لحظة القبض على طالب وطالبة يمارسان الجنس في الحرم الجامعي في الهواء الطلق! (شاهد)

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وطن– نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية مقطع فيديو لزوج من الطلاب وهما يمارسان الجنس في الحرم الجامعي في وضح النهار.

ووفقا للفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ، جلس الطالب وزميلته في منطقة خارجية هادئة في إحدى الجامعات في كولومبيا ومارسا الجنس دون اعتبار لأي شيء.

وتم تصوير لفتاة من قبل العديد من الطلاب الجامعيين الضاحكين ، حيث ظهرت الفتاة وهي تميل إلى الأمام بينما كانت تتأرجح ذهابًا وإيابًا في حضن رفيقها.

تم تصوير المشهد البذيء في Universidad del Atlántico Sede Centro في بارانكويلا ، كولومبيا.

ولم تصدر الجامعة بعد بيانًا حول المواجهة الجنسية في الحرم الجامعي، على الرغم من نتشار الفيديو كلنار في الهشيم وتحقيقه 174000 مشاهدة خلال ساعات قليلة.

تعليقات مصوري الفيديو

وعلق أحد السكان المحليين قائلاً: “هل يتخلصون من عادة القيام بذلك في دورات المياه في المبنى D؟”

وقال آخر ساخرا أن “الممارسة في الجامعة تجربة لا تُنسى. أوصي بغرف D وطاولات الهندسة المعمارية.”

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وقال آخر: “في ملاعب البيسبول أسهل ، في المربع F هو أيضًا سهل” ، بينما أضاف ثالث: “هناك العديد من الأماكن الجيدة هناك وسوف يتم القبض عليهم.”

القبض على زوجين يمارسان الجنس الفموي في قطار لندن

يشار إلى أنه في يناير ، تم القبض على زوجين يمارسان الجنس الفموي في قطار لندن – نورث وسترن بجوار الركاب.

وشوهدت المرأة أمام الكاميرا بينما وضع رجل رأسه بين ساقيها.

وقال أحد الركاب الجالسين أمام الزوجين لصحيفة ديلي ستار: “الرجل لم يهتم ، أعتقد أنه كان في الستين من عمره ، يرتدي نظارات ، يرتدي بدلة كاملة تحت معطفه ، كان يضحك ولم يهتم على الإطلاق”.