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“أكبر ساحر دجال” في العراق يستخدم مخ الميت في السحر .. من زبائنه سياسيين ونواب!

يوصف حامد الأعرج، بأنّه "أكبر ساحر دجال" في العراق، وتحديدا في منطقة النجف، وقد تمكن  إعلامي عراقي من الوصول إليه وإجراء لقاء معه

كتب أنس السالم
الساحر العراقي حامد الاعرج ينبش قبور الموتى ويستخدم مخ الميت في السحر watanserb.com
الساحر العراقي حامد الاعرج يعتبر من أقوى السحرة في العراق (تعبيرية)
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وطن – تناقلت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ، قصة ساحر عراقي يدعى حامد الأعرج، يعتبر من أقوى السحرة في العراق، حيث ينبش قبور الموتى ويستخدم مخ الميت في عمل السحر.

قصة الساحر العراقي حامد الأعرج

يأتي إلى الساحر حامد الأعرج الناس من جميع الطبقات (السياسيين، ورجال الاعمال، والنواب)، حيث يتعاون معهم من اجل مصالحهم الشخصية، ويطلب منهم طلبات قذره لا تخطر على بال، ومعروف بعمله أسحار قوية تحدث الكوارث ويجني مبالغ واموال خياليه بملايين الريالات من وراء هذا العمل.

ويوصف حامد الأعرج، بأنّه “أكبر ساحر دجال” في العراق، وتحديدا في منطقة النجف، وقد تمكن  إعلامي عراقي من الوصول إليه وإجراء لقاء معه.

الساحر حامد الأعرج ينبش قبور الموتى ويستخدم مخ الميت في السحر
الساحر حامد الأعرج ينبش قبور الموتى ويستخدم مخ الميت في السحر (تعبيرية)

ونقل حساب على تويتر، قصة الساحر حامد الأعرج، حيث سرد بعض المواقف التي مرت عليه، واعترف باعترافات خطير جدا، قائلاً إنّ “أكبر مسؤول في العراق” حضر إليه، إلى جانب أشخاص كثيرين “لهم وزنهم في البلد ومناصبهم في المجتمع”، وطلبوا منه أن يعمل لهم عامال سحر وشعوذة.

ورداً على سؤال المذيع له، عن سبب قدومهم إليه قال الساحر: “ما يقدرون يشتغلون بدوني، لأنه انا حاكم على عدد كبير من الجن وانت ما تدري كم جن انا احكمهم و يخدموني”. حسب زعمه

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وتحدّى الساحر حامد الأعرج أي ساحر لديه سيطرة على الجن ويتحكم فيهم.

وعن المبالغ التي يتقاضاها مقابل السحر والشعوذة، قال إنها مبالغ لا يقدر عليها أحد، مشيراً إلى ملايين، زاعماً أن أياً من أعماله فشلت، وكلها كانت ناجحة.

مخ الميت لنجاح السحر! 

وأضاف أن من أهم عوامل نجاح السحر إحضار متطلباته من أي مكان العالم، لدرجة ان البعض يفتح القبور وينبشونها ويحضرون له منها جمجمة من جماجم الاموات وغالبا يكون المطلوب من المـيت المخ.

وادّعى أن بإمكانه أن يطلب ممن أسماهم “أعوان” له، بفتح لقبر وإحضار أجزاء من جسم المـيت، مشيراً إلى أنّه يجب أن يكون مضى على وفاة ذلك الشخص 40 يوماً .

السحر والشعوذة
يزعم الساحر حامد الأعرج أن لديه سيطرة على الجن ويتحكم فيهم!

ويضيف أنّه في بعض الأحيان، يحتاج نجاح السحر الماء والصابون الذي تم غسل الميت بها.

ومن قصص الناس التي جاءت الساحر حامد الأعرج، أن سيدة عملت لديه أكثر من سحر لزوجها، إلى أن وصل لمرحلة لم يعد يحتمل معها كثرة الاسحار عليه، فتوفي.

وادّعى الساحر انّه لا يشعر بالذنب بسبب تلك الأعمال، معتبراً أن هذه “مهنة” يسترزق من وراءها. وفق ادعائه

واضاف انّه اذا تم عمل سحر لنفس الشخص أكثر من مرّة، فإنّ أمراضاً خطيرة تصيبه مثل السرطان، وإن لم يحتمل كثرة الأسحار عليه يموت . كما قال

ولفت الساحر إلى انّ أغلب من يأتين إليه نساء. مشيراً إلى أنّ أشخاصاً حضروا إليه لكي يفوزوا في الانتخابات، وقام بعمل أسحار لهم وفازوا فعلاً بالانتخابات، رافضاً الكشف عن أسمائهم.

المصدرمتابعات وطن - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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