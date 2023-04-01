السبت, أبريل 1, 2023
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الذكاء الاصطناعي يسبب الذعر للعلماء ويهدّد بنهاية العالم..

"وقع إيلون ماسك نفسه وخبراء آخرون على وثيقة يطلبون فيه إيقاف الذكاء الاصطناعي لفترة من الوقت".

كتب معالي بن عمر
الذكاء الاصطناعي يهدد العالم watanserb.com
الذكاء الاصطناعي يهدد العالم
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وطن-تسببت الأدوات العديدة التي تم إنشاؤها في وقت قصير والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)، والتي يمكن من خلالها إنشاء نصوص أو صور أو موسيقى بعد تلقي القليل من التعليمات، في إثارة الذعر بين العلماء.

وعلى الرغم من أن تصميم أدوات مثل تطبيق ChatGP، يهدف إلى جعل حياتنا أسهل وأكثر مرونة أو لتعويض بعض الوظائف المعينة لتسريع العملية الإبداعية، فإنه، اليوم يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه “تهديد” ولهذا السبب، فإن العديد من الخبراء والعلماء وقعوا على خطاب مفتوح يطلبون فيه إيقاف استخدامه.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فقد طُلب من حوالي ألف شخص من رجال الأعمال والمثقفين والباحثين رفيعي المستوى المرتبطين أيضًا بطريقة أو بأخرى بالذكاء الاصطناعي، من خلال خطاب مفتوح، إيقاف تطوير تطبيق ChatGP لفترة من الوقت حتى يتسنى لهم التفكير في العواقب المحتملة لذلك.

الذكاء الاصطناعي watanserb.com
الذكاء الاصطناعي

 الذكاء الاصطناعي يسبب الذعر للعلماء وأصحاب الشركات في العالم

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فقد طلبوا على وجه التحديد إيقافه لستة أشهر على الأقل، من أجل تطوير واختبار أنظمة ذكاء اصطناعي أقوى من GPT4، وهو ما يتوافق مع أحدث إصدار من نموذج اللغة الرائع الذي تستخدمه ChatGPT، والذي طورته شركة Opean AI، وهي شركة أحد مؤسسيها إيلون ماسك، وهو بالتحديد أحد الموقعين على الوثيقة الرسمية.

وتحذر الرسالة من أن هذا النموذج الأحدث قادر على أداء وظائف بمستوى يتجاوز البشر، لذا يمكن استخدامه لإزالة الوظائف ونشر معلومات كاذبة أيضًا.

فحوى الوثيقة الرسمية الموقّعة من علماء العالم

ولهذا السبب، طالب العلماء بالتطوير الآمن ليتأكّدوا من أن آثاره ستكون إيجابية. وجاء في فحوى الرسالة: “لسوء الحظ، هذا المستوى من التخطيط والإدارة، لا يمكن الوثوق به، على الرغم من أن مختبرات الذكاء الاصطناعي دخلت في الأشهر الأخيرة سباقًا كبيرًا لتطوير ونشر عقول رقمية أقوى من أي شخص آخر، لكن حتى مصمّموها، لا يمكنهم الفهم أو التنبؤ أو التحكم بشكل موثوق فيها”.

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بالنسبة للمليادير ماسك-مؤسس Tesla و SpaceX ومالك Twitter-فإن الشخصيات الأخرى التي لم تتردد عند توقيع الرسالة هي كالآتي: المؤرخ يوفال نوح هراري، مؤلف كتاب “sapiens y Homo Deus”، وهومو ديوس، ويوشوا بنجيو، الفائز بجائزة تورينغ، ستيف وزنياك، المؤسس المشارك لشركة Apple، و جان تالين، المؤسس المشارك لـ Skype.

كما أشرنا، يعد ماسك أحد مؤسسي OpenAI، الشركة التي طورت تطبيق ChatGPT والتي كانت أول من قرر جعل نموذجها متاحًا لعامة الناس، وهو أمر لم يفعله أحد، على الرغم من أن Google أو Meta طوّرت منذ سنوات تطبيقات مثله.

هل يقضي الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر watanserb.com
هل يقضي الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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