كقطاع الطرق..نظام “السيسي”يمنع المقبلين على الزواج من عقد القران داخل المساجد إلا بأجر!

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وطن– في خطوة جديدة تستهدف سرقة جيوب الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون، أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة قرار يمنع بموجبه المقبلين على الزواج من عقد قرانهم دخل المساجد أو ساحاتها، واقتصار ذلك على دور المناسبات التابعة للمساجد مقابل أجر.

ومنع “جمعة” تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى لغير دور المناسبات التابعة للمساجد والمعدة لذلك والمسجلة بسجلات الوزارة، محذرا العاملين المخالفين بالأوقاف بالمساءلة التأديبية، وذلك وفقا لما نقله موقع “فيتو“.

وجاءت تعليمات مختار جمعة خلال اجتماعه بمديري المديريات الإقليمية، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني والشيخ صبري ياسين دويدار وكيل الوزارة للتفتيش والرقابة، والدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التصعيب على الشباب الراغب بالزواج في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، والذين يجدون من المسجد مكانا مجانيا وآمنا ومباركا ليقوموا فيه بعقد قرانهم في إجراءات لا تتجاوز الـ20 دقيقة.

إجبار المقبلين على الزواج بالتبرع لصندوق دعم الأسرة

يشار إلى أنه من ضمن الإجراءات التي تم فرضها على الراغبين في الزواج في مصر مؤخرا، قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق لدعم الأسرة في 26 ديسمبر/ كانون الثاني 2022، باعتباره ضمن مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما يتضمنه من فرض رسوم على المقبلين على الزواج تودع في الصندوق.

إقرار الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

كما أقرت الحكومة المصرية مؤخرا وفي إطار سعيها للحد من انتشار الأمراض الوراثية -بحسب زعمها-، تعديلات على الفحص الطبي للمقبلين على الزواج باعتباره من الشروط الإلزامية لإتمامه.

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وبدأت وزارة الصحة المصرية، في فبراير/شباط الفائت بتطبيق التعديلات الجديدة التي جاءت ضمن مبادرة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من خلال 303 مراكز على مستوى البلاد.

ويلزم الإجراء المقبلين على الزواج بالخضوع للكشف الطبي وإجراء تحاليل ما قبل الزواج للطرفين، للكشف عن الأمراض السارية وغير السارية ومنع انتقالها بين الأشخاص، وسعيًا لتقليل احتمالات تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

وبشأن زيادة تكلفة الفحوصات، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، في تصريحات إعلامية إن سعرها سيصل إلى 220 جنيها للفرد الواحد متضمنا تكلفة استخراج شهادة الفحص الطبي، ما يعني أن تكلفة الفحص الطبي للزوجين 440 جنيها.