الجمعة, مارس 31, 2023
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يفوق حجم الشمس..علماء الفلك يكتشفون أحد أكبر الثقوب السوداء (صورة)

قال العلماء إإن هذا هو أول ثقب أسود يتم اكتشافه باستخدام عدسة الجاذبية

كتب ايمان الباجي
يفوق حجم الشمس..علماء الفلك يكتشفون أحد أكبر الثقوب السوداء watanserb.com
ثقب أسود
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وطن- اكتشف علماء الفلك ثقب أسود فائق الكتلة تبلغ كتلته 30 مليار ضعف كتلة شمسنا. وهو أحد أكبر الثقوب التي تم اكتشافها على الإطلاق.

عدسة الجاذبية

وبحسب صحيفة indianexpress، تم رصده بفضل استخدام العلماء تقنية جديدة تُعرف باسم عدسة الجاذبية  وهي ظاهرة ينحني فيها الجسم الأمامي – مجرة أو ثقب أسود – ​​في المقدمة وتضخم ضوء جسم بعيد.

الثقب الذي اكتشفه علماء الفلك

ومن أجل القيام بهذا الاكتشاف، استخدم الباحثون كمبيوتر عملاق لمحاكاة الضوء الذي يسافر حول العالم مئات الآلاف من المرات.

تضمنت كل محاكاة ثقبًا أسود بكتلة مختلفة يمكن أن تغير الطريقة التي ينتقل بها الضوء إلى الأرض.

وعندما قام الباحثون بتضمين ثقب أسود فائق الكتلة في إحدى عمليات المحاكاة الخاصة بهم، فإن المسار الذي سلكه الضوء من المجرة البعيدة للوصول إلى الأرض يطابق المسار، الذي شوهد في الصور الحقيقية التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي.

وقد ساعدهم ذلك في اكتشاف الثقب، الذي يزيد عن 30 مليار ضعف كتلة شمسنا، في المجرة الأمامية.

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ووفقًا لجامعة دورهام، فإن هذا المقياس نادرًا ما يراه علماء الفلك. ونُشرت هذه الدراسة في مجلة رويال أسترونوميكال سوسَيتي البريطانية.

“اكتشاف مثير

من جهته، قال الباحث الرئيسي جيمس نايتنغيل من قسم الفيزياء في جامعة دورهام: “هذا الثقب الأسود، الذي تبلغ كتلته حوالي 30 مليار مرة كتلة شمسنا، هو واحد من أكبر الثقوب التي تم اكتشافها على الإطلاق. لذا فهو اكتشاف مثير للغاية.”

وفقًا لنايتنغيل، فإن معظم الثقوب السوداء التي نعرفها في حالة نشطة. حيث تسخن المادة التي يتم سحبها بالقرب من الثقب الأسود وتطلق الطاقة على شكل ضوء وأشعة سينية وأشعة أخرى.

هذا النهج الجديد الذي اتبعه الباحثون يمكن أن يجعل من الممكن دراسة الثقوب السوداء غير النشطة في المجرات البعيدة. وهو أمر غير ممكن حاليًا مع التقنيات الأخرى الموجودة.
المصدرصحيفة indianexpress، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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