الحادثة ليست الأخيرة في مواجهة رفض النساء ارتداء الحجاب الإلزامي ، وتوقع أن “هذه المواجهة” قد بدأت للتو”.

و في تغريدة ، وصفت بانفشة جمالي ، الناشطة في مجال حقوق المرأة ، صب الزبادي على رأس امرأة رفضت ارتداء الحجاب الإلزامي كتذكير بـ “أيام الستينيات السوداء”.

بالإضافة إلى ردود الفعل المهددة هذه ، ناقش عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو وسلوك الجمهورية الإسلامية وقواتها مع قضية الحجاب.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت، السبت، عن رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، القول إن “عدم ارتداء الحجاب يصل إلى حد العداء لقيمنا”.

وأضاف أن من “ترتكبن مثل هذه الأفعال المخلة سيعاقبن وسيحاكمن بلا رأفة”، دون أن يحدد العقوبة.

وقال إجئي إن رجال إنفاذ القانون “ملزمون بإحالة الجرائم الواضحة وأي نوع من الإخلال بالقانون الديني في الأماكن العامة إلى السلطات القضائية”.

وخلعت الكثير من الإيرانيات الحجاب منذ وفاة الشابة الكردية، مهسا أميني (22 عاما) التي توفيت على يد شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي. وكان قد تم احتجاز أميني بتهمة انتهاك قواعد الحجاب.

وبموجب تفسير الشريعة الإسلامية في القانون الإيراني الذي وضع بعد ثورة 1979 فإن النساء ملزمات بتغطية شعورهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة، وتواجه المخالفات التوبيخ العلني أو الغرامة أو الاحتجاز.

المصدرتويتر، موقع ميزان أونلاين، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

رغم اتفاق المصالحة.. هل تكون سوريا نقطة اشتباك جديدة بين الرياض وطهران؟ (تحليل)

الهدهد

ماذا وراء استدعاء البحرين للقائم بالأعمال العراقي بعد أيام من اتفاق السعودية وإيران؟

تقارير

“صلح مع إيران ودفع ملايين الدولارات”.. فضيحة جديدة لابن سلمان وتقرير صادم

الهدهد

رسالة مغازلة للسعودية من قلب العاصمة الإيرانية.. رقصات عربية وأزياء خليجية (فيديو)

الهدهد

ترامب يثير الجدل بتصريحات غامضة عن “سيطرة الصين” (فيديو)

تقارير

بلومبيرغ: إذلال السعودية جائزة إيران الكبرى من الاتفاق الأخير.. كيف ذلك؟

الهدهد

“الخيار العسكري مطروح”.. كاتب إسرائيلي يحذر من نووي سعودي مقابل التطبيع

الهدهد

رسالة مفتي سلطنة عمان لمحمد بن سلمان بعد صلح السعودية وإيران

الهدهد

إيران فرضت الأمر الواقع على السعودية.. رئيسي يزور المملكة بدعوة رسمية

الهدهد

أسرار جديدة يكشفها محقق “FBI” عن صدام حسين حول رأيه في ابن لادن وأصحاب اللحى!

الهدهد

تركي الحمد يتوقع سيناريوهات السلوك الإيراني بعد “الاتفاق”.. كيف تتعامل السعودية؟

الهدهد

“نحن الأسياد”.. إيدي كوهين يتحدث عما فعلته إسرائيل بمساعي 4 دول عربية لامتلاك سلاح نووي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بأمر ابن زايد.. السيسي يدخل على خط إعادة تدوير الأسد والمقداد في القاهرة

ولي العهد محبط من أمريكا.. ماذا سيحدث لو امتلك محمد بن سلمان النووي؟

مأساة الطفل ريان تتكرر في كوباني.. صالح خرج من البئر جثة بعد ساعات من الرعب (فيديو)

إفطار سفيان أمرابط على “موز وماء” داخل الملعب واستغل هذا الأمر (فيديو)

نظام السيسي يدفع بمعتقلي الرأي للانتحار.. رسالة صادمة مسربة من “سجن بدر 3”

بعد أنباء توتر العلاقة.. محمد بن سلمان هاتف “عيال زايد” وبارك التغييرات القيادية

فيديو عملية “بيت أمر” وهوية المنفذ.. البطل دهس جنود الاحتلال واستشهد

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تغازل بوتين.. بعثت برسالة مفاجئة لزيلينسكي وبايدن

رامز نيفر إند.. مصطفى كامل حطم الرقم القياسي في “الألفاظ النابية” (فيديو)

هذا ما أعلنه شقيق الكويتي المفقود مبارك علي الرشيدي ورصد له مكافأة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC