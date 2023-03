مارسا الجنس معاً.. من هي ستورمي دانيلز التي يُحاول ترامب إسكاتها وتفاصيل “الليلة الساخنة”

- Advertisement -

وطن– ستورمي دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، هي نجمة الأفلام الإباحية التي ادعت عام 2018 إنها كانت على علاقة مع دونالد ترامب قبل أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة وقالت إنها تعرفت على ترامب في يوليو / تموز 2006 في بطولة جولف للمشاهير في بحيرة تاهو، حيث دعاها لتناول العشاء في جناحه بالفندق، حيث أطلعها على نسخة من مجلة جولف مع صورته على الغلاف.

ستورمي دانيالز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد ولدت قبل 44 عاما في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا.

ترعرت على يد والدتها بعد طلاقها، وتروي في أحد مذكراتها أنها تعرضت للإهمال وللاستغلال الجنسي في سن التاسعة من قبل رجل أكبر سنا، حسب ماذكرت الغارديان البريطانية.

انتقلت الطالبة المجتهدة على الرغم من كل شيء والشغوفة بالخيول، إلى العمل في عروض التعري في سن مبكرة جدًا ثم لعبت أدوارا في أفلام إباحية. وكانت الممثلة والمخرجة وكاتبة السيناريو الشقراء معروفة بالفعل في الأوساط الإباحية التي منحتها عددا من الجوائز.

ستورمي دانيالز هي اليوم أم لابنة، تزوجت العام الماضي باريت بليد وهو ممثل إباحي أيضا وزوجها الرابع، لكن علاقتها مع دونالد ترامب هي التي أكسبتها شهرة في الولايات المتحدة.

التقت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في صيف 2006، قطب العقارات الأمريكي في منتجع فاخر في ولاية نيفادا خلال بطولة للغولف على ضفة بحيرة محاطة بأشجار الصنوبر.

وكانت الممثلة قد ظهرت للتو في فيلم كوميدي بعنوان “عذراء في سن الأربعين” (ذي فورتي ييرز اولد فيرجن) للمخرج جاد أباتو وكان دونالد ترامب قد رُزق لتوه بطفل من زوجته ميلانيا.

وحول ذلك اللقاء، قالت دانيلز أنها لفتت انتباه ترامب ودعاها لتناول العشاء في جناحه حيث استقبلها مرتديا بيجاما وجالسا على أريكته، حيث أطلعها على نسخة من مجلة جولف مع صورته على الغلاف.

وتابعت دانيلز في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة سي بي إس في عام 2018: “قلت في قرارة نفسي “يجب أن يأخذ أحدهم تلك المجلة ويصفعك بها”.

وأضافت “لذا استدار وسحب سرواله قليلاً – كما تعلمون كان يرتدي ملابس داخلية”.

وقالت إن ترامب سألها عن نفسها وعما إذا كانت ترغب في الظهور في برنامجه التلفزيوني “مبتدئ المشاهير”.

وتابعت إنها اعتذرت في وقت ما خلال اللقاء في غرفته لاستخدام الحمام وعندما عادت كان ترامب “جالسًا” على حافة السرير.

قالت دانيلز في برنامج “60 دقيقة”: “لقد أدركت بالضبط ما كنت قد وضعت نفسي فيه. وكنت مثل،” آها، ها نحن ذا” “وشعرت وكأنني ربما … كنت أتخذ قرارًا سيئًا بالذهاب إلى غرفة شخص ما بمفردي”.

أكدت ستورمي دانيلز أنها وترامب مارسا الجنس في تلك الليلة، وهو ماينفيه ترامب، منذ بدء الممثلة الإباحية في مسار طويل من التقاضي ضده.

خاضت ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، التي صار اسمها مرتبطا، بدونالد ترامب، وفكرت في وقت ما بالعمل في السياسة، معركة قانونية وإعلامية ضد الرئيس الجمهوري السابق، أدت إلى توجيه

اتهام جنائي للأخير.

جلب المسار الطويل للتقاضي بين ترامب ودانيلز، لتعريض الأخيرة للكثير من الشتيمة والإهانات من قبل أنصار ترامب أو أحيانا هو في حد ذاته، ومن أشهر عبارات الإهانة التي تعرضت لها كانت “وجه الحصان” التي شبهها بها الرئيس الجمهوري في 2018.

…very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018