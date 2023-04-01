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مأساة الطفل ريان تتكرر في كوباني.. صالح خرج من البئر جثة بعد ساعات من الرعب (فيديو)

حوادث سقوط الأطفال داخل الآبار الارتوازية تتكرر وهذه المرة في مدينة "كوباني" السورية

كتب خالد الأحمد
مأساة الطفل ريان تتكرر في كوباني watanserb.com
مأساة الطفل ريان تتكرر في كوباني
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وطن- على غرار حادثة الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر العام الماضي ولقي مصرعه رغم ساعات من عمليات البحث والإنقاذ، تكررت الحادثة المأساوية ولكن هذه المرة في مدينة “كوباني” السورية ومع طفل يدعى صالح.

طفل يسقط في بئر في مدينة كوباني بسوريا

إذ سقط الطفل صالح ـ في الثامنة من عمره ـ ولم يتم إنقاذه رغم مرور أكثر من 11 ساعة على حادثة السقوط التي خلقت حالة من الحزن بين أبناء المنطقة.

هذا وأفادت وسائل إعلام بوفاة الطفل صالح الذي وقع في بئر ارتوازي بمدينة كوباني بعد ساعات من محاولات إنقاذه.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن الطفل صالح 8 سنوات دخل في مرحلة الخطورة على حالته الصحية، نتيجة لنقصان الأوكسجين داخل البئر على عمق يقدر بـ 50 مترا.

وأشار المرصد إلى أن محاولات إنقاذ الطفل ظلت متواصلة منذ الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت، في قرية ديهابان بـ(كوباني)، حيث كانت تجري عملية الإنقاذ بوسائل بدائية.

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طفل يسقط في بئر في مدينة كوباني بسوريا
طفل يسقط في بئر في مدينة كوباني بسوريا
طفل يسقط في بئر في مدينة كوباني بسوريا
طفل يسقط في بئر في مدينة كوباني بسوريا

وكان الطفل صالح شيخو ذو السنوات الثماني سقط اليوم في بئر ارتوازي بقرية ديهابان بـ(كوباني)، يبلغ عمقه 120، وظل عالقاً بعمق 40-50 مترا، واستخدم المنقذون وسائل بدائية تستخدم عادة في حفر الآبار الارتوازية، لعدم توفر معدات حديثة.

وأظهر مقطع فيديو نشره المرصد محاولات إنقاذ الطفل التي قام بها مواطنون عاديون من المنطقة.

وظهر في إحدى اللقطات محاولة إخراج الطفل عبر ربط رجل بحبل وإدخاله بشكل عكسي داخل البئر.

وقالت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في الإدارة الذاتية في شيران التابعة لكوباني، حليمة سيد أحمد، إنّ الطفل صالح عبدو محمد، سقط عند ظهر اليوم، السبت، في بئر ارتوازية بعمق 120 متر.

وبينت أنّ الطفل سقط في البئر عندما كان يرعى الأغنام برفقة أهله في قرية ديهابان (7 كم شرقي كوباني).

حادث أعاد للأذهان مأساة الطفل ريان

وتذكر هذه الحادثة، مأساة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر ارتوازية العام الماضي، وأثارت قضيته العالم بأسره.

وعمدت دول عربية كثيرة لديها آبار ارتوازية إلى ردمها بعد حادثة ريان الذي توفي بعد فشل جميع محاولات إنقاذه.

وودع المغرب والعالم ريان الذي يبلغ خمسة أعوام في جنازة بقرية إغران شمال المملكة، حيث سقط، في البئر الجافة التي قُدر عمقها بـ 32 مترا.

ووقعت الحادثة في قرية إغران، إقليم شفشاون شمال المغرب عندما سقط الطفل ذو الخمسة أعوام في بئرٍ عميقة قريبة من منزله وبقي عالقاً فيها على عمق 32 متراً لمدة خمسة أيام، وسط متابعة من وسائل إعلام عربية وعالمية، تخلَّلها عملية إنقاذ مشتركة بين أفراد الوقاية المدنية وخبراء الإنقاذ والتربة والطبوغرافيا وذلك في سعي حثيث لإنقاذه.

المصدرتويتر، المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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