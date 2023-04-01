رامز نيفر إند.. مصطفى كامل حطم الرقم القياسي في “الألفاظ النابية” (فيديو)

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وطن- حل نقيب المهن الموسيقية الجديد والمطرب المصري المعروف مصطفى كامل، ضيفا على برنامج المقالب الرمضاني “رامز نيفر إند” في أحدث حلقاته والذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وظهر مصطفى كامل وهو يخوض المقالب المعدة للحلقة وسط أحداث مثيرة ومفاجآت.

رعب مصطفى كامل ووصلة سباب وألفاظ نابية

وأصيب “كامل” بعصبية شديدة أثناء تنفيذ المقالب فيه، وخاصة مقلب “الغسالة” حيث تعرض لإصابات طفيفة وكدمات بجسده.

وتلفظ مصطفى كامل بوصلات سباب وشتم طويلة، بينما كان يتقلب داخل غسالة رامز جلال، وظهر على ملامحه الرعب الشديد.

كمية الألفاظ الخارجة التي أطلقها مصطفى كامل، جعلت النشطاء يسخرون منه بقولهم إنه حطم الرقم القياسي في “الألفاظ النابية”، متخطيا كل الضيوف الذين استضافهم “رامز نيفر إند“.

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وعبر حسابه بتويتر سخر رامز جلال، من مصطفى كامل ونشر تغريدة عقب بث الحلقة جاء فيها:”حلاوتك يا نقيب فى العصر والتقليب.. مصطفى كامل فى مقلب الغساله في رامز نيفر اند”.

حلاوتك يا نقيب فى العصر والتقليب … مصطفى كامل فى مقلب الغساله 😂😂 في #رامز_نيفر_اند — Ramez Galal (@ramezgalal) April 1, 2023

وفي بداية الحلقة سخر رامز في مقدمته عن الفنان مصطفى كامل: “اتجنن وقال أنا همثل وانفجر في وشنا زي البركان لما قال هترشح نقيب المهن الموسيقية.”

وتابع:”والمصيبة انه نجح في النقابة وادى هاني شاكر كتف نطره من مكانه، وهو مطرب الدموع والآهات مصطفى كامل”.

وأثناء تناول الطعام في المطعم، بينما كان رامز جلال يتخفى وراء شخصية الشيف التركي، تعرض المكان لهجوم ثور، مما آثار خوف وفزع مصطفى كامل، وحاول الهروب.

وأثناء هرولته دفع أحد مساعدى البرنامج، الأمر الذي آثار انفعاله ووجه للمساعد الضرب.

وبعد اكتشاف “كامل” لشخصية رامز جلال الحقيقية، انهال عليه بسيل من الألفاظ الخارجة، وظهرت عليه علامات الصدمة والذهول.

وخلال حلقته مع رامز علق مصطفى كامل على توليه منصب نقيب المهن الموسيقية وقال: “أنا النقابة عطلتني، بس أنا راضي بحب الناس وبمكافأة ربنا ومعنديش مشكلة”.

مقالب “رامز نيفر إند”

ويشار إلى برنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذه العام، يتكون من مقلبين، إذ يستدرج ضيوفه عن طريق وهمهم أنهم يذهبون لافتتاح أحد المطاعم الكبرى.

وحينما يذهب الضيف إلى هناك يتعرض لمضايقات من قبل العاملين في المطعم مثل إلقاء الطعام في وجوههم.

أما مقلب رامز الثاني فيكون عبارة عن دعوة الضحية إلى مطعم طائر وأثناء تواجده على ارتفاع عال، يحدث المقلب الآخر.

ويبدو أنه يجري إيهام الضحية على أنه عطل في الآلة، وبعدها يدخل الضيف في حالة فزع وخوف شديد مع كثرة اهتزاز المطعم.