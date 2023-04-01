تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد والتوقيت في الدوري الإسباني

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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد مباراة مهمة أمام منافسه بلد الوليد، الأحد، في منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف قلعة ملعب “سانتياغو برنابيو”، مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد

وستكون المباراة عند الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، في تمام الثالثة والربع مساءً.

🗓️ CALENDARIO ABRIL

Un mes de mucho Pucela, un mes con 6️⃣ partidazos.

¡A seguir peleando, equipo! 👊 pic.twitter.com/lurFclmdRK — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) April 1, 2023

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، على قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح 3/2.

تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره بلد الوليد، في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، ناتشو.

خط الوسط: كامافينغا، توني كروس، لوكا مودريتش.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريغو (فالفيردي).

وجاء فريق ريال مدريد في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 56 نقطة، كما وبفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة برصيد 68 نقطة لهذا الموسم.