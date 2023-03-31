الجمعة, مارس 31, 2023
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نائب هندي يشاهد مواداً إباحية على هاتفه المحمول في جلسة برلمانية! (شاهد)

حادثة القبض على النائب الهندي وهو يشاهد المواد الإباحية وقعت في اليوم الثاني من أول جلسة تشريعية

كتب سالم حنفي
هندي يشاهد مواداً إباحية على هاتفه المحمول في جلسة برلمانية watanserb.com
هندي يشاهد مواداً إباحية على هاتفه المحمول في جلسة برلمانية
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وطن– تم القبض على نائب إقليمي هندي من قبل قناة تلفزيونية وهو يشاهد المواد الإباحية على هاتفه المحمول أثناء حضوره جلسة عامة لجمعية مدينة تريبورا.

وطاردت شبكة التلفزيون عضو البرلمان من حزب بهاراتيا جاناتا(حزب الشعب الهندي ) عندما كانت جلسة الجمعية جارية وانتشرت الصور على الفور على الشبكات الاجتماعية ، حيث هاجم مستخدمو الإنترنت المشرع بقسوة.

ووفقا لما نقله موقع “okdiario” الإسباني فإنه يمكن رؤية كيف يشاهد النائب الهندي الفيديوهات الإباحية التي تم تحميلها على هاتفه المحمول أو الجهاز اللوحي حيث تم تشغيل الفيديو المزعوم.

من هو النائب المتلبس بالجرم المشهود

وكان النائب المتلبس جاداب لال ناث قد انضم إلى حزب بهاراتيا جاناتا في عام 2018 بعد خوض الانتخابات ضد مرشح حزب المؤتمر الشعبي (M) والرئيس السابق رامندرا تشاندرا ديبناث لكنه خسر. ومع ذلك ، في انتخابات الجمعية العامة لعام 2023 ، تنافس مرة أخرى على مقعد ، وفاز بها في دائرة جمعية باغباسا في منطقة تريبورا الشمالية.

وأفادت مصادر من المجلس التشريعي في تريبورا أن حادثة القبض على النائب الهندي وهو يشاهد المواد الإباحية وقعت في اليوم الثاني من اول جلسة تشريعية.

وقائع سابقة توثق مشاهدة نواب هنود لمواد إباحية

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وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط النواب وهم يشاهدون المواد الإباحية في برلماناتهم، حيث أنه في عام 2012 ، أُجبر ثلاثة سياسيين هنود من حزب محافظ ، بمن فيهم وزيرة شؤون المرأة ، على الاستقالة بعد أن تم القبض عليهم وهم يشاهدون مواد إباحية على هاتف محمول خلال جلسة برلمان الولاية.

وأظهرت شبكات الأخبار بعد ذلك وزير التعاون في ولاية كارناتاكا لاكسمان سافادي وهو يشارك مقطع فيديو إباحيًا مع زميلته CC باتيل ، وزير تنمية المرأة والطفل ، أثناء وجودهما في التجمع.

وقالت باتيل في ذلك الوقت: “نطلب من رئيس مجلس النواب المحترم إجراء تحقيق وسوف نخرج صريحين” ، نافياً أنهم كانوا يشاهدون المواد الإباحية عمداً.

المصدرتويتر ، okdiario ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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