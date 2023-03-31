5 غيابات في صفوف تشكيلة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

- Advertisement -

وطن- تشهد تشكيلة برشلونة غياب 5 نجوم عن المواجهة المرتقبة أمام نظيره إلتشي، السبت، في افتتاح منافسات الأسبوع ال27 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق مباراة برشلونة وإلتشي في منافسات الدوري الإسباني (البلوغرانا)، على ملعب مانويل فاليرو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين. عند الساعة التاسعة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

غيابات برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، غياب العديد من نجوم فريق برشلونة عن المباراة القادمة. أمام إلتشي في الدوري الإسباني الممتاز (البلوغرانا)، وهم عثمان ديمبيلي، وبيدري وكريستنسن ، وشكوك حول إمكانية مشاركة الثنائي رونالد أرواخو وفرينكي دي يونج.

👋 صباحكم همة ونشاط 💙❤️ pic.twitter.com/K8lKOejrEM — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 31, 2023

- Advertisement -

وخاض فريق برشلونة 26 مباراة في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، حقق فيها الفوز في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين، كما وتلقى الخسارة في مثليهما.

تشكيلة برشلونة ضد إلتشي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة أمام منافسه إلتشي في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: أليخالدرو بالدي، جول كوندي، ماركوس ألونسو (جوردي ألبا)، إريك غارسيا.

خط الوسط: فرانك كيسييه، سيرخيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، فيران توريس (رافينيا دياز).

معلق مباراة برشلونة وإلتشي

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة برشلونة. أمام إلتشي في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، المعلق التونسي رؤوف خليف أو اليمني حسن العيدروس، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

ويحافظ فريق برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 68 نقطة، كما وبفارق 12 نقطة عن غريمه الأزلي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.