نائب هندي يشاهد مواداً إباحية على هاتفه المحمول في جلسة برلمانية! (شاهد)

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وطن– تم القبض على نائب إقليمي هندي من قبل قناة تلفزيونية وهو يشاهد المواد الإباحية على هاتفه المحمول أثناء حضوره جلسة عامة لجمعية مدينة تريبورا.

وطاردت شبكة التلفزيون عضو البرلمان من حزب بهاراتيا جاناتا(حزب الشعب الهندي ) عندما كانت جلسة الجمعية جارية وانتشرت الصور على الفور على الشبكات الاجتماعية ، حيث هاجم مستخدمو الإنترنت المشرع بقسوة.

ووفقا لما نقله موقع “okdiario” الإسباني فإنه يمكن رؤية كيف يشاهد النائب الهندي الفيديوهات الإباحية التي تم تحميلها على هاتفه المحمول أو الجهاز اللوحي حيث تم تشغيل الفيديو المزعوم.

Tripura BJP MLA caught watching porn during Assembly session, video goes viral pic.twitter.com/3bLI4ahzPs — India Today NE (@IndiaTodayNE) March 30, 2023

من هو النائب المتلبس بالجرم المشهود

وكان النائب المتلبس جاداب لال ناث قد انضم إلى حزب بهاراتيا جاناتا في عام 2018 بعد خوض الانتخابات ضد مرشح حزب المؤتمر الشعبي (M) والرئيس السابق رامندرا تشاندرا ديبناث لكنه خسر. ومع ذلك ، في انتخابات الجمعية العامة لعام 2023 ، تنافس مرة أخرى على مقعد ، وفاز بها في دائرة جمعية باغباسا في منطقة تريبورا الشمالية.

وأفادت مصادر من المجلس التشريعي في تريبورا أن حادثة القبض على النائب الهندي وهو يشاهد المواد الإباحية وقعت في اليوم الثاني من اول جلسة تشريعية.

وقائع سابقة توثق مشاهدة نواب هنود لمواد إباحية

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وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط النواب وهم يشاهدون المواد الإباحية في برلماناتهم، حيث أنه في عام 2012 ، أُجبر ثلاثة سياسيين هنود من حزب محافظ ، بمن فيهم وزيرة شؤون المرأة ، على الاستقالة بعد أن تم القبض عليهم وهم يشاهدون مواد إباحية على هاتف محمول خلال جلسة برلمان الولاية.

وأظهرت شبكات الأخبار بعد ذلك وزير التعاون في ولاية كارناتاكا لاكسمان سافادي وهو يشارك مقطع فيديو إباحيًا مع زميلته CC باتيل ، وزير تنمية المرأة والطفل ، أثناء وجودهما في التجمع.

وقالت باتيل في ذلك الوقت: “نطلب من رئيس مجلس النواب المحترم إجراء تحقيق وسوف نخرج صريحين” ، نافياً أنهم كانوا يشاهدون المواد الإباحية عمداً.