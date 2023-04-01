السبت, أبريل 1, 2023
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إفطار سفيان أمرابط على “موز وماء” داخل الملعب واستغل هذا الأمر (فيديو)

استغل سفيان أمرابط تلقي أحد زملائه في الفريق للعلاج على أرضية الملعب ليقوم بالإفطار على ثمرة من الموز

كتب خالد الأحمد
سفيان أمرابط watanserb.com
سفيان أمرابط
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وطن- كسر نجم الكرة المغربي المسلم “سفيان أمرابط”، نجم خط وسط فيورنتينا، صيامه، أثناء المباراة التي جمعت فريقه بـ إنتر، في الدوري الإيطالي.

سفيان أمرابط يكسر صيامه داخل الملعب

وفاز فريق “فيورنتينا” على مضيفه إنتر بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “جوسيبي مياتزا”، في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

واستغل سفيان أمرابط، تلقي أحد زملائه في الفريق للعلاج على أرضية الملعب، ليقوم بالإفطار على ثمرة من الموز، إضافة لشربه الماء والسوائل لأجل كسر صيامه والإفطار.

وفي لقطة تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

ووفقا لفيديو متداول، شوهد سفيان أمرابط وهو يقف على الخط ويتناول قطعة من الموز بجانب شربه للماء بشكل سريع من أجل كسر صيامه والإفطار.

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هذا ولم يتلق رانييري أي إصابة، لكنه سقط لوحده على أرضية الملعب، وطلب تدخل الطاقم الطبي. وبالتزامن مع ذلك، وثقت إحدى الكاميرات سفيان أمرابط وهو يلتهم موزة بسرعة ويشرب الماء، قبل استئناف اللعب.

وأشاد العديد من النشطاء على مواقع التواصل بتصرف “رانييري”، بعدما اصطنع الإصابة ومنح زميله أمرابط فرصة الإفطار، خاصة وأن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لم يطلب من الحكام إيقاف المباريات من أجل السماح للاعبين الصائمين بكسر صيامهم.

وحسم فيورنتينا المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله جياكومو بونافنتورا في الدقيقة 53 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب جيوزيبي مياتزا.

سفيان أمرابط يكسر صيامه داخل الملعب
سفيان أمرابط يكسر صيامه داخل الملعب
لحظة إفطار سفيان أمرابط خلال مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا
لحظة إفطار سفيان أمرابط خلال مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا

نجم سفيان أمرابط يلمع في أوروبا

وتلقى إنتر الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري ليتجمد رصيده عند 50 نقطة بالمركز الثالث، ورفع فيورنتينا رصيده إلى 40 نقطة بالمركز الثامن.

وكانت رابطتا الدوري الإنجليزي والألماني، قد أعلنتا إمكانية إيقاف المباريات من قبل الحكام حتى يتسنى لللاعبين المسلمين، كسر صيامهم خلال شهر رمضان المبارك.

ووقع لاعب خط الوسط رسميًا في يناير 2020 من قبل فيورنتينا على عقد يستمر حتى عام 2024 ، وفق صحف إيطالية أكدت أن اللاعب أنهى الموسم مع هيلاس ، قبل أن يتمكن من بدء مغامرته الجديدة في توسكانا.

وكان أمرابط قد خاض قبل ذلك 32 مباراة وسجل هدفاً وصنع عدة تمريرات حاسمة.

وارتبط اسم سفيان أمرابط بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية على رأسهم برشلونة وتشيلسي، وذلك بعدما ظهر بمستوى مميز خلال مباريات المغرب في كأس العالم 2022 والتي أنهاها في المركز الرابع ليكون المنتخب الأول في أفريقيا والعرب يحقق هذا الإنجاز.

وقال نور الدين أمرابط في تصريحات لشبكة ” ESPN“: “قبل إغلاق الانتقالات الشتوية الماضية بيومين وصل عرض من برشلونة لضم سفيان أمرابط، ولكن لم تتم الأمور بسبب عدم الموافقة على بند الشراء الإلزامي”.

المصدرتويتر، لشبكة ESPN، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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