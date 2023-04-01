السبت, أبريل 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدكقطاع الطرق..نظام "السيسي"يمنع المقبلين على الزواج من عقد القران داخل المساجد إلا...
الهدهد

كقطاع الطرق..نظام “السيسي”يمنع المقبلين على الزواج من عقد القران داخل المساجد إلا بأجر!

قرار وزير الأوقاف يهدف لجمع الأموال فقط ولا علاقة به بالحفاظ على حرمة المسجد!

كتب شيراز ماضي
منع عقد القران داخل المساجد watanserb.com
وزير الأوقاف مختار جمعة
- Advertisement -

وطن– في خطوة جديدة تستهدف سرقة جيوب الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون، أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة قرار يمنع بموجبه المقبلين على الزواج من عقد قرانهم دخل المساجد أو ساحاتها، واقتصار ذلك على دور المناسبات التابعة للمساجد مقابل أجر.

ومنع “جمعة” تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى لغير دور المناسبات التابعة للمساجد والمعدة لذلك والمسجلة بسجلات الوزارة، محذرا العاملين المخالفين بالأوقاف بالمساءلة التأديبية، وذلك وفقا لما نقله موقع “فيتو“.

وجاءت تعليمات مختار جمعة خلال اجتماعه بمديري المديريات الإقليمية، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني والشيخ صبري ياسين دويدار وكيل الوزارة للتفتيش والرقابة، والدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التصعيب على الشباب الراغب بالزواج في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، والذين يجدون من المسجد مكانا مجانيا وآمنا ومباركا ليقوموا فيه بعقد قرانهم في إجراءات لا تتجاوز الـ20 دقيقة.

إجبار المقبلين على الزواج بالتبرع لصندوق دعم الأسرة

يشار إلى أنه من ضمن الإجراءات التي تم فرضها على الراغبين في الزواج في مصر مؤخرا، قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق لدعم الأسرة في 26 ديسمبر/ كانون الثاني 2022، باعتباره ضمن مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما يتضمنه من فرض رسوم على المقبلين على الزواج تودع في الصندوق.

إقرار الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

كما أقرت الحكومة المصرية مؤخرا وفي إطار سعيها للحد من انتشار الأمراض الوراثية -بحسب زعمها-، تعديلات على الفحص الطبي للمقبلين على الزواج باعتباره من الشروط الإلزامية لإتمامه.

- Advertisement -

وبدأت وزارة الصحة المصرية، في فبراير/شباط الفائت بتطبيق التعديلات الجديدة التي جاءت ضمن مبادرة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من خلال 303 مراكز على مستوى البلاد.

ويلزم الإجراء المقبلين على الزواج بالخضوع للكشف الطبي وإجراء تحاليل ما قبل الزواج للطرفين، للكشف عن الأمراض السارية وغير السارية ومنع انتقالها بين الأشخاص، وسعيًا لتقليل احتمالات تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

وبشأن زيادة تكلفة الفحوصات، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، في تصريحات إعلامية إن سعرها سيصل إلى 220 جنيها للفرد الواحد متضمنا تكلفة استخراج شهادة الفحص الطبي، ما يعني أن تكلفة الفحص الطبي للزوجين 440 جنيها.

المصدرفيتو ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

راقصة أجنبية تعرض نفسها على إعلامي مصري شهير لتعرف رأيه وتتقي شره (فيديو)

الهدهد

تفاصيل الاعتداء على ملكة جمال النيل وتشويه وجهها بـ25 غرزة ومفاجآت مدوية

تقارير

قطر الأولى عربيا في مؤشر الأمن والازدهار.. ماذا عن سلطنة عمان والإمارات؟

الهدهد

“ادعولي اتزوجها”.. دعوة شاب أردني على أبواب المساجد تثير الجدل (شاهد)

الهدهد

مشاهد مروعة لا تُصدق لتعذيب الجمال جماعيا في “سوق برقاش” بمصر (فيديو)

تقارير

أستطيع تغيير “السيسي”.. ابن سلمان صدم أركان الإدارة الأمريكية بما قاله لـ جون كيري! (شاهد)

الهدهد

“الدعاء ضدنا لا يستجاب”.. سجال بين علاء مبارك وإيدي كوهين يلقى تفاعلا

الهدهد

مفتي مصر يعيد “الطفل شنودة” للمسيحية بفتوى رسمية والنيابة تُنفذ

تقارير

مصر.. ارتفاع جنوني بسعر الدولار في السوق السوداء مع توقع تعويم الجنيه غدا

الهدهد

رد مذهل من طالبات أزهريات مصريات سُئِلن عن أغنية لمحمد رمضان (فيديو)

تقارير

نيويوركر: الإمارات تلاحق المنظمات الإسلامية حول العالم منذ انقلاب مصر عام 2013

الهدهد

جريمة هزت مصر.. أب قتل ابنته بطريقة بشعة “وسقى جثتها عصيرا”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

احتجاجات المغاربة أمام القصر الملكي.. حقيقة فيديو أثار ضجة

رانيا التومي.. تعليق صادم من زوجها على كونها قنبلة خالد يوسف الجنسية! (شاهد)

ميسي باقٍ مع باريس سان جيرمان.. هل طلق فكرة العودة لبرشلونة بالثلاثة؟!

الفنان الكوميدي عماد فراجين يكتسح “تيك توك” برقم مشاهدات قياسي

قصة خطاب زيلينسكي الذي أحرجه على الملأ.. مؤجل منذ عام ومناورة بروتوكولية (فيديو)

بريتني سبيرز ترقص بإثارة لرجل ليس زوجها (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يسبب الذعر للعلماء ويهدّد بنهاية العالم..

وقف المبيعات العسكرية.. هل توجه واشنطن ضربة للسعودية بسبب إيران؟ (تحليل)

تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد والتوقيت في الدوري الإسباني

“محمد السادس..الملك ذو الوجهين”.. دويتشه فيله تتجاوز الضغوطات وتنشر الفيلم الوثائقي المحرج!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC