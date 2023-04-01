السبت, أبريل 1, 2023
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الفنان الكوميدي عماد فراجين يكتسح “تيك توك” برقم مشاهدات قياسي

حظيت مقاطع فيديو عماد فراجين على تيك توك، بأكثر من 2 مليار مشاهدة، وهو رقم قياسي للفنان الكوميدي

كتب أنس السالم
عماد فراجين في وطن ع وتر watanserb.com
عماد فراجين ومحمد الطيطي في وطن ع وتر 2023
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وطن – حقق الفنان الكوميدي الفلسطيني عماد فراجين بطل مسلسل وطن ع وتر، إنجازاً كبيراً، بعدد مشاهدات مقاطعه عبر تطبيق نشر الفيديوهات القصيرة تيك توك.

أكثر من 2 مليار مشاهدة لمقاطع عماد فراجين علىة تيك توك 

وحظيت مقاطع فيديو عماد فراجين على تيك توك، بأكثر من 2 مليار مشاهدة، وهو رقم قياسي للفنان الكوميدي، الذي شكر متابعيه على متابعته، قائلاً عبر حسابه الرسميّ في فيسبوك:”2 مليار كلمة شكر لمحبتكم”.

ويعرض للفنان عماد فراجـين، ضمن السباق الرمضاني الجديد 2023، موسم جديد من مسلسله الكوميدي “وطن ع وتر”، ويبث على قناة رؤيا الأردنية، والظفرة الإماراتية، والرابعة العراقية، بالإضافة إلى عرض حلقات المسلسل على منصة “واجد خليجي“.

مسلسل وطن ع وتر 2023

ومسلسل “وطن ع وتر” من انتاج شركة “I See Media Services“، ويشارك إلى جانب الفنان عماد فراجين، مجموعة من الممثلين، ابرزهم الفنان الكوميدي الفلسطيني محمد الطيطي، الذي شكل من بداية العمل الكوميدي مع “فراجين” الشخصيتان الأساسيتان للمسلسل.

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كما تشارك في المسلسل الفنانة الأردنية ناريمان عبدالكريم، وآخرون، وهو من إنتاج المنتج إياد لخزوز.

وكان لافتاً في موسم “وطن ع وتر 2023″، مشاركة الشيف الفلسطيني محمد اسبيتة الشهير بـِ”أبوجوليا” في إحدى الحلقات.

ويناقش “وطن ع وتر” قضايا مجتمعية، تتصدّر حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتطرق إلى موضوعات يقول عماد فرّاجين، إنّ كثيراً من الأعمال الفنية والدرامية لا تتحدّث عنها .

المصدروطن - يوتيوب - فيسبوك
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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