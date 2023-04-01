السبت, أبريل 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةميسي باقٍ مع باريس سان جيرمان.. هل طلق فكرة العودة لبرشلونة بالثلاثة؟!
رياضة

ميسي باقٍ مع باريس سان جيرمان.. هل طلق فكرة العودة لبرشلونة بالثلاثة؟!

ماركا: ميسي سيجدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان لموسم أخر

كتب فارس أبو شيحة
تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان watanserb.com
تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان
- Advertisement -

وطن- ما زال الغموض يحيط حول مستقبل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، مع باريس سان جيرمان، في ظل التقارير المتداولة حول فكرة العودة إلى فريقه السابق برشلونة الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، في تقرير نشره في وقت سابق، بشأن مستقبل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان، ” ليونيل ميسي سيجدد لموسم أخر مع باريس سان جيرمان”.

ميسي سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان

لكن تقارير صحفية أخرى، ما زالت تتحدث عن سعي نادي برشلونة، لفتح مفاوضات مع ولد ميسي، من أجل تمهيد طريق العودة إلى ملعب الكامب نو مع نهاية الموسم الجاري، في ظل الحديث عن تجديد عقده مع النادي الباريسي.

من جهته، علق مدرب برشلونة تشافي على عودة ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني، قائلاً: ” عودة ميسي تعتمد على عدة أشياء، ولكن الشيء الأساسي هو رغبة ليو نفسه”.

تواصل برشلونة مع ميسي

وفي ذات السياق، تحدث نائب نادي برشلونة رافا يوستي، عن عودة الأرجنتيني ميسي إلى النادي الكتالوني، ” نحن على تواصل مع ميسي ومحيطه من أجل إعادته للبارسا. كما ونبحث سوياً كيف يمكننا إيجاد صيغة تمكنه من العودة إلى بيته”.

ميسي وتشافي
ميسي وتشافي
- Advertisement -

وأضاف يوستي، ” ميسي يحب النادي والمدينة، ولديه قصة ليكملها معنا، لقد كان صعباً قرار التخلي عنه. لكن الآن جميع الأطراف تدرك أن العودة هو أفضل حل”.

كما وتابع، ” نعم، برشلونة يريد عودة اللاعب، الإدارة والمدرب واللاعبون والجماهير، حتى عشب الملعب يريد ذلك”.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

وخاض البرغوث ميسي بطل نسخة كأس العالم 2022 قطر، خلال مسيرته مع برشلونة 778 مباراة. في كافة البطولات المختلفة، سجل فيها 672 هدفاً، كما وصنع 203 هدفاً لزملائه.

ونجح ميسي مع زملائه في النادي الكتالوني بالتتويج بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات. كما وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، والسوبر 8 مرات.

يشار إلى أن عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان، ينتهي في شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري.

ميسي لاعب برشلونة
ميسي لاعب برشلونة
المصدروطن + ماركا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

برشلونة يعترف رسمياً بالتفاوض مع “ميسي” للعودة.. وهذا ما تم التوصل إليه!

رياضة

خلال بث مباشر.. سيرجيو أغويرو يتعرض لأزمة قلبية هي الأخطر منذ 2021.. كيف نجا منها؟

رياضة

5 غيابات في صفوف تشكيلة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

حياتنا

نيمار يصدم الجميع برد فعله على خسارته مليون يورو في لعبة البوكر على الإنترنت (شاهد)

رياضة

والد أنسو فاتي يُوجه رسالة غامضة إلى برشلونة بشأن مستقبل نجله

رياضة

ميسي يرد على تألق رونالدو بهاتريك تاريخي مع الأرجنتين (فيديو)

رياضة

جافي على رادار بايرن ميونخ .. فهل سيفرط به برشلونة بسهولة ؟!

الهدهد

الدوحة تصدر تعليمات مشددة لباريس سان جيرمان: احتفظوا بـ ميسي بأي وسيلة كانت!

رياضة

تشافي الوسيط .. عودة ميسي إلى برشلونة باتت مسألة وقت

رياضة

نجم أتلتيكو مدريد قريب من التوقيع مع برشلونة

رياضة

برشلونة يتلقى صدمة قوية قبيل مواجهة كلاسيكو كأس الملك

رياضة

هل يقترب ميسي من العودة إلى برشلونة؟ تقرير يجيب على ذلك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الملك المصري صلاح يُواصل تحطيم الأرقام التاريخية مع ليفربول

احتجاجات المغاربة أمام القصر الملكي.. حقيقة فيديو أثار ضجة

رانيا التومي.. تعليق صادم من زوجها على كونها قنبلة خالد يوسف الجنسية! (شاهد)

كقطاع الطرق..نظام “السيسي”يمنع المقبلين على الزواج من عقد القران داخل المساجد إلا بأجر!

الفنان الكوميدي عماد فراجين يكتسح “تيك توك” برقم مشاهدات قياسي

قصة خطاب زيلينسكي الذي أحرجه على الملأ.. مؤجل منذ عام ومناورة بروتوكولية (فيديو)

بريتني سبيرز ترقص بإثارة لرجل ليس زوجها (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يسبب الذعر للعلماء ويهدّد بنهاية العالم..

وقف المبيعات العسكرية.. هل توجه واشنطن ضربة للسعودية بسبب إيران؟ (تحليل)

تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد والتوقيت في الدوري الإسباني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC