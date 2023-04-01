إفطار سفيان أمرابط على “موز وماء” داخل الملعب واستغل هذا الأمر (فيديو)

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وطن- كسر نجم الكرة المغربي المسلم “سفيان أمرابط”، نجم خط وسط فيورنتينا، صيامه، أثناء المباراة التي جمعت فريقه بـ إنتر، في الدوري الإيطالي.

سفيان أمرابط يكسر صيامه داخل الملعب

وفاز فريق “فيورنتينا” على مضيفه إنتر بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “جوسيبي مياتزا”، في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

واستغل سفيان أمرابط، تلقي أحد زملائه في الفريق للعلاج على أرضية الملعب، ليقوم بالإفطار على ثمرة من الموز، إضافة لشربه الماء والسوائل لأجل كسر صيامه والإفطار.

وفي لقطة تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

ووفقا لفيديو متداول، شوهد سفيان أمرابط وهو يقف على الخط ويتناول قطعة من الموز بجانب شربه للماء بشكل سريع من أجل كسر صيامه والإفطار.

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هذا ولم يتلق رانييري أي إصابة، لكنه سقط لوحده على أرضية الملعب، وطلب تدخل الطاقم الطبي. وبالتزامن مع ذلك، وثقت إحدى الكاميرات سفيان أمرابط وهو يلتهم موزة بسرعة ويشرب الماء، قبل استئناف اللعب.

وأشاد العديد من النشطاء على مواقع التواصل بتصرف “رانييري”، بعدما اصطنع الإصابة ومنح زميله أمرابط فرصة الإفطار، خاصة وأن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لم يطلب من الحكام إيقاف المباريات من أجل السماح للاعبين الصائمين بكسر صيامهم.

وحسم فيورنتينا المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله جياكومو بونافنتورا في الدقيقة 53 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب جيوزيبي مياتزا.

نجم سفيان أمرابط يلمع في أوروبا

وتلقى إنتر الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري ليتجمد رصيده عند 50 نقطة بالمركز الثالث، ورفع فيورنتينا رصيده إلى 40 نقطة بالمركز الثامن.

وكانت رابطتا الدوري الإنجليزي والألماني، قد أعلنتا إمكانية إيقاف المباريات من قبل الحكام حتى يتسنى لللاعبين المسلمين، كسر صيامهم خلال شهر رمضان المبارك.

ووقع لاعب خط الوسط رسميًا في يناير 2020 من قبل فيورنتينا على عقد يستمر حتى عام 2024 ، وفق صحف إيطالية أكدت أن اللاعب أنهى الموسم مع هيلاس ، قبل أن يتمكن من بدء مغامرته الجديدة في توسكانا.

وكان أمرابط قد خاض قبل ذلك 32 مباراة وسجل هدفاً وصنع عدة تمريرات حاسمة.

وارتبط اسم سفيان أمرابط بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية على رأسهم برشلونة وتشيلسي، وذلك بعدما ظهر بمستوى مميز خلال مباريات المغرب في كأس العالم 2022 والتي أنهاها في المركز الرابع ليكون المنتخب الأول في أفريقيا والعرب يحقق هذا الإنجاز.

وقال نور الدين أمرابط في تصريحات لشبكة ” ESPN“: “قبل إغلاق الانتقالات الشتوية الماضية بيومين وصل عرض من برشلونة لضم سفيان أمرابط، ولكن لم تتم الأمور بسبب عدم الموافقة على بند الشراء الإلزامي”.