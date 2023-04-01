السبت, أبريل 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةتشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد والتوقيت في الدوري الإسباني
رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد والتوقيت في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد
- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق ريال مدريد مباراة مهمة أمام منافسه بلد الوليد، الأحد، في منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف قلعة ملعب “سانتياغو برنابيو”، مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد

وستكون المباراة عند الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، في تمام الثالثة والربع مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، على قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

- Advertisement -

كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح 3/2.

تدريبات بلد الوليد
تدريبات بلد الوليد

تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره بلد الوليد، في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، ناتشو.

خط الوسط: كامافينغا، توني كروس، لوكا مودريتش.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريغو (فالفيردي).

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

وجاء فريق ريال مدريد في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 56 نقطة، كما وبفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة برصيد 68 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + بلد الوليد تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

5 غيابات في صفوف تشكيلة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

رياضة

والد أنسو فاتي يُوجه رسالة غامضة إلى برشلونة بشأن مستقبل نجله

رياضة

ريال مدريد يضع 4 صفقات من العيار الثقيل على طاولته في ميركاتو الصيف

رياضة

برشلونة يتلقى صدمة قوية قبيل مواجهة كلاسيكو كأس الملك

رياضة

تقرير إسباني يكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة المالية

رياضة

سبب اعتزال مسعود أوزيل.. حقائق عن عازف الليل معشوق الألمان وساحر الأتراك الموهوب (شاهد)

رياضة

الإعلام الإسباني يُهاجم بنزيما بعد مواجهة الكلاسيكو.. ماذا قالوا عنه؟!

رياضة

برشلونة ينفرد في الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

برشلونة يحسم قمة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد بفوزٍ في الوقت القاتل (شاهد)

رياضة

تشكيلة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو 2023

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول والتوقيت في منافسات دوري أبطال أوروبا

رياضة

بعد اتهام برشلونة بالرشوة.. حكم إسباني يفضح ريال مدريد (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رانيا التومي.. تعليق صادم من زوجها على كونها قنبلة خالد يوسف الجنسية! (شاهد)

كقطاع الطرق..نظام “السيسي”يمنع المقبلين على الزواج من عقد القران داخل المساجد إلا بأجر!

ميسي باقٍ مع باريس سان جيرمان.. هل طلق فكرة العودة لبرشلونة بالثلاثة؟!

الفنان الكوميدي عماد فراجين يكتسح “تيك توك” برقم مشاهدات قياسي

قصة خطاب زيلينسكي الذي أحرجه على الملأ.. مؤجل منذ عام ومناورة بروتوكولية (فيديو)

بريتني سبيرز ترقص بإثارة لرجل ليس زوجها (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يسبب الذعر للعلماء ويهدّد بنهاية العالم..

وقف المبيعات العسكرية.. هل توجه واشنطن ضربة للسعودية بسبب إيران؟ (تحليل)

“محمد السادس..الملك ذو الوجهين”.. دويتشه فيله تتجاوز الضغوطات وتنشر الفيلم الوثائقي المحرج!

“أكبر ساحر دجال” في العراق يستخدم مخ الميت في السحر .. من زبائنه سياسيين ونواب!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC