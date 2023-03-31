محمد صلاح يظهر بملابس غير تقليدية في أحدث جلسة تصوير (شاهد)

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وطن – ظهر النجم العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في إطلالة جديدة ارتدى فيها ملابس غير تقليدية، ونشر الصور عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وفي هذه الإطلالة الجديدة، ارتدى محمد صلاح ملابس لشركة gucci الشهيرة في عالم الملابس الرياضية، وحظيت صور الفرعون المصري بتفاعل كبير بين النشطاء.

محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

في شأن آخر، تحدثت تقارير إسبانية عن أن ريال مدريد يسعى لضم محمد صلاح الصيف المقبل، ضمن قائمة من المهاجمين تشمل الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي أيضا.

ويبحث الريال، عن جناح أيمن يساهم هجوميا، بينما يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الأورغوياني فيدي فالفيردي في تلك الخانة رغم أن مركزه الأساسي لاعب خط وسط، بينما لا يحظى البرازيلي رودريغو بدقائق لعب كثيرة، ما يجعل خيار التوجه إلى صلاح الأكثر منطقية بالنسبة لنادي العاصمة الإسبانية.

اسم صلاح ارتبط أيضا بنادي برشلونة

لكن في الوقت نفسه، ارتبط اسم محمد صلاح بنادي برشلونة الذي يبحث هو الآخر عن تقوية الجبهة اليسرى الهجومية في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

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وكشف برنامج “Tot Costa” في كتالونيا راديو، أن النادي الإسباني يريد التعاقد مع مهاجم كبير للإستحواذ على جميع البطولات في المستقبل.

ووفق التقرير، فإن برشلونة يضع على طاولته العديد من الملفات لأفضل لاعبي الجناح الأيسر في الوقت الحالي، ويتصدر القائمة كل من محمد صلاح ولويس دياز نجمي ليفربول، وسون هيونج مين لاعب توتنهام.

وأوضح أنه على الرغم من أن صلاح يلعب كجناح أيمن، لكنه أحد أهداف الفريق الإسباني لتحسين الخط الأمامي، خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي وكونه لاعب هداف بالفطرة، بالإضافة لتكرار إصابة عثمان ديمبيلي.

عقد صلاح مع ليفربول

وكان صلاح قد وقع عقدا جديدا مع ليفربول العام الماضي يمتد حتى نهاية موسم 2024 – 2025 براتب أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني وهو ما جعله الراتب الأعلى في تاريخ النادي الإنجليزي.