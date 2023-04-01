داليا نعيم.. صُحف عالمية تكشف صورتها الحقيقية قبل تكبير الثدي والشفاه!

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وطن- تصدر اسم الإعلامية العراقية داليا نعيم، الصحف العالمية بعد إجرائها 43 عملية تجميل لتشبه دمية باربي الشهيرة.

ونشرت صحيفة “ذا صن” و”ديلي ستار” البريطانيتين، تقريراً عن تفاصيل العمليات التي أجرتها داليا نعيم، بالإضافة إلى صورها قبل خضوعها لتلك العمليات.

باربي الشريرة

وأشارت صحيفة “ديلي ستار”، إلى أن داليا نعيم ، المعروفة باسم باربي العراقية ، لديها حوالي 43 إجراء تجميلي لتشبه الدمية الشهيرة.

وكتبت الصحيفة: “الآن ، البالغة من العمر 29 عامًا ، من العاصمة بغداد ، أثارت الدهشة بمقطع فيديو يظهر وجهها”.

ويظهر في اللقطات داليا نعيم وهي تقف بجانب فنانة المكياج التي تقول: “تبدين جميلة جدا يا عزيزتي. مثل باربي”.

43 عملية تجميل

تجيب داليا بأنفها الصغير وحاجبيها الكثيفين وشفاهها المتضخمة: “مكياجك هو باربي”.

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يُعتقد أنها خضعت لـ 43 عملية تجميل في محاولة لتصبح دمية باربي حقيقية.

وبحسب ما ورد، تضمنت إجراءاتها الشهرية حشو الشفاه وجراحة تكبير الثدي.

مليون متابع

داليا هي مقدمة وممثلة لعبت دور البطولة في المسرحيات والبرامج التلفزيونية التي نالت استحسانًا كبيرًا في بلدها الأم بحسب الصحيفة.

تفتخر بما يقل قليلاً عن مليون متابع على انستجرام.

وتعليقًا على الفيديو ، كتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: “باربي الشريرة”.

بينما أضاف آخر: “زومبي”.

ليست وحدها

داليا ليست المرأة الوحيدة التي تعجب باربي لدرجة أنها تريد أن تبدو مثل الدمية.

في السابق ، أنفقت امرأة 50 ألف جنيه إسترليني لتصبح باربي ولن توقف إجراءاتها.

تعيش نيل بيرالتا “حلمها التجميلي” بعد حصولها على وظائف حشو الشفاه وحشو الوجه وتوظيف البوتوكس في الثديين.

لقد خضعت أيضًا لعملية رفع المؤخرة البرازيلية (BBL) وثلاث جولات من شفط الدهون.

مقدمة برامج

الجدير بالذكر أن نعيم مولودة في بغداد وتسكن في منطقة الأعظمية فيها، وبعد أن توفي والدها عاشت مع والدتها.

بدأت نعيم مسيرتها كمقدمة برامج على قناة ام بي سي الغنائية.

وبعد مشاركتها في تقديم البرامج عملت كممثلة في العديد من المسرحيات العراقية منها: “بطيخ في المريخ”، “ورث بابا خرابة”، “فوزي دق بابنا” عام 2017، “ورث مصري”.

وفي عام 2014، حصلت داليا على لقب أفضل إعلامية في العراق.

كما تحظى نعيم بجماهيرية واسعة في العراق ولها الكثير من المحبين.

قبل وبعد

ودائماً ما يتم تداول صور لداليا ترصد التغيرات الكبيرة في شكلها قبل وبعد عمليات التجميل.

و سبق أن أشارت المذيعة العراقية في لقاء لها على قناة سامراء الفضائية في مايو الماضي إلى إجرائها أولى عمليات التجميل على أنفها منذ 4 أو 5 سنوات، تلتها ثلاث عمليات أخرى.

وقالت حينها إنها مقتنعة بنفسها وإن رواد السوشيال ميديا دائماً ما يثرثرون على أي شيء.