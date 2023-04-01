السبت, أبريل 1, 2023
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حياتنا

كيليان مبابي وكيم كارداشيان.. صحفية فرنسية تكشف مفاجأة بينهما!

من المثير للاهتمام أن كيم ارتبطت بلاعبي كرة القدم في الماضي بما في ذلك كريستيانو رونالدو

كتب رفيف عبدالله
كيليان مبابي وكيم كارداشيان.. صحفية فرنسية تكشف مفاجأة بينهما! watanserb.com
كيليان مبابي وكيم كارداشيان
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وطن– ربما أضاع كيليان مبابي فرصة لتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.

اهتمام أم مجاملة؟

في الواقع ، يبدو أن كيم كارداشيان قد حولت انتباهها إلى أعجوبة كرة القدم الشاب.

أثار ظهور الامرأة السمراء الجذابة مؤخرًا في ملاعب كرة القدم الأوروبية تساؤلات حول نواياها.

في الواقع ، شوهدت كيم كارداشيان في ملعب الإمارات في لندن في 16 مارس ، ثم في بارك دي برانس في باريس بعد ثلاثة أيام ، لحضور مباراتي أرسنال وباريس سان جيرمان ، على التوالي ، حسب ما نقلت صحيفة “لي غوسيب” الفرنسية عن مجلة “ببليك”.

 

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على الرغم من أن كيم كارداشيان قد تم تصويرها مع كيليان مبابي ، إلا أنه من الصعب القول ما إذا كانت مهتمة حقًا بلاعب كرة القدم أو أنها مجرد مرافقة لابنها سانت البالغ من العمر 7 سنوات ، وهو معجب كبير بكرة القدم.

 

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كيم كارداشيان وكريستيانو رونالدو

من المثير للاهتمام أن كيم ارتبطت بلاعبي كرة القدم في الماضي ، بما في ذلك كريستيانو رونالدو.

حين كشفت صحيفة “ذا صن” أن كريستيانو رونالدو التقى بنجمة التلفزيون وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان، ربيع عام 2010، عندما كان البرتغالي يقضى موسمه الأول مع ريال مدريد.

كيم كارداشيان وكريستيانو رونالدو

ونشرت الصحيفة البريطانية قائمة لأشهر الفتيات اللاتي التقى بهن رونالدو في فترات مختلفة.

من بينهن نجمة التلفزيون وعارضة الأزياء البرتغالية ميرش روميرو عام 2005.

كذلك الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية جيما أتكينسون عام 2007، والممثلة الهندية بيباشا باسو.

أيضاً الممثلة والمغنية الأمريكية باريس هيلتون عام 2009، وكيم كارداشيان عام 2010. ثم عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في الفترة ما بين 2010 إلى 2015.

أنباء صحيحة 50 %

في كلتا الحالتين ، ربما يكون مبابي المتأهل إلى نهائي كأس العالم قد أضاع فرصة لاكتساب المزيد من الظهور خارج عالم كرة القدم. لكنه يظل أحد أفضل اللاعبين في جيله ويستمر في التألق في ملاعب كرة القدم حول العالم.

وذكرت مجلة ببليك أن هذه مصداقية هذه الأنباء بنسبة 50 %.

وكتبت المجلة “رسميًا ، الأمريكية كيم كارداشيان، غير المعروفة بشكل خاص بشغفها بكرة القدم ، يجب الاعتراف بذلك”.

مبابي ونجل كيم سانت

وتابعت المجلة: “أرادت إرضاء ابنها سانت البالغ من العمر 7 سنوات ، بإحضاره لمشاهدة المباريات. لكن لا شيء يقول أنها كانت ضد حقيقة الجمع بين المفيد واللطيف”.

المصدرليغوسيب - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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