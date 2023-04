قصة خطاب زيلينسكي الذي أحرجه على الملأ.. مؤجل منذ عام ومناورة بروتوكولية (فيديو)

- Advertisement -

وطن– واجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موقفا شديد الإحراج بعدما انسحب نواب من حزب الحرية اليميني من جلسة مجلس النواب في البرلمان النمساوي، فور بدء خطاب ألقاه زيلينسكي عبر الفيديو، احتجاجاً على أنه “ينتهك حياد النمسا”.

وخاطب زيلينسكي الغرفة عبر رابط الفيديو، وشكر النمسا على مساعدتها الإنسانية ومساعدتها في مشاريع مثل إزالة الألغام الأرضية.

وتقول النمسا إن حيادها يمنعها من التدخّل العسكري في الصراع، وبينما تدعم أوكرانيا سياسياً، لا يمكنها إرسال أسلحة للبلاد في حربها ضد روسيا.

ومع ذلك، حذّر حزب الحرية قبل أيام من أنه سيجري شكلاً من أشكال الاحتجاج على خطاب زيلينسكي، وهو ما حدث بالفعل.

وقال زعيم حزب الحرية هربرت كيكل، في بيان : “إنه لأمر محزن أن حزب الحرية هو الحزب الوحيد في البرلمان الذي يأخذ حيادنا الدائم على محمل الجد، وبالتالي يدافع عن السلام أيضاً”.

وفور انطلاق خطاب زيلينسكي، أقدم النواب من حزب الحرية على المغادرة فوراً، وترك المشرعون الذين خرجوا من القاعة لافتات صغيرة على مكاتبهم تحمل شعار الحزب وعبارة “مساحة للسلام”.

⚡️Deputies from the right-wing Austrian Freedom Party left the parliament hall during a video broadcast of a speech by Ukrainian President Zelensky. pic.twitter.com/YijsJo84BW

— War Monitor (@WarMonitors) March 30, 2023