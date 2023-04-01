السبت, أبريل 1, 2023
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جذور “كذبة أبريل”.. أول من روج لها وأبرز الأكاذيب عبر التاريخ

مع دخولنا في شهر أبريل من كل عام يظهر مصطلح "كذبة أبريل" على السطح، ولا يعرف الكثيرون عن سبب ارتباط الكذب بهذا الشهر

كتب خالد الأحمد
كذبة أبريل watanserb.com
كذبة أبريل
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وطن- أصبحت “كذبة أبريل” والتي تصادف اليوم الأول من شهر، نيسان/ أبريل من كل عام، عادة يشارك فيه الناس في أنحاء العالم، حيث يتم الترويج فيها للأكاذيب والخدع فيما بينهم.

ويرجع تاريخ مجيئ مصطلح “كذبة أبريل” إلى عام 1582، حيث اعتمدت فرنسا تقويمها وحولت رأس السنة الميلادية من نهاية شهر مارس، إلى الأول من شهر يناير، وفقا لتوصية “البابا غريغوري الثالث عشر” عام 1563، إلا أنه حسب ما ورد في التفسير الشعبي فإن جهل الناس وعدم درايتهم بالإعلان السابق جعلهم يحتفلون بيوم كذبة أبريل في الأول من شهر أبريل للعام الجديد وهو ما جعلهم موضعا للسخرية، وأُطلق عليهم “حمقى أبريل (april fools).

“كذبة أبريل” وتاريخ مثير للدهشة

وحول مستوى “المقالب” في يوم “كذبة أبريل” ومدى تفاوته حول العالم نشرت شبكة “سي إن ان بالعربية” تحقيقاً تناول الحيل التي يقوم بها بعض الناس في عدد من دول العالم في الأول من نيسان ودلالالتها.

وقالت إن يوم “كذبة أبريل” يتمتع بتاريخ عالمي مثير للدهشة، فهو يوم مكرس لممارسة الخداع، ولا يقتصر على يوم واحد في أبريل/ نيسان، ما يفتح الباب على مصراعيه للفوضى المرحة متعدّدة المواسم.

وفي حين أن أصول يوم كذبة أبريل تبقى مجهولة، إلا أن المؤرخين على يقين تام من أن جذورها تعود إلى الرومان القدماء، الأوروبيين الغربيين، والجزر البريطانية.

كذبة أبريل وتاريخ مثير للدهشة
كذبة أبريل وتاريخ مثير للدهشة

“السمك رمز الحظ”

وأضاف المصدر أن الفرنسيين يتبعون في هذا اليوم تقليداً قديماً يتمثّل بلصق أوراق رسم عليها سمك على ظهور الآخرين، كأن القصد منها “اركلني”.

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هذا القدر الضئيل من الأذى يكون مصحوبًا بعبارة “Poisson d’Avril” التي تعني، بالطبع، “April Fish”.

وأردف التقرير أن ما هو مثير أيضًا أن السمك يعتبر رمزًا للحظ في العديد من مناطق العالم، ومهم في كثير من تقاليد رأس السنة الجديدة.

وتشير إحدى النظريات المشكوك في صحتها إلى أنه عندما تحولت فرنسا من التقويم اليولياني إلى التقويم الغريغوري الحالي بالقرن الخامس عشر الميلادي، اعتقد الناس أنه سيكون من المضحك الاحتفال بعيد رأس السنة القديمة، “والسخرية من الأشخاص الذين نسوا التغيير”.

وكان يقع هذا اليوم، يوم رأس السنة القديمة ذاك.. في الأول من أبريل/ نيسان.

أما في أمريكا اللاتينية فتحتفل الكثير من الدول بما يُعرف بـ”El Dia de los Inocentes” أو “يوم الأبرياء”، وهو عيد كاثوليكي يقام في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول، الذي أصبح بطريقة ما يومًا للنكات والمزاح. لذلك بالنسبة لتلك الثقافات، فإن اليوم الذي يجب التنبه فيه يقع في 28 ديسمبر/ كانون الأول. ومع ذلك، في البرازيل، لا يزال الأول من أبريل/ نيسان، يعتبر يوم المزاح المفضل، وأسموه “Dia das Mentiras” أو “يوم الكذب”.

كذبة أبريل السمك رمز الحظ
كذبة أبريل السمك رمز الحظ

استيلاء وهمي عسكري

وينتقل تقرير “سي إن إن” إلى اسبانيا حيث يحتفل الأهالي هناك بـ”El Dia de los Inocentes” المعروف أيضًا باسم كذبة أبريل في ديسمبر/ كانون الأول) من خلال خوض معركة طعام على مستوى المدينة، تستكمل بوضع استراتيجية عسكرية وتقاليد تاريخية.

ويقال إن تقليد “Els Enfarinats” عمره يفوق 200 عام ويتضمن القيام “باستيلاء” وهمي عسكري على المدينة، حيث يستطيع الحكام الجدد وضع قوانين غريبة يتعين على الآخرين الالتزام بها. إذا لم يفعلوا، فسيتم “تغريمهم” ويذهب المال للجمعيات الخيرية.

أما إيران فيمكن لها أن تتباهى بأقدم تقاليد “كذبة أبريل” من خلال تقيدها بـ Sizdah Bedar، الذي يحتوي أيضًا على عنصر مزاح. يتم الاحتفال به في اليوم الـ13 من العام الفارسي الجديد، أي في 1 أبريل أو 2 منه.

ويقال إن الاحتفال بـSizdah Bedar، يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد، ويعتبر أيضًا مهرجانًا للربيع، الذي يرتبط ببعض أسلاف كذبة أبريل، مثل الاحتفال الروماني القديم بهيلاريا.

وفي اسكتلندا لا يكتفون بيوم واحد لكذبة أبريل بل قاموا بتمديدها ليومين من خلال ما يُعرف هناك بـ Hunt the Gowk Day. وGowk وهو مصطلح يشير إلى نوع من الطيور، لكنه بالعامية يعني “أحمق”.

المصدرشبكة سي إن ان بالعربية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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