مبادرة لإفطار الصائمين على “تمر وسيجارة” تفجر الجدل في مصر (فيديو)

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وطن- راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لشاب يوثق ما وصفه “بأغرب إفطار صائم” ضمن مبادارات الأهالي على الطرق في مصر خلال أيام الشهر الكريم.

مبادرة لإفطار الصائمين تثير الجدل في مصر

المقطع المشار إليه نشره ناشط مصري على حسابه بموقع “تيك توك“، وكشف خلاله أن البعض كان يوزع على الصائمين المارين على أحد الطرق بالتجمع، أكياس بها تمر قبل الإفطار.

لكن الغريب بحسب قوله هو تواجد “سيجارة” مع التمر داخل الكيس، الأمر الذي أصابه بالذهول والضحك في آن واحد.

ويظهر في الفيديو “الكيس” في يد الشاب وبه تمرات بالإضافة لسيجارة من النوع المتوسط في مصر.

وظهر الشاب المصري يقول:”وأنا مروح النهاردة وعاوز ألحق الفطار في البيت وفاضل بالظبط 10 دقائق على المغرب.. لقيت ناس في التجمع بتوزع الكيس ده فيه تمر.”

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وتابع مستنكرا ومشيرا لتواجد سيجارة مع التمر في الكيس:”هو عادي بيبقى فيه تمر.. بس اللي مش عادي إن ألاقي حد بيوزع فيه كمان سيجارة”.

كما كشف عن نوع السيجارة بقوله:”وسيجارة ايه (ميريت أصفر) كمان.. يعني تمر وسيجارة.. بجد شكرا لأهل التجمع.”

ردود فعل واسعة على فيديو “التمر والسيجارة”

وتسبب هذا المقطع بموجة جدل واسعة بين المصريين على مواقع التواصل، الذين استنكر معظمهم إدخال شيء محرم “السجائر” في عمل خير عظيم كهذا “إفطار الصائمين”.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء ساخرا:”الحقيقة كله الا المزاج وسيجارة بعد الفطار دي”. وتابع مستنكرا:”الجهل يفعل أكثر من ذلك.”

وقال آخر معلقا على الفيديو بنبرة سخرية: “شعب مؤمن بطبعه”.

ويشار إلى أنه طيلة أيام شهر رمضان المبارك، تنتشر حملات إفطار الصائمين على الطرق في مصر ضمن مبادرات خيرية للأهالي، حيث يساهمون في إفطار من داهمهم الوقت على الطرق ولم يصلوا لبيوتهم بعد.