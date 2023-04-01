تشكيلة نابولي ضد ميلان والموعد في الدوري الإيطالي الممتاز

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وطن- يلتقي فريق نابولي أمام منافسه ميلان، في مباراة مثيرة وقوية بين كلا الفريقين، الأحد، في قمة منافسات الجولة ال28 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وستنطلق مباراة نابولي وميلان على ميدان ملعب ” سان سيرو”، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي

كما وبتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً.

تشكيلة نابولي ضد ميلان

وسيدخل المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، مباراة القمة أمام منافسه ميلان، في منافسات الدوري الإيطالي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: أليكس ميريت.

دفاع نابولي: ماريو روي، كيم مين جاي، أمير رحماني، جيوفاني دي لورينزو.

مركز الوسط: زيلينسكي، لوبوتكا، أندريه أنجيسا.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، فيكتور أوسيمين، ماتيو بوليتانو.

معلق مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة نابولي أمام ميلان، في قمة منافسات الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، عبر شبكة قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق خالد الغول.

كما وستنقل المباراة على قناة (AD Sports HD1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11526، ومعدل ترميز 27500. كما ومعامل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3، وباستقطاب أفقي.

ويعتلي فريق نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، كما وبفارق كبير عن أقرب المنافسين على الصدارة فريق لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.