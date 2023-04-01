ميسي باقٍ مع باريس سان جيرمان.. هل طلق فكرة العودة لبرشلونة بالثلاثة؟!

- Advertisement -

وطن- ما زال الغموض يحيط حول مستقبل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، مع باريس سان جيرمان، في ظل التقارير المتداولة حول فكرة العودة إلى فريقه السابق برشلونة الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، في تقرير نشره في وقت سابق، بشأن مستقبل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان، ” ليونيل ميسي سيجدد لموسم أخر مع باريس سان جيرمان”.

ميسي سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان

لكن تقارير صحفية أخرى، ما زالت تتحدث عن سعي نادي برشلونة، لفتح مفاوضات مع ولد ميسي، من أجل تمهيد طريق العودة إلى ملعب الكامب نو مع نهاية الموسم الجاري، في ظل الحديث عن تجديد عقده مع النادي الباريسي.

غلاف SPORT | برشلونة يُغذي الحلم 🐐 برشلونة يزيد الامل بعودة ميسي "نحن على تواصل معهم" يقول يوستي يعترف تشافي بأنه غالباً ما يتحدث مع ليو، لكنه الآن يعطي الأولوية للدوري الأسطورة لديه عرض واحد فقط — التجديد لمدة عام مع باريس، لم يتحدث لابورتا معه بعد وقد يطول القرار بشأن… pic.twitter.com/Xzye8qAKq5 — BARÇA (@BRC_ae) March 31, 2023

من جهته، علق مدرب برشلونة تشافي على عودة ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني، قائلاً: ” عودة ميسي تعتمد على عدة أشياء، ولكن الشيء الأساسي هو رغبة ليو نفسه”.

تواصل برشلونة مع ميسي

وفي ذات السياق، تحدث نائب نادي برشلونة رافا يوستي، عن عودة الأرجنتيني ميسي إلى النادي الكتالوني، ” نحن على تواصل مع ميسي ومحيطه من أجل إعادته للبارسا. كما ونبحث سوياً كيف يمكننا إيجاد صيغة تمكنه من العودة إلى بيته”.

- Advertisement -

وأضاف يوستي، ” ميسي يحب النادي والمدينة، ولديه قصة ليكملها معنا، لقد كان صعباً قرار التخلي عنه. لكن الآن جميع الأطراف تدرك أن العودة هو أفضل حل”.

كما وتابع، ” نعم، برشلونة يريد عودة اللاعب، الإدارة والمدرب واللاعبون والجماهير، حتى عشب الملعب يريد ذلك”.

وخاض البرغوث ميسي بطل نسخة كأس العالم 2022 قطر، خلال مسيرته مع برشلونة 778 مباراة. في كافة البطولات المختلفة، سجل فيها 672 هدفاً، كما وصنع 203 هدفاً لزملائه.

ونجح ميسي مع زملائه في النادي الكتالوني بالتتويج بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات. كما وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، والسوبر 8 مرات.

يشار إلى أن عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان، ينتهي في شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري.